АСВ требует от «Казметростроя» свыше полумиллиарда по страховке московской подземки

Конкурсник НАСКО обвинил казанских метростроителей в неосновательном обогащении при возведении Калининско-Солнцевской линии столицы

Как стало известно «Реальному времени», «Татэлектромонтаж» и госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» от лица НАСКО с разницей в месяц атаковали «Казметрострой». «Татэм» в очередной раз припугнул банкротством строителя казанского метро, а конкурсник страховой компании потребовал вернуть долг свыше полумиллиарда рублей. Атаки связаны со строительством московского метрополитена, где «Татэлектромонтаж» выступал субподрядчиком, а НАСКО страховщиком — в 2014 году он застраховал возведение отдельных линий столичной подземки и депо на 128,7 млрд рублей. Сегодня в татарстанском арбитраже выслушают доводы АСВ по обвинению «Казметростроя» в неосновательном обогащении.

АСВ винит казанцев в неосновательном обогащении



АО «Татэлектромонтаж» на минувшей неделе заявило о намерении подать новое заявление о банкротстве в отношении АО «Казметрострой». Ту же попытку он предпринимал год назад, требуя долг около 40 млн рублей.

Требования на еще большую сумму недавно выдвинуло к казанским метростроителям АО «НАСКО» в лице конкурсного управляющего «Агентства по страхованию вкладов». АСВ через татарстанский арбитраж требует взыскать с АО «Казметрострой» почти 100 млн рублей, обвиняя компанию в «неосновательном обогащении». Однако представитель истца тут же ходатайствовал об отложении заседания для представления дополнительных документов в подтверждение требований. «Казметрострой» возражал и не признавал иск, уверяя, что задолженность была уплачена в срок, а АСВ и НАСКО не представили доказательств неосновательного обогащения. Сегодня Арбитражный суд РТ проведет новое слушание по делу.

В компании «Казметрострой» не смогли оперативно ответить на запрос газеты «Реальное время». В АСВ же уточнили природу происхождения требований:

— Задолженность АО «Казметрострой» перед АО «НАСКО» по сведениям, имеющимся в страховой организации, образовалась в рамках договора страхования транспортных средств и договора страхования строительно-монтажных работ, — заявили нашему изданию в Агентстве по страхованию вкладов. — Конкурсным управляющим были проведены все необходимые мероприятия для досудебного урегулирования вопроса, в том числе с предложением о проведении встречи, которая не дала результатов. В этой связи конкурсный управляющий был вынужден обратиться в суд.

Второй иск АО «НАСКО» подало к АО «Казметрострой» в московский арбитраж — уже о взыскании полумиллиарда (480,7 млн) рублей. Казанские метростроевцы также возражали против данных требований. Разбирательство отложено до 8 апреля.

Лицензия НАСКО была отозвана Центробанком в мае 2019 года. В августе того же года страховая компания стала банкротом, а полномочия конкурсного управляющего получило АСВ. По оценке ЦБ, «дыра» в капитале НАСКО составила не менее 4,3 млрд рублей.

Лицензия НАСКО была отозвана Центробанком в мае 2019 года. В августе того же года страховая компания стала банкротом. Фото: fingazeta.ru

Не первые попытки обанкротить «Казметрострой»



Как уже сообщалось выше, «Татэлектромонтаж» уже пытался обанкротить казанских метростроевцев в феврале 2020 года. Сумма требований тогда составила 39,5 млн рублей. Еще ранее, в 2018 году, с иском о банкротстве в отношении АО «Казметрострой» обращалась Федеральная налоговая служба, выставив требования к компании на 202,6 млн рублей. В сентябре прошлого года в атаку пошло ООО «СП Транстоннельстрой», сообщив также о намерении обратиться в арбитраж с заявлением о признании должника АО «Казметрострой» банкротом из-за долга (ранее фигурировали две разные цифры: в 8 млн рублей и 30,2 млн рублей).



У самого «Казметростроя» за 10 лет, с 2011 года, кредиторская задолженность (только заемные средства) выросла в три раза: с 293,3 млн до 1 миллиарда рублей к началу 2020 года. Кроме того, компания не выплатила контрагентам и подрядчикам порядка 800 млн. Всего, таким образом, компания должна 1,8 млрд. Это больше, чем ее уставный капитал (1,4 млрд рублей) и основные средства (не превышают 700 млн рублей — снизились за те же 10 лет более чем в два раза). Так что, даже если предположить, что имущество «Казметростроя» пустят с молотка, высвободившихся от продажи средств хватит не всем кредиторам.

При этом, самые высокие обороты у компании были в 2012—2013 годах, тогда выручка достигала 8—8,3 млрд рублей. К 2018 году она рухнула в четыре раза, а по итогам 2019 года составила всего 981,8 млн рублей. При такой выручке, впрочем, чистая прибыль составила лишь 2,6 млн рублей. До отметки в 74 и 77 млн рублей «Казметрострой» поднимался лишь дважды за свою историю: в 2012 и 2015 годах.

