74% казанских продавцов осваивают электронную торговлю

Традиционные каналы продаж отходят на второй план: только 6% продавцов используют офлайн-точки, а картографические сервисы — всего 2%

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

В Казани стремительно развивается электронная торговля: 74% местных продавцов активно используют цифровые площадки для продвижения своих товаров. При этом, как показывает исследование «Авито», более половины предпринимателей (53%) выбрали сайты с объявлениями в качестве основного канала продаж.

Исследование показало, что именно электронные площадки приносят наибольшую эффективность: 75% продавцов заключили через них большинство сделок за последние три месяца.

Наибольшей популярностью среди продавцов на онлайн-площадках пользуются электроника и гаджеты, одежда с аксессуарами, товары для дома и автозапчасти. Заметно выросло использование платных инструментов продвижения — за год их применение увеличилось на 69%.

Наталья Жирнова