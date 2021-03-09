ONLINECONTRACT растет в рейтинге лучших ЭТП России

RAEX подводит итоги 2020 года, ONLINECONTRACT теперь — в топ-8 лучших ЭТП страны

На прошедшей в Москве конференции RAEX «Электронные торговые площадки в России: итоги трудного года» обсудили, как прошел «коронавирусный» 2020-й на ЭТП. Хорошие новости: ONLINECONTRACT вышел на восьмое место в России по уровню удовлетворенности корпоративных заказчиков качеством услуг, улучшив прошлогодний результат на одну позицию. И это — несмотря на непростые условия, в которые пандемия поставила российский бизнес.

ONLINECONTRACT усиливает позиции



Подводя итоги года, RAEX традиционно составляет рейтинг ЭТП по уровню удовлетворенности клиентов качеством услуг. Для этого используют данные опроса компаний из топ-600 в стране по объему выручки. Учитывают аналитики и результаты закупок компаний, опубликованные в открытых источниках. Для нового рейтинга анкетирование прошли 108 компаний, которые за 2020 год заключили на ЭТП контрактов на сумму 5 323,7 млрд рублей.

Среди ЭТП, услугами которых клиенты особенно довольны были в 2020 году, 8-е место занимает ONLINECONTRACT. В 2019-м площадка находилась на 9-мместе — то есть в условиях коронавирусных сложностей ей удалось улучшить свои позиции.

Помимо общего рейтинга, RAEX публикует и несколько частных, по отдельным показателям. И в целом ряде таких подрейтингов ONLINECONTRACT находится на высоких позициях и делит пьедестал с крупнейшими ЭТП.

По уровню конкуренции в торговых процедурах компаний — 4-е место.

По удобству и полноте возможностей контрольных и аналитических инструментов — 3-е место.

По технической стабильности и скорости работы ЭТП — 4-е место.

По качеству клиентской оценки и удобству навигации — 3-е место.

После резкого роста электронный рынок «влетел» в пандемию

В 2019 году рынок электронных закупочных площадок рекордно вырос — на 25,2%. А «ковидный» 2020-й резко затормозил этот рост — примерно в 5 раз. Особенно трудно пришлось участникам рынка в первом полугодии: локдаун «выключил» из нормальной жизни огромную долю российского бизнеса, который на это время заморозил и закупки. Волатильность валютных курсов внесла еще большую осторожность в их действия и планы.

Александр Гуров, директор ЭТП ONLINECONTRACT, рассказывает о самых серьезных проблемах, с которыми столкнулись заказчики в пандемию:

— Крупные организации столкнулись с проблемой снижения доходов, что привело к оптимизации бюджетов, более эффективному их использованию. Очень часто размышления приводили заказчиков на электронные торговые площадки как эффективный инструмент организации закупок. Кроме того, многие компании столкнулись с проблемой потери традиционных коммуникаций (личных встреч и переговоров). Им пришлось быстро адаптироваться и перестраивать свои бизнес-коммуникации в онлайн-формат. В том числе это коснулось сферы закупок.

Важная деталь: рынок закупок частных коммерческих компаний (в том числе ONLINECONTRACT) чувствует себя увереннее, чем сегмент закупок по 223-ФЗ. В 2020 году он практически не просел и сохранил 25%-ный рост. А вот сегмент закупок по ФЗ, который регулируется государством, потерял в объеме по сравнению с 2019 годом.

Интересно, что средний объем закупки на площадках вырос сильнее, чем среднее количество проведенных процедур — на целых 17,8% по сравнению с 2019 годом. Это говорит о том, что компании объединяли закупки — условно говоря, проводили одну большую вместо нескольких мелких.

С 4,1 до 4,7 выросло среднее количество участников закупочных процедур. И это хорошо: чем больше участников, тем выше конкуренция на ЭТП и тем лучше качество конкурентной среды. 58% опрошенных компаний отметили, что им удалось за счет этого существенно снизить затраты на закупки.

Коронавирус ускорил цифровую трансформацию

Крупные и средние компании в период пандемии форсировали «взятие» цифровых рубежей. Заметным трендом стало ускорение перехода на электронные закупочные процедуры. К этому пришли даже те, кто до сих пор по старинке действовал в рамках личных договоренностей и очных переговоров. Пандемия закрыла некоторые возможности перед представителями бизнеса, но взамен открыла множество других.

«В цифру» переходит и документооборот, и онлайн-взаимодействие между участниками закупок. Во время локдауна подскочил спрос и на дополнительные услуги ЭТП:

аналитическое сопровождение закупок;

организация электронного документооборота;

цифровой аудит поставщиков. Например, на ЭТП ONLINECONTRACT есть удобный инструмент для оценки благонадежности участников. Еще одна разработка в этой области — портал безопасности, сервис для проверки участников и управления рисками. ONLINECONTRACT ведет и собственный рейтинг поставщиков, в котором оценивает их активность и успешность работы на ЭТП;.

обучающие семинары и лекции онлайн.

Фото предоставлено ЭТП ONLINECONTRACT

Александр Гуров подтверждает выводы аналитиков о популярности дополнительных услуг во время пандемии:

— Очень востребованным оказался консалтинг закупочных процессов. С первого дня сотрудничества с заказчиками мы подсказываем, как повысить эффективность каждой закупки, предоставляем кейсы успешных процедур, даем шаблоны документов, обучаем сотрудников лучшим практикам. Кроме того, у нас развивается проект «Открытые закупки»: мы готовим полный комплект документов, регламентирующих закупочные процессы на предприятии. Это позволит наладить эффективную систему закупок на предприятии заказчика с самых азов: от планирования и правильного оформления закупок до грамотной публикации и подведения итогов.

Рынок электронных закупок растет сегодня не только благодаря приходу новых игроков. Значительно увеличивают долю электронных закупок те компании, которые уже давно работают на ЭТП. Аналитики RAEX сообщают, что, по их оценкам, на конец 2020 года уже 81% крупнейших частных компаний использовали в своей деятельности электронные закупки, а 61% проводят в электронной форме более половины своих закупок.

Развитие в движении

Крупнейшие ЭТП продолжают развиваться и постоянно вводят новые инструменты для заказчиков и поставщиков. С каждым годом растет удобство использования ЭТП. Так, в качестве тренда последних лет Александр Гуров упоминает создание электронных магазинов для малых закупок. Они сочетают в себе свойства маркетплейса и традиционной ЭТП. Есть аналогичные сервисы и на ONLINECONTRACT.

— Не теряют актуальности автоматизированные и интеграционные процессы при совершении закупочных процедур. У крупнейших компаний появляются запросы на достоверные сервисы расчета начальной максимальной цены с функциями агрегатора информации о предмете закупки с различных ресурсов, — рассказывает руководитель ЭТП ONLINECONTRACT.

В целом, подводя итоги «ковидного» 2020-го, можно сказать: все, что не убивает бизнес, делает его сильнее. А усилить позиции в непростых условиях помогают:

инструменты по переводу бизнеса на цифровые рельсы,

услуги качественного консалтинга и информационная поддержка,

способы снизить цену корпоративных закупок, которые реально работают,

прозрачность коммерческих процедур и минимизация человеческого фактора.

Все эти условия обеспечиваются, если переводить корпоративные закупки на электронные торговые площадки. Причем на те из них, которые подтверждают свою эффективность и качество работы год от года. Например, на ONLINECONTRACT.