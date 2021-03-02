«Мюфке удалось создать привлекательное по архитектуре и планировке здание»

В «Татинвестгражданпроекте» рассказали о ходе реконструкции в Художественном училище Казани

Фото: Дима Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

«Реальное время» уже рассказывало о первом этапе реконструкции в Художественном училище Казани и истории создания этого удивительного здания. Масштаб работ впечатляет, но наблюдать за ними пока можно лишь со стороны. Впрочем, о том, что сейчас происходит внутри училища: какие работы уже выполнены, а к каким специалисты только приступают, — подробности нашему изданию рассказала начальник отдела реставрации ГУП «Татинвестгражданпроект» Гюзель Исхакова. В ТИГП ведут авторский надзор за ходом реконструкции. Восстановить богатый своим убранством актовый зал, бывший кабинет заведующего школой, световой фонарь с двусветным пространством в холле, отреставрировать деревянные двери, метлахскую плитку, мозаичный бетон ступеней лестницы — вот лишь малый объем того, что предстоит сделать.

Облик русского терема



Автором проекта здания Художественной школы является Карл Людвигович Мюфке (1868 -1933), который приехал в Казань после окончания Петербургской Академии художеств со званием художника по архитектуре и «с правом производить постройки». Строительство здания Художественной школы началось в 1901 году и завершено в 1904г.

Архитектура его решена в модном для того времени псевдорусском стиле. Тёмно-красные кирпичные стены верхних этажей в сочетании со светло-кремовым цветом на них архитектурных деталей и такого же цвета стен первого этажа придают зданию облик русского терема. Мюфке удалось создать привлекательное по архитектуре и чёткое по внутренней планировке здание: просторные классные комнаты, художественные мастерские со специальными наклонными окнами для освещения помещений рассеянным светом, наклонные лекционные аудитории и просторные коридоры, обращённые окнами во двор.

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В 1926 году Художественную школу выселили, и до 2005 года здесь размещались различные учреждения. За это время исказился первоначальный облик здания: во время пожара утрачен один из шатров, наклонные окна мастерских, располагавшихся на верхнем этаже северного объёма, были разобраны и сделаны вертикально, утрачена ажурная металлическая парапетная ограда на главном фасаде. Из-за прорыва системы отопления сильно пострадала лепнина интерьеров, в актовом зале полностью утрачен кессонный потолок. Деревянные окна на главных фасадах были заменены на пластиковые.

В 2005г. здание вновь заняло Казанское художественное училище. На основании проекта реставрации, выполненного ТСНРУ в 2009 году (автор проекта Раимова Р.Р.) была произведена часть работ по замене перекрытий, ремонту части кровли.

«Предстоит много работ по реставрации и воссозданию интерьеров»

В 2015 году (с корректировкой в 2018г.) ГУП «Татинвестгражданпроект», на основании ранее разработанного проекта ТСНРУ, выполнил корректировку и доработку проекта реставрации здания, которым предусматривается усиление конструкций здания; демонтаж поздней надстройки и восстановление исторического наклонного витражного остекления; восстановление утраченного шатрового завершения с западной стороны; восстановление интерьеров здания.

В 2018 году в здании начались ремонтные работы, которые продолжаются до сегодняшнего дня. За этот период выполнена гидроизоляция фундаментов, усиление перекрытий, реставрация кладки стен, ремонт кровли.

С помощью пояса, выполненного в уровне потолка 3-го этажа, была стабилизирована и предотвращена от дальнейшего разрушения южная стена здания, находящаяся в аварийном состоянии и отклоненная от вертикали почти на 10 см, что привело к почти полному обрушению потолка зала, выполненного в виде деревянных карт, и вырыванию из стены деревянных консолей.

В настоящее время данное помещение полностью восстановлено. При демонтаже деревянного потолка все изделия были промаркированы и отвезены в производственный цех для реставрации. К сожалению, деревянные плашки карт были выполнены из хвойных пород древесины и, из-за сильного износа, сохранившиеся фрагменты уже не подлежали реставрации, их выполнили новыми в точном соответствии. Точеные же элементы консолей были выполнены из липы, они были отреставрированы и установлены на свои изначальные места.

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Также был восстановлен утраченный шатер в западной части главного фасада, который выполнили в тех же конструкциях и с точным повторением сохранившегося симметричного шатра, расположенного в восточной части. По периметру кровли были установлены утраченные металлические ажурные подзоры.

На главном фасаде была демонтирована поздняя надстройка третьего этажа и выполнено наклонное остекление. Для того, чтобы правильно определить угол наклона, были исследованы архивные фотографии и выполнено натурное исследование — внутри помещения сохранился потолочный профиль, по нему было определено место примыкания верха наклонной стены и рассчитан угол наклона. Современная конструкция витражного остекления представляет собой стеклопакет в алюминиевом профиле, но с соблюдением исторических габаритов и расстекловки. Здесь еще предстоит восстановить ажурное ограждение в виде растительного орнамента, также декоративные металлические панели между витражами.

Также еще предстоит много работ по реставрации и воссозданию интерьеров на следующем этапе. Богатые своим убранством актовый зал, бывший кабинет заведующего школой, потолок над главной лестницей в сильнейших протечках, в результате чего утрачен, сильно пострадал лепной декор. Планируется восстановить кессонный потолок актового зала, световой фонарь с двусветным пространством в холле, выполнить реставрацию лепного декора во всех помещениях, реставрацию деревянных дверей, метлахской плитки, мозаичного бетона ступеней лестницы.