Самые высокие обороты у компании были в 2012—2013 годах, тогда выручка достигала 8—8,3 млрд рублей. К 2018 году она рухнула в четыре раза, а по итогам 2019 года составила всего 981,8 млн рублей. Фото: Олег Тихонов

Как НАСКО и «Татэм» оказались в одной лодке

В кредиторской задолженности перед другими компаниями «Казметростроя» лежал и тот самый долг «Татэлектромонтажу», которому только в судебном порядке осенью 2020 года удалось добиться оплаты выполненных работ на строительстве московского метрополитена в 2019 году. При этом суд отказал последнему во взыскании с субподрядчика почти 400 млн рублей штрафных санкций. Стоимость всего договора субподряда последнего на работы по строительству метро в Москве, начиная с 2016 года, оценивалась примерно в 300 млн рублей.



В «Татэлектромонтаже» уверяли, что платит «Казметрострой» только под реальной угрозой введения процедуры банкротства, да и то — «перед последним судебным заседанием». Речь идет о работах на строительстве Калининско-Солнцевской линии метрополитена в Москве, где «Татэлектромонтаж» («Татэм») выступал субподрядчиком «Казметростроя». На последнего были возложены функции генерального подрядчика.



АО «НАСКО» подало второй иск в Арбитражный суд Москвы, так как выступало страховщиком по строительству также московского, а не казанского метрополитена. Еще в январе 2014 года было объявлено, что по итогам запросов предложений СОГАЗ, НАСКО и «Помощь» будут оказывать ОАО «Мосинжпроект» комплексные услуги по страхованию строительно-монтажных рисков на объектах московского метрополитена. Татарстанская компания НАСКО тогда застраховала стройку семи электродепо, а также объекты на Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линиях метро на 128,7 млрд рублей (тариф ‒ 0,685%).

В «Татэлектромонтаже» уверяли, что платит «Казметрострой» только под реальной угрозой введения процедуры банкротства, да и то — «перед последним судебным заседанием». Речь идет о работах на строительстве Калининско-Солнцевской линии метрополитена в Москве. Фото: mos.ru

«Казметрострой» рискнул вложиться во вторую ветку подземки

На фоне бесконечных судебных исков как о требовании вернуть средства, так и о банкротстве, решение «Казместростроя» о строительстве сразу четырех новых станций уже казанского метро в 2019 году выглядит довольно рискованным. Два года назад в Казани начали строить вторую ветку метро, которая будет состоять из станций «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова».



В руководстве «Казметростроя» признались, что начали стройку на собственные средства, но не сомневаются, что затраты будут компенсированы. Инвестиции в пусковой комплекс второй ветки метро оценили на сумму свыше 20 млрд рублей: стоимость одной новой станции — 4-5 млрд рублей, прохода между ними — еще 5-6 млрд.



Планировалось, что в Казани построят 26 станций метро, четыре пересадочных узла и три новых ветки — но строить их, признавались власти, нерационально, потому что на такое серьезное развитие метрополитена пока нет денег. На вторую ветку 1 млрд рублей выделила ИКЕА, еще 3 млрд рублей обещали выделить из республиканского бюджета в течение трех лет. Этих денег едва хватит на стройку хотя бы одной новой станции. Однако первый участок второй линии протяженностью 5,7 км собираются-таки ввести в 2023 году, причем не поэтапно, а сразу.

Два года назад в Казани начали строить вторую ветку метро. Фото: Олег Тихонов

Напомним, первая ветка казанского метро была сдана к 1000-летию города: в 2005 году через 8 лет после начала строительства появились пять станций. В 2018 году сдали 11-ю станцию, ставшую последней на первой линии (она обошлась в 5,2 млрд рублей). Вторую ветку собирались начать возводить в 2017 году, но в итоге старт перенесли на 2019 год.



2020 год во всех отношениях для «Казметростроя» был неудачным. Во-первых, число пассажиров из-за коронавирусных ограничений снизилось. Во-вторых, сами работы по прокладке тоннелей стартовали лишь осенью прошлого года — летом Ростехнадзор потребовал остановить стройку из-за нарушений. В сентябре 2020 года проект ветки получил заключение Главгосэкспертизы, но стройку снова остановили по требованию суда. Надзорные органы выяснили, что метростроевцы работают без разрешения на стройку и оценки соответствия проектной документации требованиям регламентов, а также без утвержденной проектной документации, получившей положительное заключение Госэкспертизы. В итоге вторую ветку метро в Казани планировали начать строить лишь в конце 2020 года. Проведение тендеров было запланировано на IV квартал.