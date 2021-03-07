Папа римский о потопе, Навальный о сухарях, Минниханов о казни за наркоторговлю

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

О наказании за наркоторговлю

«Вот эти наркотики, закладки… Куда вы смотрите? Надо смертную казнь восстанавливать или хотя бы пожизненное давать тем, кто этим делом занимается. Каждый день мне докладывают, что поймали закладчика, перевозчика. Это люди, которые убивают тысячами. Беспризорный один раз попробовал, и все — зависимость»

Так президент Татарстана Минниханов прокомментировал тему наркоторговли на традиционной встрече с журналистками в преддверии 8 Марта. Позже руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова пояснила, что заявление Минниханова не является наказом депутатам от республики внести в Госдуму соответствующий законопроект. «Каждое утро ему докладывают об обстановке в республике, и практически ежедневно в этой сводке информация о том, что находят закладки, наркотические средства […] Он с болью в сердце на это среагировал — если каждый день это находят, значит кому-то это сходит с рук», — прокомментировала Галимова.



Об образовании

«Наша большая ошибка в недооценке роли школы. Мы требуем результаты ЕГЭ, а кого мы воспитываем, какие у него склонности — это вопрос десятый. Он может быть отличником, но никудышным. Может быть троечником, но замечательным человеком. Надо возродить системную работу классных руководителей с учениками и родителями»

Это еще одно заявление со встречи Минниханова с журналистами. Обсуждая тему школьного образования, Минниханов также заявил, что ученики должны не только учиться, но и заниматься спортом, посещать кружки, через социальные сети оказывается негативное влияние на сознание молодежи, а главам районов республики хорошо бы периодически обедать в школьных столовых, чтобы следить за качеством питания в них.



О мартовских праздниках и всех тяжких

«Согласитесь, что на фоне приподнятного весеннего настроения снимать ограничительные мероприятия — все ринутся во все тяжкие»

Так ответила руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина на вопрос о том, когда в Татарстане ожидать новых послаблений «ковидных» ограничительных мер. По ее словам, вопрос о частичном снятии ограничения руководство республики рассмотрит после 8 Марта.



О коррупции

«Какое отношение к власти мы потом ждем от населения? Люди прекрасно видят, как живут руководители, которых уже нарицательно и негативно называют чиновниками»

Такие слова прозвучали в докладе начальника президентского управления по антикоррупционной политике РТ Марса Бадрутдинова на антикоррупционной комиссии. В этот раз она прошла в открытом для СМИ формате, и на ней озвучили множество нелицеприятных фактов о работе руководства целого ряда районов, а также республиканских министерств.



Путин — о дне рождения Минниханова

«Позвоните ему, поздравьте. Ему будет очень приятно. Обсудите с ним проекты, которые вы готовите в ближайшее время, уверен, что он вас поддержит. Чтобы вам было проще, его помощники с вами свяжутся, а вы его поздравите с днем рождения, а он придумает, чем вам помочь в ходе вашей работы»

Ему — это снова Минниханову, которому 1 марта исполнилось 64 года. Совет позвонить и поздравить президент России Владимир Путин дал девушке-волонтеру из Татарстана во время встречи с участниками акции «Мы вместе». Сам Путин подал пример: он Минниханову позвонил и поздравил.



О «хорьковых» целях

«Кто бы и под каким бы то ни было предлогом, под каким бы то ни было «соусом» не пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, «хорьковых» целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети»

Заявление о «хорьковых» целях Путин сделал во время недавней коллегии МВД России — там он говорил в том числе о попытках вовлечь несовершеннолетних в противоправную деятельность. Позже пресc-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, кто именно преследует «хорьковые» цели — это те, кто призывает детей на несогласованные акции, и те, кто размещает в интернете призывы к суициду.



О тюремной кухне

«Единственное развлечение — эксперименты в области высокой кулинарии, чему способствует то, что еда из тюремного ларька тоже пока недоступна. Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно. Сейчас у нас соревнование двух кухонь: стрит-фуд и молекулярной»

Так рассказывает Навальный о своем быте в СИЗО-3 «Кольчугино» Владимирской области, куда он попал в процессе этапирования из Москвы в колонию. Напомним, суд заменил оппозиционеру условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Оппозиционер рассказал в «Инстаграме», что его сокамерник Дмитрий («представляющий школу стрит-фуда») сушит сухари на батарее в целлофановом пакетике, засыпав приправой из лапши быстрого приготовления и встряхнув, а другой — Сергей («школа молекулярной кухни») — приправляет каждый сухарь отдельно — но в остальном технология та же самая.



О новом Всемирном потопе

«Потоп, возможно, из-за повышения температуры и таяния ледников произойдет сейчас, если мы продолжим идти по тому же пути. Но история Ноя показывает, что гнев Господа — и спасительный»

Такое заявление сделал папа римский Франциск, комментируя тему глобального потепления: по его мнению, если лидеры стран не примут мер по борьбе с потеплением, случится катастрофа библейских масштабов. Понтифик вспомнил, что Ной пережил катаклизм благодаря добродетельности. Он обратился к политикам и гражданам с просьбой проявить благоразумие.



О спальне в рабочем кабинете

«Я не знаю, какой умник это придумал, но как мы договаривались, там должен был быть мой кабинет. Я не очень понял, зачем к этому кабинету спальню приделали. Я вполне люблю спать дома, у меня хорошая семья, не надо этого делать»

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил не проектировать при его кабинете в технопарке IQ-Park в Уфе спальню. Комнату для сна обнаружили журналисты, изучая тендерную документацию на проектирование парка. IQ-Park в статусе регионального оператора «Сколково» должен стать ключевой площадкой для развития инновационных проектов в регионе. Первая очередь парка будет сдана в мае, вторая и третья — в сентябре и декабре текущего года.



Неудачная шутка о вакцине

«[Взамен вакцины мы пообещали России] Закарпатскую Украину»

Так премьер Словакии Игорь Матович пошутил в ответ на вопрос журналистов, что он обещал отдать России за поставку вакцины «Спутник V».



Как передают европейские СМИ, сразу после этого Матович добавил, что ничего не обещал России, да от него ничего и не хотели. Однако шутка ожидаемо обернулась политическим скандалом: МИД Украины потребовал извинений, которые последовали уже от лица МИД Словакии.

Напомним, Словакия получила первую партию российской вакцины «Спутник V» 1 марта. Страна не стала дожидаться регистрации препарата в ЕС. Однако позже Матович заявил о готовности отменить этот контракт из-за «внутриполитических разногласий» в правительстве Словакии по поводу использования вакцины.