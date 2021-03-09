Три способа вакцинировать мир от COVID-19 выгодно для богатых и бедных
Уже к концу этого года большинство стран с высоким уровнем дохода достигнут широкого охвата своего населения вакцинацией от коронавируса. Среди них и Россия, где уже в первом полугодии планируется привить свыше 60% жителей. Между тем беднейшие страны мира, включая почти все государства Африки, будут ожидать своей очереди до 2023 года. Это социальное ковид-неравенство многие ученые считают недопустимым. Почему развитые страны должны поделиться своей вакциной с остальными и как от этого выиграет вся планета, в своей статье для международного издания The Conversation рассуждает Майкл Тул, профессор мирового здравоохранения из австралийского Института Бернета. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом статьи.
По состоянию на 25 февраля в мире было произведено в общей сложности 221,7 миллиона доз вакцины против COVID-19. Более одной трети этого количества было получено всего в двух странах — США и Великобритании. В исследовании, проведенном в середине ноября, были проанализированы обязательства по закупке 7,48 миллиарда доз вакцины против COVID-19. Чуть более половины достанется 14% населения мира, проживающего в странах с высоким уровнем дохода. По общим оценкам, большинство стран с высоким уровнем дохода достигнут широкого охвата вакцинацией к концу 2021 года. Большинство стран со средним уровнем дохода не достигнут этого до середины либо конца 2022 года, в то время как беднейшие страны мира, включая почти все страны Африки и некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона, будут ожидать своей очереди до 2023 года. Это неравенство, несомненно, является недопустимым. В свою очередь, это верный способ увековечить разрушительные последствия пандемии для здоровья общества и экономики во всем мире.
Почему же всем выгодна доступность вакцинации?
Есть много причин, по которым богатые страны должны делать все возможное для обеспечения глобальной справедливости в отношении вакцин: вакцины от COVID-19 должны справедливо распределяться среди разных групп населения, включая людей с разным достатком и разным происхождением. Поступать по-другому — аморально. Несмотря на то, что вакцины уже существуют, каждый день все больше людей умирают, хотя они могли бы быть спасены.
Во-вторых, чем больше времени потребуется на искоренение вируса в глобальном масштабе, тем больше он будет мутировать, что может снизить эффективность вакцин. Это повлияет на все человечество.
В-третьих, пока вирус существует, торговые потоки и глобальные цепочки поставок будут серьезно нарушены. Избегать этого также в наших собственных интересах, если мы хотим, чтобы иностранные туристы и студенты возвращались обратно.
Недавнее исследование показало, что страны с высоким уровнем доходов могут нести 13—49% глобальных убытков, которые могут составить до 9 триллионов долларов США, в результате несправедливого распределения вакцин в 2021 году. Наконец, затяжная пандемия может привести к еще большей бедности, дестабилизируя и без того хрупкие средства к существованию миллионов бедных людей в странах с низким и средним уровнем доходов. Это, в свою очередь, может привести к конфликту, подорвав глобальную политическую стабильность, что затронет всех нас.
Так или иначе, существует три способа обеспечить глобальную справедливость вакцин:
- центр COVAX,
- страны могут производить свои собственные вакцины,
- богатые страны могут пожертвовать запасные вакцины.
Ряд крупных стран со средним уровнем дохода начали развертывать свои программы вакцинации, включая Индию, Бразилию, Мексику, Чили, Египет, Южную Африку и Индонезию. Лишь несколько африканских стран начали свои программы вакцинации, из которых только одна, Зимбабве, является страной с низким уровнем доходов.
Некоторые страны со средним уровнем доходов и большинство стран с низким уровнем доходов будут полагаться на учреждение COVAX под управлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), финансирование которого ведет Австралия. Работа центра направлена на внедрение 2 миллиардов доз вакцины, начиная с медицинских работников, в более бедных странах к концу 2021 года. Однако дозы COVAX охватят только до 20% населения каждой страны. Поставки COVAX могут происходить медленно, особенно если задержки в производстве и доставке в более богатые страны отодвигают сроки доставки для более бедных. Например, Гана, первая из 92 стран, получившая вакцины в рамках этой инициативы, получила только 600 000 доз вакцины на прошлой неделе.
Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ, сказал, что подходы богатых стран к производителям для обеспечения большего количества доз вакцины подрывают усилия COVAX по достижению своей цели по закупке 2 миллиардов доз вакцин для внедрения в 2021 году.
Страны с низким и средним уровнем доходов также могут сами производить вакцины против COVID-19, и этот вариант используют такие страны, как Индия, Таиланд, Вьетнам и Куба. Институт сыворотки Индии является одним из крупнейших в мире производителем вакцин и имеет лицензию на производство вакцины AstraZeneca, одобренной ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Компания недавно объявила, что будет производить вакцины для Индии раньше, чем дозы, предназначенные для остального мира, — шаг, который может задержать поставки вакцины в десятки стран и помешать планам компании поделиться своими поставками вакцин. Индия также разрабатывает собственную вакцину от Bharat Biotech, которая была одобрена в Индии.
На Кубе разрабатываются четыре вакцины. Наиболее многообещающим для ранних испытаний является Soberana 2, клинические испытания которого начнутся в ближайшее время. В случае успеха кубинский институт Финли планирует произвести до 100 миллионов доз к концу 2021 года. В Таиланде две вакцины разрабатываются университетами Чулалонгкорн и Махидол. Оба собираются начать испытания на людях. Во Вьетнаме Nanogen Pharmaceutical получила разрешение правительства начать клинические испытания своей вакцины Nanocovax. Компания может производить 2 миллиона доз в год, но планирует увеличить это количество до 30 миллионов доз в следующие шесть месяцев.
Богатые страны могут передавать вакцины более бедным странам. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что более богатые страны должны отправлять до 5% своих нынешних поставок вакцин в более бедные страны.
Мало свидетельств того, что другие страны последовали примеру Франции. Однако Россия и Китай предоставили свои собственные вакцины — Sputnik V и Sinopharm соответственно — в ряд стран с низкими доходами в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.
Что могла бы сделать Австралия?
Австралия имеет соглашения о закупке достаточного количества вакцин (Pfizer, AstraZeneca и Novavax) для многократной вакцинации своего населения. Помимо обещания COVAX, Австралия может внести свой вклад в обеспечение справедливости вакцинации в нашем регионе двумя способами. Во-первых, как только CSL нарастит внутреннее производство вакцины AstraZeneca, мы сможем предоставить часть доз нашим ближайшим соседям, включая страны Тихого океана и Индонезию. Как только Управление терапевтических товаров одобрит вакцину Novavax, что, вероятно, произойдет к середине года, мы сможем поделиться нашим заказом в 51 миллион доз с бедными странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Эти дозы могут предоставляться бесплатно или по сильно сниженным ценам. Поставки должны осуществляться напрямую от производителя, а не посылать «остатки» из Австралии, что может привести к тому, что вакцины с истекшим сроком годности окажутся в соседних странах.
Заключение
Сейчас не время для недальновидного вакцинного национализма. Обнадеживает то, что Австралия дала понять, что намерена поддержать регион. Однако прогнозируемая двухлетняя задержка между вакцинацией богатых и бедных во всем мире неприемлема с моральной точки зрения и является самым большим препятствием для здоровья и восстановления экономики мира.
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