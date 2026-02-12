Фигурантов дела Fesco подозревают в растрате 885 млн рублей

Правоохранители продолжают искать еще трех участников преступления, которые успели уехать из России

Фото: Максим Платонов

Сотрудники МВД и ФСБ задержали двух руководителей транспортной компании Fesco по подозрению в крупном мошенничестве. Среди задержанных — экс-председатель совета директоров Андрей Северилов и вице-президент компании по производственному развитию Борис Иванов



Как установило следствие, с 2022 по 2023 год злоумышленники под видом развития портовой инфраструктуры купили несуществующее предприятие за огромные деньги. При этом они знали, что такие сделки были запрещены из-за ограничений. Транспортная компания FESCO потеряла 885 миллионов рублей из-за этой аферы.

На подозреваемых завели уголовное дело о растрате. Сейчас они находятся под арестом. Правоохранители продолжают искать еще троих участников преступления, которые успели уехать из России.

Представители транспортной группы FESCO прокомментировали для «Реального времени» задержание двух бывших топ-менеджеров компании.



Наталья Жирнова