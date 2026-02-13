Поисковик «Авиасейлс» решили продать: стоимость бизнеса оценили в 23 млрд рублей

По мнению экспертов, сервис по поиску билетов могут купить крупные банки

Фото: Динар Фатыхов

Собственники «Авиасейлса», который является самым крупным российским поисковиком авиабилетов, начали искать потенциального покупателя своего бизнеса. Эксперты оценили стоимость сервиса в 23 млрд рублей по рыночным расценкам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в инвестиционных кругах.

Переговоров по сделке пока не было. Процесс находится на стадии подготовки. По словам одного из собеседников, контролирующие доли инвестфонды собирают предложения от интересантов, добавляя, что поисковик «дешево не продадут».

По мнению экспертов, «Авиасейлс» могут купить крупные банки, так как финансовые экосистемы конкурируют между собой и в этой борьбе активно развивают свои тревел-сервисы.

Однако, по данным СМИ, покупателя может смутить сложная система владения бизнесом, возможное наличие активов за рубежом и высокая стоимость. Кроме того, у «Авиасейлса» растут издержки дистрибуции и снижаются комиссии со стороны перевозчиков. Со слов участников рынка, билетный бизнес носит авансовый характер и требует постоянных вложений, а конкуренция усиливается.

Ранее сообщалось, что операционные компании аэропорта «Домодедово» перешли в собственность ООО «Перспектива».

Никита Егоров