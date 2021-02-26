От Урунова в Уфе до экс-тамбовцев «Рубина»: Билялетдинов, Генич и Стогниенко — о казанско-уфимских трансферах

Главные переходы в закрывшемся трансферном окне

Накануне наконец закрылось трансферное окно в Российской премьер-лиге — время подвести итоги. «Реальное время» пишет о самых ярких приобретениях и переходах казанского «Рубина» и футбольного клуба «Уфа». А оценивают эти трансферы для нашего издания эксперты экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов и комментаторы Константин Генич и Владимир Стогниенко.

«Остон Урунов — как Хвича в «Рубине»

Узбекский футболист возвращается в столицу Башкирии после непродолжительного вояжа в Москву, где запомнился скорее своими походами в люксовые бутики, нежели действиями на футбольном поле.

Трансфер Остона в «Спартак» изначально принимали далеко не все болельщики «Спартака» — игрок и в «Уфе» толком не успел себя показать, а уже получил приглашение в топ-команду. Теперь же полузащитник возвращается в «Уфу», куда его пригласил вернувшийся Шамиль Газизов.



Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов, ныне — тренер команды «Олимп-Долгопрудный», считает, что игру Урунова быстро стали читать, что пока не позволяет ему сделать качественный рывок:

— Наверно Остон не подошел Тедеско, ведь Урунов — это штучный продукт, который не в каждой команде заиграет. Он как Хвича из «Рубина» — как только народ посмотрел, привык к его футболу, то попробуй повтори. А повторить уже могут очень немногие.

Против Кварацхелии тоже противодействие увеличилось. Не стали смотреть на него сквозь пальцы, все поняли, что он хорошо провоцирует пенальти, хорошо умеет менять свое направление, и приняли меры.

Дриблинг Урунова тоже анализируется соперниками, и на него есть противодействие. Может быть, дело и в том, что в «Уфе» на его команду не так настраивались, в «Спартаке» уже другой уровень противодействия.

Один разу блеснуть — это одно. А постоянно такую игру демонстрировать — другое, — считает Билялетдинов.

Бывший футболист, а теперь комментатор Константин Генич считает, что приобретение Урунова в «Спартак» было хорошо спланированным бизнес-проектом.

— Надо понимать, что этот человек шел в «Спартак» конкретно за Газизовым, — говорит Генич. — Он убедил Леонида Федуна, что это хорошее вложение, капитал, и за те деньги, за которые «Спартак» его приобретал, по нынешним рыночным ценам — вполне адекватная сделка для «Спартака», и в перспективе на Урунове можно было много заработать.

Другой вопрос, готов ли был он сам к такому вызову и готов ли был сам к уровню «Спартака» сразу после полугода, проведенного в «Уфе». Притом что он там играл регулярно, но ни одного результативного действия так и не сделал. Но у него были хорошие отзывы от Вадима Евсеева (главного тренера на тот момент) и от Шамиля Газизова, который продолжает в него верить. Так что здесь, конечно, футбол и бизнес соприкасались. Думаю, что Газизов прекрасно понимал, что его приобретение отобьется.

Урунов показал неплохие качества и в частности дриблинг на скорости. Футболист достаточно мощный. Но я сомневаюсь, что он является в Уфе звездой. В него верит Шамиль Газизов, и неудивительно, что он перешел именно в «Уфу». Хотя «Рубин» тоже интересовался, — считает Константин Генич.

А вот главный редактор спортивных трансляций онлайн-кинотеатра Okko Владимир Стогниенко считает, что неудача в «Спартаке» на настрое игрока не скажется:

— Остон Урунов уже играл в Уфе, и играть в качестве лидера — может. В какой он сейчас форме, сказать сложно. Могла ли его надломить ситуация со «Спартаком»? Думаю, вряд ли, таких примеров много. В «Уфе» ему привычнее, играть будет, — считает Стогниенко.

Алексей Грицаенко и Михаил Костюков — кто это вообще и усилят ли «Рубин»?

