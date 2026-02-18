Новости бизнеса

Налоговая подала иск о банкротстве «Булгарпива»

16:08, 18.02.2026

Сумма задолженности компании перед бюджетом превышает 515 млн рублей

Налоговая подала иск о банкротстве «Булгарпива»
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Арбитражный суд Татарстана поступило заявление Управления Федеральной налоговой службы по РТ о признании ОАО «Булгарпиво» банкротом.

Сумма задолженности компании перед бюджетом составляет 515,4 млн рублей.

Информация о принятии заявления размещена в картотеке арбитражных дел. В настоящее время обращение принято к рассмотрению, дата судебного заседания пока не назначена.

Ранее «Реальное время» писало, что «Булгарпиво» получило рассрочку до 2028 года.

Ариана Ранцева

