Налоговая подала иск о банкротстве «Булгарпива»
Сумма задолженности компании перед бюджетом превышает 515 млн рублей
В Арбитражный суд Татарстана поступило заявление Управления Федеральной налоговой службы по РТ о признании ОАО «Булгарпиво» банкротом.
Сумма задолженности компании перед бюджетом составляет 515,4 млн рублей.
Информация о принятии заявления размещена в картотеке арбитражных дел. В настоящее время обращение принято к рассмотрению, дата судебного заседания пока не назначена.
Ранее «Реальное время» писало, что «Булгарпиво» получило рассрочку до 2028 года.
