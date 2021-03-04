Финны «Салавата» провалили первый матч серии с «Трактором». В чем тут дело?

Четыре главных итога стартовой встречи серии «Салават Юлаев» — «Трактор»

Пожалуй, самая непредсказуемая и равная пара Восточной конференции стартовала вчера матчем в Уфе. Противостояние атакующего и оборонительного хоккея — так нарекли серию «Салавата Юлаева» и «Трактора», однако на деле оказалось, что никто тут в откат играть не собирается — Челябинск выключил финнов «Салавата», перебегал Уфу, а во вратарском противостоянии Федотов выиграл у Метсолы. Впрочем, уфимская публика прекрасно помнит, с какого провала начиналась прошлогодняя серия с «Авангардом», и чем все закончилось. «Реальное время» подводит итоги стартового матча серии Уфы и Челябинска. Четыре главных итога — в материале.

Вопреки ожиданиям «Трактор» в оборону не ушел

Противостояние мощной обороны «Трактора» и «веселой» атаки «Салавата» — так охарактеризовали эту пару уральскую пару Востока практически все спортивные медиа. Три раза «Ха!» — сказали хоккеисты «Салавата Юлаева» и «Трактора» и уже за первые пять минут обменялись быстрыми комбинационными атаками, приведшими к голам Виталия Кравцова у» и Владислава Картаева.

Челябинцы как и хозяева льда, вовсе не собирались отсиживаться в обороне в ожидании ошибки уфимцев. Они и сами искали счастье в атаке, играли в быстрый, разительный хоккей и даже выглядели полегче хоккеистов «Салавата». А ко второй половине встречи даже перебегали Уфу.

Уже только за первую двадцатиминутку команды накидали друг друга 28 бросков по воротам (15 в створ). Всего же команды обменяются аж 78 (39-29) бросками в створ ворот — вот у точно никак не назовешь хоккеем от обороны с какой-то из сторон.

Да, о грамотной обороне Челябинск тоже не забывал — была видна тренерская установка, которой челябинцы четко придерживались. «Сыграли по заданию, за счет самоотдачи и игровой дисциплины» — признавал сам наставник «Трактора» Анвар Гитиятулин после игры.

В общем, кто именно из команд тут играл в оборонительный хоккей — понять было сложно. Но это точно был не «Трактор».

Челябинцы как и хозяева льда, вовсе не собирались отсиживаться в обороне в ожидании ошибки уфимцев. Фото hcsalavat.ru

Гатиятулин пока сумел обезвредить финские копья Ламсы

Известно, что успех обеих команд в регулярном чемпионате во многом строился в основном за счет легионеров. О том, что финны — главное оружие «Салавата Юлаева» знают примерно все. Почти половину шайб уфимцев создали именно Хартикайнен, Грандунд и Маннинен (44,1% от всех голов).

Челябинские иностранцы в нынешнем сезоне тоже выделялись на фоне остальной лиги. Томаш Гика набил себе стату в 49 (14+35) очков в 59 матчах. Хорош и Лукаш Седлак — у него 38 очков (16+22).

Во вчерашнем поединке, однако, иностранцы обеих команд словно по сговору уступили дорогу российским игрокам. Первое звено «Салавата» Хартикайнен—Маннинен—Гранлунд пропало с радаров и вовсе не тянуло игру, как это было обычно в регулярке. Анвар Гатиятулин нашел способ выключить главное орудие Томи Ламсы, и от системы игры «Салавата» остались лишь нечеткие очертания.

Более того, легионеры еще и умудрялись периодически удаляться, после чего «Трактор» получал доминирование на льду, которое по инерции продолжалось и в равных составах. Уфимцы быстро выдыхались, а гости льда продолжали свои быстрые атаки с легкого наката.

Единственную шайбу «Салавата» в матче забросил тот, от кого этого ждали в последнюю очередь — Владислав Картаев, да и то с неудобной руки. У нападающего за весь сезон всего одна шайба, и вот в матче. Что ж, раз финны не помощники, игру берут на себя работяги.

Юха Метсола сдает позиции. Это конец?

Поддержал вчера своих соотечественников и финский голкипер «Салавата» Юха Метсола, в которого словно дух Никласа Сведберга вселился. В «лучших» традициях шведского голкипера времен середины «нулевых» Юха вчера пускал самые настоящие «плюхи». На фоне отличной игры челябинского вратаря Ивана Федотова, отразившего 38 бросков из 39 финн заметно уступал во вратарской дуэли.

В эпизоде с первой шайбой Кравцова финский вратарь присел на щитки слишком рано, открыв дальний угол ворот, и логично пропустил над плечом.

В моменте со второй шайбой Основина он выпустил шайбу, не сумев толком зафиксировать ее в ловушке. Даже двойной пересмотр эпизода по видеоповтору не поменял решения арбитров — хороший гол. И невразумительная игра Юхи.

Наставник «Салавата» Томи Ламса, впрочем, с решением арбитров не согласен и не склонен сваливать вину на Метсолу.

— Мы его не обвиняем в пропущенных голах. Во второй шайбе была толкучку у ворот, большой трафик. Как по мне, это гол, который нельзя засчитывать. Я взял еще один просмотр, сначала смотрели игру рукой. Очевидно, что мы взяли челлендж на помеху вратаря. Мы должны уважать решение судей, возможно, что у них есть много камер, с которых все видно, — сказал Ламса.

Впрочем, судите эпизод сами:

Ну а третий эпизод даже комментировать не нужно. Метсола не среагировал на простейшую подкидку Вячеслава Основина. Элементарное перемещение на щитках вдоль ворот в таких эпизодах вратари отрабатывают с первых лет в детских школах.

Есть два предположения: либо Метсола сдал и старого доброго юркого финна мы больше не увидим, либо Юха просто перенервничал в стартовом матче важнейшей серии равных команд. Тем более, чем финн не играл несколько матчей и в плей-офф пришлось входить без раскачки. Но надо признать, что вратарь не играет на том уровне, который провел в своей первый год в Уфе.

Однажды он все же он совершил эффектный сейв, когда черенком клюшки зацепил летящую шайбу в ближнюю девятку от Ника Бейлена. Задел для лучшей игры в дальнейшей серии.

Уфимские болельщики могут с приятной ностальгией вспомнить прошлогодний плей-офф — тогда «Салават» вчистую уступил — 2:5, а в итоге вырвал серию (4:2) и прошел дальше.

Неравные составы — краеугольный камень уфимско-челябинского противостояния

Любителям хоккея известно, что большинство «Салавата Юлаева» — одно из лучших в лиге — 23,9% реализации.

Однако именно в противостоянии с «Трактором» этот компонент, в общем то, бесполезен — козырь вполне может стать и «ахиллесовой пятой» Уфы. Дело в том, что «Трактор» умеет молниеносно из меньшинства переходить в атаку. В гладком сезоне челябинцы забили аж 13 голов, когда соперник имел численное преимущество. Такого показателя нет ни у одной другой команды КХЛ.

Вот и во вчерашнем матче большинство «Салавата» не принесло никаких дивидендов — грамотная слаженная игра в обороне от Челябинска легко справилась с мощным уфимским большинством.