Защитник Алексей Грицаенко и полузащитник Михаил Костюков перешли в казанский «Рубин» в статусе свободных агентов из «Тамбова», который испытывает серьезные финансовые проблемы и еще не факт, что закончит нынешний сезон. Игроки получили долгосрочные контракты на 4 года.

У 25-летнего Грицаенко 10 матчей в составе «Тамбова» и 1 гол на счету. У Костюкова 1 гол и 1 голевая передача в 16 играх сезона. Прямо скажем, негусто. Естественно, подобные приобретения вызывают вопросы — насколько это является усилением для клуба, заявляющего о претензиях на еврокубки?

— Костюков неплохое впечатление произвел, играя еще в Красноярске, он там и ЦСКА забивал, — продолжает Ринат Билялетдинов. — Нацеленный и мобильный игрок, я бы его сравнил по стилю с Канунниковым. Вроде как прогнозируемый, но все равно влетает, чувствует свободные зоны, куда врываться. В хороших руках и в хорошей расстановке он может помочь.

Грицаенко, я думаю, для глубины состава. У нас нет центральных защитников вообще в лиге. Поэтому для глубины в составе иметь всегда нужно. Габаритных-то найти можно всегда, а быстроногих, разворотливых, читающих игру… Таких европейского уровня у нас нет в центре защиты, — подытожил специалист.

У Костюкова 1 гол и 1 голевая передача в 16 играх сезона. Прямо скажем, негусто. Фото: ФК «Тамбов»

Константин Генич считает, что, учитывая статус свободных агентов, приобретение экс-тамбовчан, пусть и не с самыми выдающимися показателями, выглядит «адекватно»:

— Это российские футболисты, которые были на рынке и у которых были проблемы с предыдущим клубом. Поэтому это достаточно адекватные трансферы для «Рубина», который подсуетился.

Грицаенко — центральный защитник с хорошими данными. Костюков — нападающий с хорошим объемом работы. Тот же Костюков уже с неплохим опытом игры в Премьер-лиге. И в «Амкаре» был полезен, и в «Тамбове» неплохо себя проявлял.

Плюс в «Рубине» была неприятная история с «ковидом» и травмами, и был недобор игроков — когда проиграли «Ростову» и еще какой-то неудачный матч. Так что для глубины состава эти российские футболисты — абсолютно нормальное решение со сторон казанцев.

И за те деньги, которые «Рубин» заплатил (если вообще заплатил за этих игроков), — это вполне боеспособные единицы для российского чемпионата и для обоймы клуба российской Премьер-лиги. Тем более они идут в клуб, финансово хорошо стоящий на ногах. Да и работать со Слуцким — это всегда интересно, там отличный микроклимат, — считает комментатор «Матч ТВ».

Приход в «Рубин» 22-летнего полузащитника, так и не сумевшего пробиться в состав родного «Зенита», тоже вызывает некоторые вопросы. Фото vk.com/fcrk

Леон Мусаев: из «Зенита» в «Рубин» — нечастая дорожка. Чаще бывает наоборот

Приход в «Рубин» 22-летнего полузащитника, так и не сумевшего пробиться в состав родного «Зенита», тоже вызывает некоторые вопросы. Однако эксперты утверждают, что нынешний тренер «Рубина» Леонид Слуцкий любит работать именно с такими футболистами.

— Леон Мусаев — перспективный парень, — продолжает Ринат Билялетдинов. — Я считаю правильно, что ушел. Значит, ему там нет места. Потому что молодость — козырь, но она быстро проходит и надо выходить на определенный уровень. Дорогу молодым надо давать, если молодость сильнее. Если Мусаев был не сильнее условного Оздоева, то почему бы не попытаться на других вариантах? Чтоб не потерять время на скамейке. «Рубин» — хороший вариант.

Может и проскочит. Не такая это частая дорожка — из «Зенита» в «Рубин». Обычно игроки двигались в обратном направлении.

Константин Генич же считает, что переход в «Рубин» — это хороший вызов для Мусаева и для «Рубина».

