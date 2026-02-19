С аэропорта Казани требуют 80 млн рублей за повреждение самолета «Аэрофлота»

Лайнер пострадал при столкновении с буксиром-толкачом

«СОГАЗ» требует с Международного аэропорта «Казань» 80 млн рублей ущерба за повреждение самолета «Аэрофлота» при столкновении с буксиром. Соистцом по делу также выступает «Альфастрахование». Московские страховщики выплатили страховку авиакомпании и теперь требуют возмещения убытков от татарстанской воздушной гавани, как от виновника ДТП.



— Воздушное судно компании в 2024 году в процессе буксировки в аэропорту Казани получило повреждение обшивки фюзеляжа, после чего «Аэрофлот» получил страховое возмещение от «СОГАЗа» и «Альфастрахования». Страховые организации обратились в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковыми заявлениями к Международному аэропорту «Казань» с требованиями о взыскании убытков в размере выплаченного страхового возмещения. В рамках рассмотрения дела по иску страховых компаний к аэропорту Казани «Аэрофлот» привлечен в качестве третьего лица, — заявили «Реальному времени» в пресс-службе «Аэрофлота».

Однако в аэропорту Казани сообщили, что его ответственность также была застрахована, поэтому соответчиком по делу должен быть его страховщик «Ак Барс Страхование».

— Ответственность АО «Международный аэропорт «Казань» перед третьими лицами застрахована. Дальнейшими действиями по урегулированию данного вопроса занимается страховая компания. На данный момент мы не получали от страховой компании ответа по данному вопросу. Страховое событие — повреждение воздушного судна 05.07.2024, — сообщили нашему изданию в пресс-службе Международного аэропорта «Казань».

Суд отказал аэропорту в привлечении вторым соответчиком по делу компании «Ак Барс Страхование». Подробности — в материале «Реального времени».

Василя Ширшова