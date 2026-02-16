В Татарстане повысилась цена минимального набора продуктов на 67 рублей

Тем не менее в регионе корзина продуктов питания остается дешевле среднего показателя в ПФО и России

Фото: Динар Фатыхов

По данным Татарстанстата, в декабре 2025 года стоимость минимального набора продуктов питания в Татарстане составила 6431,02 рубля в расчете на месяц.

За месяц стоимость продуктового набора увеличилась на 1,1%, а по сравнению с декабрем 2024 года рост составил 4,3%. Напомним, в ноябре корзина продуктов в республике стоила 6362 рублей, что делало минимальный набор продуктов питания в Татарстане одним из самых дешевых в ПФО. Рост в декабре на 67 рубль не повлиял на эту характеристику корзины в регионе.



Олег Тихонов / realnoevremya.ru

В среднем по России стоимость минимального набора продуктов достигла 7347,16 рубля, показав рост на 0,9% за месяц и 3,9% за год. В контексте Приволжского федерального округа цена составила 6449,49 рубля, с аналогичным месячным ростом в 0,9% и годовым приростом 3,6%.

Среди регионов ПФО наиболее высокая стоимость минимального набора остается в Пермском крае (7084,46 рубля), а самая низкая — в Республике Мордовия (5927,12 рубля). Татарстан занимает 9-е место среди 14 регионов.

Оборот розничной торговли в Татарстане в 2025 году достиг почти 1,8 трлн рублей.



Наталья Жирнова