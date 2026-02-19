Акции гостиницы Бугульмы продали вдвое дешевле начальной стоимости
В пакет вошло 17 млн ценных бумаг
Пакет обыкновенных акций ОАО «Гостиничный комплекс «Бугульма» продали на торгах за 27,4 млн рублей. Это вдвое дешевле изначальной стоимости, следует из данных торгов. Напомним, что ранее ценные бумаги принадлежали исполкому Бугульминского района Татарстана. Аукцион состоялся 18 февраля.
Отметим, что в пакет обыкновенных муниципальных акций ОАО «Гостиничный комплекс «Бугульма» входит 17 472 788 ценных бумаг, следует из данных площадки торгов.
Ранее сообщалось, что 2024 год ОАО «ГК «Бугульма» завершило с выручкой 6,56 млн рублей и чистой прибылью 2 тыс. рублей. Денежный поток за минувший год сократился на 132 тыс. ООО «Гостиница Бугульма» в 2024 году получило прибыль выше, чем компания-учредитель — 8,45 млн, однако завершило год с чистым убытком более 1 млн рублей. ООО «Планета Бугульма», для которого основной является ресторанная деятельность, заработало в 2024 г. всего 705 тыс. рублей, а понесло убытков на 268 тысяч. Подробнее, — в материале «Реального времени».
