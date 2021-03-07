Где лучше читать стихи в Казани — в библиотеке или в баре?

Команда казанского поэтического слэма рассказала, как собирается продвигать поэтические мероприятия в городе

Поэтический слэм — соревнование поэтов: они собираются в одном помещении и читают свои стихи. Формат не новый — этим баловались и в великосветских салонах XIX века, и на поэтических раутах Серебряного века, и на сходках футуристов. Сейчас, через 100 лет после великих предшественников, поэтические соревнования обрели флер маргинальности, и развитие этого жанра, в том числе и в Татарстане, пока оставляет желать лучшего. Руководитель проекта «Слэм», соосновательница агентства маркетинговых коммуникаций Mascot Регина Ахметова рассказала «Реальному времени» о том, как вообще проходят поэтические мероприятия в Казани, и о том, что мешает сделать из Казани новый центр российской поэзии и культуры.

Нужен коллаб с другим творчеством?

Идея проводить поэтические слэмы в Казани в новом формате у Регины появилась летом 2020 года, когда она побывала на арт-кластере «Таврида». Слэмы в городе проводились и до этого. Но воспринимали их очень неохотно: свои стихотворения приходил читать узкий круг поэтов, зрителей тоже были единицы. И в этом направлении творчества долгое время не появлялось новых людей.

— Появилась идея создать в Казани, в Татарстане площадку, на которой могут реализовываться поэты. Но нужно сделать поэтические слэмы не условным антикафе, в котором будут сидеть 20 человек, а в формате перформанса, в коллаборации с другими творческими единицами, — мечтает Регина Ахметова.

Ее идея — в том, чтобы дать молодым поэтам возможность становиться известными, создавать личный бренд и даже выходить на российскую аудиторию, а не запирать их деятельность в закрытую шкатулку, непонятную для большинства.

Изначально слэмы предполагалось сделать отборочным этапом на более масштабные поэтические фестивали, на которых выступали бы победители сезонных этапов. Но, как сообщили сами организаторы, они «перестарались».

Проблема — не в отсутствии зрителей, а в отсутствии пиара?

PR-менеджер агентства Mascot Адель Замалутдинов считает, что на поэтических слэмах скорее уместно говорить об антитенденциях, ведь с каждым годом все затухает:

— Если в 2010-х годах было какое-то количество регулярных слэмов или поэтических вечеров, то сейчас либо о них ничего не известно, либо их просто перестали проводить.

Основной проблемой он считает отсутствие позиционирования и пиара поэтических мероприятий, а вовсе не отсутствие энтузиазма со стороны авторов или аудитории.

— Когда мы начали думать, в какую сторону двигаться, провели большой анализ федеральных, международных, региональных поэтических мероприятий. Выяснили, что непонятно, как продвигаются эти мероприятия — этого оказывается недостаточно для привлечения аудитории.

Поэтому, по мнению Замалутдинова, важно уделять внимание дизайну и работать над концепцией. К тому же он считает, что маленьким мероприятиям просто может не хватить финансовых ресурсов, чтобы заявить о своем существовании. То есть энтузиасты движения думают, что проблема — вовсе не в отсутствии публики или интереса, а просто в недостатке пиара. Совсем как в анекдоте про крысу и хомячка.

— Есть достаточно большой потенциал у этого направления, просто никто этим не занимался. Хочется — и я надеюсь, мы к этому придем — чтобы поэты были популярны. Условно, как музыканты и певцы, блогеры — чтобы у них была своя аудитория, — говорит Регина Ахметова.

По ее словам, пересчитать известных современных поэтов можно по пальцам. Но она мечтает, чтобы в Казани появились перформансы, представления, поэтические вечера, чтобы они стали одним из форматов творческого развлечения.

— Хочется сделать Казань точкой сбора современных поэтов, — говорит она.



Библиотека или бар — вот в чем вопрос

В конце февраля казанская поэтесса Анна Русс выиграла Всероссийский поэтический слэм. В разговоре с «Реальным временем» она упоминала, что в Казани мог бы пройти и всероссийский, и даже всемирный поэтический слэм, потому что город большой и все представляется комфортным, в том числе для туристов — городские площадки и публика достаточно «прокачаны» для этого. Для этого в том числе, по мнению Русс, слэмы должны породниться с барной культурой хотя бы для популяризации жанра:

— Нет другого способа для поэта прочитать стихи публике, вложив в это какую-то особенную эмоцию, соединив жанр перформанса как такового и поэзии.

К мнению поэтессы в команде казанского слэма отнеслись позитивно. Но организаторы хотят попробовать разные форматы, чтобы понять, где аудитория и сами поэты ощущают себя комфортно. Сейчас они как раз пытаются «прощупать» подходящую форму проведения своих мероприятий.

Если зимний слэм проходил в Национальной библиотеке, то весенний хотят организовать как раз в баре. Но есть проблема. На слэмы уже собираются более 100 человек, а в Казани не так много заведений, которые вместят одновременно столько людей и обеспечат нужные условия. Поэтому организаторы рассматривают возможность подготовить слэм в выездном баре.

Важно вот что: перенос поэтических слэмов в бары может поспособствовать разрушению стереотипов о тесной связи поэзии и библиотечного пространства.

— Это стереотип, идущий издавна. Но сейчас все изменилось, поэтическое творчество гораздо шире, чем библиотечная комната, — говорит Регина и замечает: выступающие на слэмах поэты, как правило, очень харизматичны и свободно чувствуют себя на сцене.

Поэта надо научить быть актером?

Организаторы стремятся не только продвинуть мероприятие, но и помочь поэтам в представлении своих произведений публике:

— Мы заинтересованы в том, чтобы помогать авторам выступать. Поэтому у нас накануне слэмов был мини-мастер-класс по актерскому мастерству. За одно занятие это не развивается, но мы к этому движемся. Если человек хочет продвигаться как поэт, то выступать тоже нужно учиться.

Так, перед зимним слэмом от театральной студии организовали мастер-класс по речи, где ставили голос, учили расслабляться, держаться на сцене, репетировали стихотворения. Работа была как в общей группе, так и конкретно с каждым человеком. Работали и с диджеем — музыка тоже может помочь расставить акценты.

Кстати, поэтов приглашают выступать без цензуры и фильтра по тематикам, чтобы дать максимальную свободу в самовыражении.



Пока проект слэма реализуется на средства гранта Росмолодежи, выигранного на форуме «Таврида» в Крыму. 750 тысяч рублей — вроде бы немалая сумма, но ее сложно растянуть на длинную цепочку мероприятий. Регина отметила, что на первый слэм ушло больше запланированной суммы: грант не покрывает все расходы. Например, реклама оплачивается за счет собственных средств организатора. В команде слэма отметили, что думают над привлечением партнеров.

А пока вопрос о том, нужна ли современному городу публичная поэзия и готов ли он поддерживать ее не только сочувственными вздохами, но и рублем, — остается висеть в воздухе.