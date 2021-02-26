В Казань привезли уникальную технологию — провели первую криобиопсию легкого

Фото: Максим Платонов

В Казани провели первую криобиопсию легкого. Значимость этого события для республики трудно переоценить. Как только наши врачи освоят уникальную технологию, татарстанцам больше не придется ехать за ней в Москву. Кроме того в отличие от стандартной биопсии в данном случае оперативное вмешательство не требуется, что, конечно, заметно облегчит процедуру. Новым опытом медики делятся в рамках открывшегося в столице Татарстана X Российско-Европейско-Азиатского образовательного симпозиума по торакальной хирургии им. академика Михаила Перельмана. Это первый большой медицинский оффлайн-форум с начала пандемии коронавируса. Подробнее — в материале «Реального времени».



Биопсия легкого без хирургии в Казани

После долгого «ковидного» перерыва возобновились встречи и обмен опытом врачей из разных городов страны и мира. В Казани открылся X Российско-Европейско-Азиатский образовательный симпозиум по торакальной хирургии им. академика Михаила Перельмана. Эта Школа проводится также в Санкт-Петербурге и Краснодаре, а в татарстанской столице проходит уже в 10-й раз.

Семинары и мастер-классы на базе РКБ собрали более 150 торакальных хирургов со всей России и зарубежья, правда, из-за эпидемиологических ограничений — не в тех масштабах, как планировали изначально. Большинство участников, особенно иностранных, слушают лекции и наблюдают за операциями дистанционно.

В Казани накануне провели уникальную процедуру криобиопсии легкого, с минимальным вмешательством, без операции. Телекамеры в операционной не смущали заведующего отделением эндоскопии, пульмонолога Центрального научно-исследовательского института туберкулеза Илью Сивокозова. Готовясь к манипуляции, он уверенно командовал ассистентами, периодически отвечал на вопросы коллег из других городов страны, а также иностранных врачей, с которыми общался по-английски. Картинку из операционной наблюдали в образовательном центре РКБ и доктора, и собравшиеся студенты — будущие медики. Илья Сивокозов мастерски управлял длинной трубкой с кнопками. Он направлял устройство в глотку больного, доставал наружу кусочек ткани, затем аппарат снова опускался глубоко в органы пациента за очередной порцией материала — и так несколько раз.

Телекамеры в операционной не смущали заведующего отделением эндоскопии, пульмонолога Центрального научно-исследовательского института туберкулеза Илью Сивокозова

Раньше, чтобы провести биопсию легкого, делали операции под длительным наркозом, а за криобиопсией нужно было ехать в Москву. Илья Сивокозов внедрил более десяти новых диагностических и лечебных процедур в России и СНГ. Он рассказал, что помог казанскому пациенту получить диагноз. Получить его можно разными способами: с помощью хирургических разрезов, через проколы, с использованием роботов, щипчиков. Криобиопсия относится к малоинвазивным методам, которые можно проводить амбулаторно и почти сразу, без госпитализации, отпускать пациента домой. Это уже практикуют в Москве.



— Без получения адекватного диагноза доктор не сможет дальше пациента лечить. Соответственно обычно, когда берем биопсию, берем маленькими кусочками, маленькими щипчиками, и очень часто не хватает этого материала, для каких-то дополнительных тестов приходится повторять исследование и терять время. И, конечно, это неприятная процедура. В том случае, когда делаем криобиопсию, за раз можем взять кусочек в 8—10 раз больше, чем обычно. Этот кусочек будет очень высокого качества, и специалист, который будет его под микроскопом разглядывать, будет очень доволен, и соответственно пациенту не нужно будет возвращаться для повторной биопсии, — доступно объяснил завотделением эндоскопии московского центра.

Криобиопсия относится к малоинвазивным методам, которые можно проводить амбулаторно и почти сразу, без госпитализации, отпускать пациента домой, рассказал Сивокозов

Материал забирают с помощью холода, рассказал пульмонолог. «Вспоминаете детство, к качелям многие языком на морозе приваривались. Почему? Потому что за счет низкой температуры возникают кусочки льда, которые скрепляли наш язык с металлической поверхностью. Здесь абсолютно такой же принцип, и мы просто навариваем с помощью нашего холодового зонда, криозонда, гистологический материал и отрываем кусочек ткани, что значительно ускоряет саму процедуру и, самое главное, пациент точно получит диагноз, — уверяет Илья Сивокозов.

В Татарстане есть врачи, которые хотят научиться

По словам Сивокозова, эту технологию используют четыре-пять центров в Москве, на Урале, в Сибири, на юге страны. В Центральном НИИ туберкулеза за последние 2,5 года провели около 150 подобных манипуляций. Во время симпозиума Илья Сивокозов проведет не менее пяти подобных процедур.

— Татарстан, конечно, готов к этому. Вчера обсуждали вопросы и с руководством клиники, и с главным пульмонологом, и с главным торакальным хирургом. Главное, что есть люди, которым не все равно, врачи, которые хотят этому научиться. Вчера нас буквально забросали вопросами, когда мы обсуждали с коллегами варианты постановки диагноза. Не всегда нужно делать биопсию. Мы рационально комбинируем суперсовременные методики и классические. Нужно сначала думать, прежде, чем что-то делать. Вот в отношении «подумать хорошо» — это у Татарстана уже есть. Специалисты есть, пациентов очень много. Аппаратура определенное время еще побудет, коллеги будут иметь возможность кое-какие моменты отработать, — сказал столичный пульмонолог.

