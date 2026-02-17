Владелец «Волгадорстроя» заявил об исполнении госконтрактов на 50,7 млрд рублей

Остаток по ним составляет около 2 млрд рублей, но поскольку компанию признали банкротом, контракты подлежат расторжению, а стройки могут быть сорваны

Бенефициар «Волгадорстроя» Айрат Миннуллин назвал общую сумму госзаказов, по которым сейчас работает его компания. По словам крупного дорожника, на исполнении находятся госконтракты на 50,7 млрд рублей, при этом остаток поступлений по ним составляет чуть более 2 млрд.

Однако контракты могут расторгнуть из-за признания «Волгадорстроя» банкротом в сентябре прошлого года — бизнесмен пытался оспорить это решение, ссылаясь на то, что в противном случае сроки строительства объектов будут сорваны. Сейчас в арбитражном суде Татарстана рассматривают иски о банкротстве как самого Айрата Миннуллина, так и двух его одноименных компаний. Предприниматель заявлял об отсутствии оснований для процедуры без учета мнения голосов большинства мажоритарных кредиторов, требования которых на тот момент были еще на рассмотрении суда, но суд ему отказал.

Вторая одноименная компания в скором времени также может получить статус финансово несостоятельной. В эти дни собрание кредиторов решило обратиться в арбитражный суд с ходатайством о переходе из процедуры наблюдения в конкурсное производство.



Василя Ширшова