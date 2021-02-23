Казанская поэтесса Анна Русс выиграла Всероссийский поэтический слэм

Поэтесса Анна Русс из Казани выиграла Всероссийский поэтический слэм, который организовал московский Центр Вознесенского. В нем принимали участие 14 победителей слэмов из семи российских городов — Москвы, Питера, Перми, Иркутска, Красноярска, Ставрополя и Екатеринбурга. Шесть из 14 участников выступали через Zoom.



Чтобы отобраться для участия в слэме, Анна поехала в Москву. По ее словам, читать в Казани или Санкт-Петербурге ей не хотелось — в этих городах слэмы ей выиграть не удавалось. Казань «не сильно расположена» к поэтессе: «дома я ни одного слэма не выиграла. Однажды меня затопил дядечка в жюри со словами: «так стихи читать нельзя, это же не цирк», — написала она на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Вдобавок у Русс, как она сама рассказывает, непростые отношения с центром «Смена», поскольку они отказывали ей в презентации обеих книг и в выступлениях на книжных ярмарках, ссылаясь на больший спрос публики на приезжих поэтов.

«Так или иначе, я теперь чемпион всероссийского слэма и буду представлять Россию на международном слэме в Париже, будь он онлайн или оффлайн», — сообщила она.

Как отмечает литературный критик Никита Васильев, поэзия Анны Русс — «о богооставленности и о том, что делают люди, пребывающие в таком состоянии, друг с другом. Понятно, что они причиняют травмы разного рода (иногда — в буквальном смысле). Но при этом ее тексты позволяют поверить, что трагичность мироздания преодолима, раз из отдельных эпизодов повседневности могут получиться настолько красивые, а иногда и веселые вещи».

Ранее «Реальное время» публиковало интервью с Анной Русс, в котором она рассказывала о своей музыке, группе и любви к зрителю.

Маргарита Головатенко