«От друзей узнала, что в Казани есть узкие специалисты, узнала и о новой методике, которой здесь обучают, поэтому приехала сюда», — сообщила Ирина Седова

А сегодня уже готовится к процедуре Ирина Седова, которая специально приехала из Ярославля. Она переболела коронавирусом. После рентгена ее направили на КТ, которая показала редкое заболевание легких саркоидоз.



— В Ярославле мне предлагали сделать биопсию по старой методике, с помощью прокола. От друзей узнала, что в Казани есть узкие специалисты, которые занимаются этим заболеванием, узнала и о новой методике, которой здесь обучают, поэтому приехала сюда, — сообщила пациентка, которая надеется в ближайшее время вернуться домой.

Ноу-хау казанских хирургов

Во время мастер-класса Ильи Сивокозова в соседней операционной казанские доктора знакомили коллег со своей технологией коррекции деформации грудной клетки. Два хирурга РКБ, главный детский травматолог Петр Андреев и завотделением Руслан Хасанов оперировали 15-летнего подростка. Профессор Андреев пояснил, что у ребенка врожденная аномальная хондродисплазия хряща и соединительной ткани с последующим нарушением костной ткани. Эта деформация приводит к уменьшению объема грудной полости, начинает сдавливать сердце и легкие, и возникают функциональные нарушения: одышка, сердцебиение. Пациентам тяжело подниматься по ступенькам. Все существующие методы консервативного лечения малоэффективны и неудобны, заметил профессор Петр Андреев.

— Методик на сегодня много, более 30, и до сих пор новые появляются. В Казани разработали свою — она малотравматичная, в то же время позволяет скорректировать все компоненты деформации и сократить сроки лечения. Никаких резекций не проводят, никаких нарушений целостности по протяженности хрящей, ребер или грудины. Проводим кортикотомию, которая позволяет более быстро сформировать реберный каркас, — рассказал главный детский травматолог.

Два хирурга РКБ, главный детский травматолог Петр Андреев и завотделением Руслан Хасанов, оперировали 15-летнего подростка

Казанские хирурги разработали вместе с инструментально-механическим заводом устройство из титана в виде гибкой пластины, запатентовали его и наладили выпуск на местном предприятии «Имплант». Пластина адаптирована к мягким тканям и не вызывает отторжения, через 8—12 месяцев после фиксации реберного каркаса пациенту проводят повторную операцию, чтобы удалить титан.

— Сама операция длится от 40 минут до полутора часов. Кровопотеря минимальная. В год проводим около 10—15 операций. В течение десятилетия прооперировали более 130 больных. Все положительные исходы. Была восстановлена функциональность респираторной и сердечно-сосудистой систем. На четвертый день пациенты уже ходят, на 7-й — 10-й день их выписывают, в отличие от других вмешательств, когда пациентам требуется длительное нахождение в больнице, до 3-4 недель. К концу 6-го месяца разрешаем заниматься плаванием и физическими нагрузками, — сообщил Петр Андреев.

«Сама операция длится от 40 минут до полутора часов. Кровопотеря минимальная. В год проводим около 10—15 операций. В течение десятилетия прооперировали более 130 больных. Все положительные исходы», — рассказал Петр Андреев

В условиях ковида нет четких правил для лечения

Лидер в торакальной службе России, профессор, член-корреспондент РАН Владимир Паршин рассказал, что весь первый день симпозиума посвящен мастер-классам, а на второй — будут доклады из Европы.

— Из Казани, Санкт-Петербурга, Кореи идут трансляции различных операций с применением самых передовых технологий по различным заболеваниям грудной клетки. Казань становится Меккой для торакальной хирургии в нашей стране. Она нас прельщает неординарностью, незашоренностью общения, приезжаем сюда, как к себе домой. И это очень полезно в обмене мнений между различными хирургами, — подчеркнул Владимир Паршин.

Медик отметил очень интересные операции докторов из Казани при деформации грудной клетки. «Казалось бы, воспользовались открытой хирургией, когда разрезается кожа, но с другой стороны, они не делают те огромные травматичные операции классической хирургии», — добавил профессор Паршин.

Владимир Паршин рассказал, что весь первый день симпозиума посвящен мастер-классам, а на второй — будут доклады из Европы

— Скорее всего, во всех докладах будем возвращаться к ситуации, которая есть на сегодняшний день. Мы до сих пор еще не знаем, как оперировать в условиях ковида, когда можно оперировать тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. Больные продолжают болеть и другими заболеваниями и их надо лечить, у нас нет жестких критериев, как когда оперировать, и все отдано на откуп и ощущениям хирургических бригад. Думаю, пройдет полгода или сколько-то месяцев, и какие-то правила игры будут разработаны, — обратил внимание специалист в торакальной хирургии.

По его словам, такие симпозиумы дают толчок в регионах, люди начинают долбить свою администрацию, и провинциальные школы во многих областях медицины опережают столичные.

«Технологии дорогие, мы никуда от них не денемся. Медицинская помощь будет все дороже и дороже, надо это признать, но оставаться на уровне 1980-х годов, когда хирург делал все своими руками и нитками — только на поле боя такое сегодня возможно», — добавил Владимир Паршин.

1 / 31 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов