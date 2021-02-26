От классики до модерна: гид по казанским зданиям Карла Мюфке

Прогулка от Хади Атласи до Кремлевской

Выезд Национальной библиотеки из дома Ушковой на Кремлевской, общественные дискуссии о его судьбе, грядущая реставрация — вновь привлекли внимание горожан к этому необычному зданию. Его архитектор — Карл Людвигович Мюфке, и споры о том, сколько же всего в Казани объектов, построенных по его проектам, до сих пор не прекращаются. К примеру, многие годы авторство усадьбы Сандецкого (Госмузей изобразительных искусств РТ) приписывали Мюфке, тогда как другие относят его к работе Фердинанда Амлонга — коллеги Мюфке по художественной школе. «Реальное время» изучило те объекты великого архитектора, авторство которых не вызывает вопросов.



Дом Мюфке (ул. Хади Атласи, 28)



Карл Мюфке родом из Воронежа, учился в Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге, а за хорошую учебу поощрялся поездками в Италию, Германию, Францию, Австрию. В Казань он приезжает в 1897 году.



Дом по Хади Атласи, 28 — последняя постройка архитектора в Казани, но первая на маршруте по его объектам. Деньги на собственное жилище в районе Третьей горы Мюфке получил после постройки особняка для Ушковой. Это скромный дом в стиле модерн с полуциркульными окнами на первом этаже, двумя разными крышами, общей ассиметричностью и отсутствием лепнины.



Фото: Дмитрий Зайцев

Общим признаком модерна стало большое внимание к интерьеру, который обыкновенно проектировался вместе с экстерьером. Это заметно в доме Ушковой, но трудно сказать, насколько хоть что-то сохранилось на Хади Атласи — здесь находился детский сад. В 1950-х годах у здания появился боковой вытянутый пристрой. По сути, впервые журналисты увидели его изнутри, когда летом прошлого года началась реставрация. К примеру, тогда коллегам сообщили, что у объекта много «тайников».

В этом доме Мюфке жил с женой, дочерью химика Ерминингельда Арбузова, художницей Натальей Арбузовой и двумя сыновьями Александром и Константином.



После того, как жена умерла от рака в 1907-м, а через год ушел из жизни и отец Мюфке, архитектор поссорился с руководством художественной школы, где работал, и уехал в Саратов на должность архитектора-строителя местного университета. Здесь с 1909-го по 1932-й появляются четыре корпуса и здание клиники.

Мюфке окончательно обосновывается в новом городе в 1912-м, вновь женится, забирает из Казани сыновей, строит новый дом. В последние годы жизни он продает через посредников вышивку на рынке, умирает от болезней и голода 13 февраля 1933 года в одиночестве.

Саратовский университет. Фото pastvu.com

Казанская художественная школа (ул. Карла Маркса, 70)

Самое замечательное в казанском творчестве Мюфке — у него здесь мало зданий, но они не похожи друг на друга. Здание на Карла Маркса, 70 — огромный терем искусств — пример «русского стиля» начала века, что видно не только снаружи, но и внутри. Отделка фасада приятна глазу еще и потому, что здесь применялись дорогие стройматериалы, вроде кирпича-железняка и кухарского белого камня. Обратите внимание на третий этаж со сплошным остеклением, его витраж раньше был слегка наклонен, что позволяло рассеивать прямые солнечные лучи в мастерских. К сожалению, некоторые первоначальные элементы были изменены во время реставрации в 1960 году, но будут возвращены во время нынешней, которая планируется к завершению в 2022-м.



Фото pastvu.com

Именно в Казанскую художественную школу и приехал в 1897-м Мюфке работать. И начал возводить здание школы, выступая архитектором, заказчиком и строителем. В 1903 году случился пожар, после которого Мюфке заменяет на крыше центральный элемент на стеклянный шлемовидный купол, вместо пирамиды. Кстати, правый шатер мы потеряли в пожаре в 1940-е. К 1905–1906 годам строительство завершили, Мюфке получил орден Святого Станислава третьей степени. Во многие работы и закупку материалов он тогда вложился и личными деньгами.



Здесь архитектор познакомился с женой, вместе они проводили в школе спектакли, концерты, вечера. Венчались неподалеку, в Варваринской церкви.

Западное крыло Казанского Императорского университета (ул. Кремлевская, 18)

На самом деле Мюфке занимался (как архитектор-строитель Казанского университета) не только западным крылом здания вуза (оно ближе к Астрономической), но и переделкой главного здания, а также проектом восточного крыла, которое появилось уже в наши дни. Также он спроектировал многие другие здания: анатомический корпус и физический институт, химическую лабораторию, всего — семь проектов. По официальной версии, планам помешала русско-японская война. В результате появилось только западное крыло — разумеется в том же стиле классицизма, что и перестроенная основная часть.

Планы университета Мюфке

Умение вписывать новое здание в существующий ландшафт очень важно для понимания Мюфке. К примеру, художественное училище трудно представить без зданий, в которых сейчас находятся Аграрный университет, КХТИ, Суворовское училище, а они ведь только строились в то время. Здесь также — архитектор не начал возводить (как его современные коллеги) новую доминанту, а умело собрал архитектурный ансамбль.



Дом Ушковой (ул. Кремлевская, 33)

Заказ на самое известное свое здание Мюфке получил в 1904 году от химического магната Петра Ушкова, при этом что строить и как, говорил его племянник Алексей (также сын не только владельца химзаводов, но и внук чаепроизводителя Губкина). Он решил подарить будущий особняк невесте — Зинаиде Высоцкой, дочери профессора хирургии Николая Высоцкого.

Мюфке объединил три очень разных стоявших на участке дома. Оформление у дома разнообразное. Первый — магазинный, с огромными окнами-витринами (здесь шла торговля). Второй же, с множеством лепнины, эркером на углу и разнообразными изысками в интерьере — от ампира и готики до мавританского и китайского. Значительная часть панно, деревянных ограждений, витражей сохранились благодаря тому, что в доме Ушковой долгое время работала Национальная библиотека.

Фото: kazan.ru

Нельзя, конечно, не упомянуть, что потом Ушков построил похожий дом на московской Пречистенке, где жил уже с новой женой.



Что касается исторического здания библиотеки, то уже сейчас понятно одно — его богатый декор точно сохранят и функции дома будут преображены в соответствии с его культурными кодами.