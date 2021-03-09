Три способа вакцинировать мир от COVID-19 выгодно для богатых и бедных

Фото: Francis Kokoroko/UNICEF/AP/AAP Image / theconversation.com

Уже к концу этого года большинство стран с высоким уровнем дохода достигнут широкого охвата своего населения вакцинацией от коронавируса. Среди них и Россия, где уже в первом полугодии планируется привить свыше 60% жителей. Между тем беднейшие страны мира, включая почти все государства Африки, будут ожидать своей очереди до 2023 года. Это социальное ковид-неравенство многие ученые считают недопустимым. Почему развитые страны должны поделиться своей вакциной с остальными и как от этого выиграет вся планета, в своей статье для международного издания The Conversation рассуждает Майкл Тул, профессор мирового здравоохранения из австралийского Института Бернета. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом статьи.



По состоянию на 25 февраля в мире было произведено в общей сложности 221,7 миллиона доз вакцины против COVID-19. Более одной трети этого количества было получено всего в двух странах — США и Великобритании. В исследовании, проведенном в середине ноября, были проанализированы обязательства по закупке 7,48 миллиарда доз вакцины против COVID-19. Чуть более половины достанется 14% населения мира, проживающего в странах с высоким уровнем дохода. По общим оценкам, большинство стран с высоким уровнем дохода достигнут широкого охвата вакцинацией к концу 2021 года. Большинство стран со средним уровнем дохода не достигнут этого до середины либо конца 2022 года, в то время как беднейшие страны мира, включая почти все страны Африки и некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона, будут ожидать своей очереди до 2023 года. Это неравенство, несомненно, является недопустимым. В свою очередь, это верный способ увековечить разрушительные последствия пандемии для здоровья общества и экономики во всем мире.



Почему же всем выгодна доступность вакцинации?

Есть много причин, по которым богатые страны должны делать все возможное для обеспечения глобальной справедливости в отношении вакцин: вакцины от COVID-19 должны справедливо распределяться среди разных групп населения, включая людей с разным достатком и разным происхождением. Поступать по-другому — аморально. Несмотря на то, что вакцины уже существуют, каждый день все больше людей умирают, хотя они могли бы быть спасены.

Фото: who.int

Во-вторых, чем больше времени потребуется на искоренение вируса в глобальном масштабе, тем больше он будет мутировать, что может снизить эффективность вакцин. Это повлияет на все человечество.

В-третьих, пока вирус существует, торговые потоки и глобальные цепочки поставок будут серьезно нарушены. Избегать этого также в наших собственных интересах, если мы хотим, чтобы иностранные туристы и студенты возвращались обратно.

Недавнее исследование показало, что страны с высоким уровнем доходов могут нести 13—49% глобальных убытков, которые могут составить до 9 триллионов долларов США, в результате несправедливого распределения вакцин в 2021 году. Наконец, затяжная пандемия может привести к еще большей бедности, дестабилизируя и без того хрупкие средства к существованию миллионов бедных людей в странах с низким и средним уровнем доходов. Это, в свою очередь, может привести к конфликту, подорвав глобальную политическую стабильность, что затронет всех нас.

Так или иначе, существует три способа обеспечить глобальную справедливость вакцин:

центр COVAX, страны могут производить свои собственные вакцины, богатые страны могут пожертвовать запасные вакцины.

Ряд крупных стран со средним уровнем дохода начали развертывать свои программы вакцинации, включая Индию, Бразилию, Мексику, Чили, Египет, Южную Африку и Индонезию. Лишь несколько африканских стран начали свои программы вакцинации, из которых только одна, Зимбабве, является страной с низким уровнем доходов.

Некоторые страны со средним уровнем доходов и большинство стран с низким уровнем доходов будут полагаться на учреждение COVAX под управлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), финансирование которого ведет Австралия. Работа центра направлена на внедрение 2 миллиардов доз вакцины, начиная с медицинских работников, в более бедных странах к концу 2021 года. Однако дозы COVAX охватят только до 20% населения каждой страны. Поставки COVAX могут происходить медленно, особенно если задержки в производстве и доставке в более богатые страны отодвигают сроки доставки для более бедных. Например, Гана, первая из 92 стран, получившая вакцины в рамках этой инициативы, получила только 600 000 доз вакцины на прошлой неделе.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ, сказал, что подходы богатых стран к производителям для обеспечения большего количества доз вакцины подрывают усилия COVAX по достижению своей цели по закупке 2 миллиардов доз вакцин для внедрения в 2021 году.

Страны с низким и средним уровнем доходов также могут сами производить вакцины против COVID-19, и этот вариант используют такие страны, как Индия, Таиланд, Вьетнам и Куба. Институт сыворотки Индии является одним из крупнейших в мире производителем вакцин и имеет лицензию на производство вакцины AstraZeneca, одобренной ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Компания недавно объявила, что будет производить вакцины для Индии раньше, чем дозы, предназначенные для остального мира, — шаг, который может задержать поставки вакцины в десятки стран и помешать планам компании поделиться своими поставками вакцин. Индия также разрабатывает собственную вакцину от Bharat Biotech, которая была одобрена в Индии.

Адар Пунавалла, директор Института сыворотки Индии. Фото: twitter.com/IBTimes

На Кубе разрабатываются четыре вакцины. Наиболее многообещающим для ранних испытаний является Soberana 2, клинические испытания которого начнутся в ближайшее время. В случае успеха кубинский институт Финли планирует произвести до 100 миллионов доз к концу 2021 года. В Таиланде две вакцины разрабатываются университетами Чулалонгкорн и Махидол. Оба собираются начать испытания на людях. Во Вьетнаме Nanogen Pharmaceutical получила разрешение правительства начать клинические испытания своей вакцины Nanocovax. Компания может производить 2 миллиона доз в год, но планирует увеличить это количество до 30 миллионов доз в следующие шесть месяцев.

Богатые страны могут передавать вакцины более бедным странам. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что более богатые страны должны отправлять до 5% своих нынешних поставок вакцин в более бедные страны.

Мало свидетельств того, что другие страны последовали примеру Франции. Однако Россия и Китай предоставили свои собственные вакцины — Sputnik V и Sinopharm соответственно — в ряд стран с низкими доходами в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Что могла бы сделать Австралия?

Австралия имеет соглашения о закупке достаточного количества вакцин (Pfizer, AstraZeneca и Novavax) для многократной вакцинации своего населения. Помимо обещания COVAX, Австралия может внести свой вклад в обеспечение справедливости вакцинации в нашем регионе двумя способами. Во-первых, как только CSL нарастит внутреннее производство вакцины AstraZeneca, мы сможем предоставить часть доз нашим ближайшим соседям, включая страны Тихого океана и Индонезию. Как только Управление терапевтических товаров одобрит вакцину Novavax, что, вероятно, произойдет к середине года, мы сможем поделиться нашим заказом в 51 миллион доз с бедными странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Эти дозы могут предоставляться бесплатно или по сильно сниженным ценам. Поставки должны осуществляться напрямую от производителя, а не посылать «остатки» из Австралии, что может привести к тому, что вакцины с истекшим сроком годности окажутся в соседних странах.

Фото: belta.by

Заключение

Сейчас не время для недальновидного вакцинного национализма. Обнадеживает то, что Австралия дала понять, что намерена поддержать регион. Однако прогнозируемая двухлетняя задержка между вакцинацией богатых и бедных во всем мире неприемлема с моральной точки зрения и является самым большим препятствием для здоровья и восстановления экономики мира.