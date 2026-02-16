За год потребительская корзина товаров и услуг Татарстана увеличилась на 8,9%

Республика оказалась на 10-м месте из 14 регионов ПФО по данному набору, куда входят 83 позиции

Фото: Динар Фатыхов

За год потребительская корзина товаров и услуг Татарстана увеличилась на 8,9%. Республика оказалась на 10-м месте из 14 регионов ПФО по данному набору, куда входят 83 позиции, следует из данных Татарстанстата.

В набор потребительских товаров и услуг входят:

Продукты питания. Например, определенное количество рыбы, мяса, фруктов и т. д. Непродовольственные товары. К ним относятся одежда, обувь, лекарства, мебель, бытовая химия, косметические и гигиенические средства, стройматериалы. Услуги: нормы жилья, потребления электричества, воды, газа, затраты на общественный транспорт и прочее.

В декабре набор в Татарстане, рассчитанный на месяц, составил 22 643 рубля, что почти на 400 рублей ниже среднего результата по ПФО и более чем на 3 тысячи выше среднероссийского показателя, который составил 25 783 рубля.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Самый высокий показатель по ПФО у Пермского края — 25 560 рублей, что все равно ниже показателя по России. Вторая по величине корзина в Нижегородской области — 24 075 рублей на месяц, третья — в Башкирии, где сумма составила 23 746 рублей.

Напомним, что в Татарстане повысилась цена минимального набора продуктов на 67 рублей и составила 6431,02 рубля в расчете на месяц. Примечательно, что в регионе корзина продуктов питания остается дешевле среднего показателя в ПФО и России.

Наталья Жирнова