— Мы видим, что «Рубин» делает определенную ставку на российских футболистов. Да, есть закрытые легионерские позиции, и легионеры должны быть сильнее россиян — тот же Старфельт и Абильдгор не просто так свои места занимают. Плюс Деспотович и Кварацхелия впереди — нужно эти моменты учитывать.

А Мусаев — молодой, талантливый, но в «Зените» пробиться в состав не так-то просто. Слуцкий любит работать с такими футболистами, наверняка видит потенциал, видит, за счет чего Мусаев может прибавить при регулярной игровой практике. Хотя ему ее никто сейчас не гарантирует.

Но думаю, что это хороший вызов — и для «Рубина», и для Мусаева, с учетом того, что футболист приходит мотивированный и желающий себя проявить.

Не стоит этому трансферу удивляться: если посмотреть на тот же испанский рынок, то не так много воспитанников «Реала» или «Барселоны» сходу могут закрепиться в основном составе. Зато в остальных командах Примеры можно найти много игроков из этих двух команд, — сказал Генич.

21-летний центральный защитник подписал с «Уфой» долгосрочный контракт. Фото vk.com/ufafc

Олег Дзантиев: из ПФЛ — в РПЛ за полтора года

21-летний центральный защитник подписал с «Уфой» долгосрочный контракт. Сезон 20/21 провел в футбольном клубе «Олимп-Долгопрудный», сыграл 13 матчей и забил 1 гол. Именно под руководством Рината Билялетдинова в «Долгопрудном» футболист начинал свой путь в Премьер-лигу.

— Я рад, что Дзантиева взяли в «Уфу», его я застал в сентябре 2019 года, еще во второй лиге «Олимпе» — он там был игрок запаса, — рассказывает Ринат Билялетдинов «Реальному времени». — Полтора года не прошло, а он уже в Премьер-лиге. Парень-находка: безотказный в работе, не бурчит, все время в полную силу отрабатывает. Я, наверно, услышал, как он говорит, месяца через полтора.

Он хорошего роста — 192 см, хорошо играет головой, выбирает позицию, обучаемый. Мог допустить пенки, но ему скажешь, и он понимает, в чем дело, старается не допускать — хорошо обучаемый. Вроде кажется медленным, а от него никто не убежит — потому что правильно позицию занимает.

Когда с ним опытный защитник — он будет расти как на дрожжах. Я думаю, Рахимов это увидит. Эта зона будет укреплена обязательно.

Морица Бауэра потянуло в щедрую Россию

Еще в начале февраля «горожане» сообщили о том, что ФК «Уфа» и английский «Сток Сити» договорились об аренде Морица Бауэра. Имя игрока в российском чемпионате на слуху: в сезонах 2016/17 и 2017/2018 он выступал за казанский «Рубин» — приходил в амбициозную команду Хавьера Грасии и остался, когда испанец был уволен.

На его счету 37 матчей и 4 голевые передачи в чемпионате России. В 2018 году 29-летний футболист подписал 5-летний контракт со «Сток Сити» из Англии. Прошлый сезон Бауэр провел в аренде в «Селтике», сделав 2 голевые передачи в 9 матчах чемпионата Шотландии. В этом сезоне он провел на клубном уровне 5 игр и забил 3 мяча.

В «Уфе» футболист проведет остаток сезона на правах аренды.

В интервью Sport.24 генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал, что с Бауэром клуб связался через общего знакомого. Мориц изъявил желание, чтобы у него была игровая практика. Он хотел вернуться в Россию. То, что он был в «Рубине», сыграло большую роль. «Он знает нашу страну, и, думаю, ему здесь нравится», — прокомментировал Шайбеков.

Генич считает, что Бауэр пошел навстречу «горожанам», но за хорошее предложение.

— Наверное, ему предложили какие-то хорошие условия, хотя не уверен, что в Англии у него были они плохие. Думаю, попросили помочь. Не знаю всех подробностей этого трансфера. Но в Россию футболисты возвращаются с большим удовольствием, и даже по примеру Квинси Промеса это понятно, — подытожил Генич.