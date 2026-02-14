ICL требует 67 млн рублей арендной платы с владельца бывшего Decathlon

Казанская ICL отсудила у Desport (бывший Decathlon) 67 млн рублей долгов по аренде, в первой инстанции, на решение подана апелляция

Татарстанский арбитраж поставил взыскать с АО «Октоблу» (операционная компания сети Desport) задолженность и неустойку на общую сумму 67 млн рублей в пользу «АйСиЭл-КПО ВС».



Закрывшийся в Казани на ул. Родины, 51 магазин спортивных товаров Desport (ранее Decathlon) стал предметом спора сети с поставщиком ИТ-решений ICL. Как оказалось, двухэтажный торговый комплекс площадью почти 3,3 тысячи кв. м принадлежит татарстанской группе компаний Виктора Дьячкова.

Еще в 2017 году казанское АО «АйСиЭл-КПО ВС» заключило договор аренды с московским АО «Октоблу». Это операционная компания сети Desport, управляющая активами французского ретейлера Decathlon после его ухода из России в 2022 году. По условиям сделки, арендатору перешло торговое здание на пересечении ул. Родины и пр. Победы.

Арендная плата состояла из двух частей, которые в дальнейшем, по условиям договора, были проиндексированы и составили 10 269 руб. за кв. м и 1 027 руб. за кв. м в год без учета НДС. По словам владельца здания, «Октоблу» не расплатилась своевременно и накопила долг — 42,8 млн рублей. Претензия осталась без ответа, и казанская компания подала в суд, выиграв дело.

Сейчас «Октоблу» пытается оспорить это решение, но пока ее жалоба оставлена без движения из-за нарушений. Компания последние два года терпит убытки, в 2024 году они составили около 3 млрд рублей.

Василя Ширшова