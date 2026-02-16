Оборот розничной торговли в Татарстане в 2025 году достиг почти 1,8 трлн рублей

При этом интерес к товарам на ярмарках и рынках падает — объем продаж там упал на четверть

Фото: Мария Зверева

По итогам 2025 года в сфере розничной торговли Татарстана общий оборот достиг отметки в 1,786 трлн рублей, что на 2,8% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Такие данные приводит Татарстанстат. Напомним, что на момент сентября это показатель составлял 1,29 трлн рублей.

Из общего годового объема 2025-го 65 млрд рублей — это торговля на ярмарках. Сюда входят как продукты, так и продажа одежды, мебели и т.д. Например, в Татарстане за 15 недель прошлого года продали сельхозпродукции на 1,5 млрд рублей. Однако, согласно данным Татарстанстата, продажи на ярмарках и рынках падают — -25,6% относительно 2024-го. В Казани убрали более 150 незаконных торговых точек за 10 месяцев.

В прошлом году отдельно выделяется объем розничной торговли в последнем месяце года, он составил 172,958 млрд рублей. Это на 4,2% больше уровня декабря 2024 года и на 10,2% превышает показатели ноября 2025 года.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Продажи пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составили 798,558 млрд рублей, продемонстрировав рост на 1,5%.

Оборот непродовольственных товаров достиг почти триллиона — 988,114 млрд рублей с ростом на 3,7%.

Значительный вклад в общий рост внесла деятельность крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства. Их доля в общем обороте составила 996,712 млрд рублей, показав рост на 3,1%. При этом декабрьский показатель крупных организаций достиг 100,194 млрд рублей, что на 5,6% превышает прошлогодние показатели и на 14,1% больше ноября текущего года.

Примечательно, что в 2028 году валовой территориальный продукт (ВТП) Казани по прогнозам превысит 2 трлн рублей — рост составит более 11%.



Наталья Жирнова