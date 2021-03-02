Финансисты: «Из-за перегрева рынка ипотеки возникает угроза формирования пузыря»
Татарстанцы за год набрали кредитов почти на полтриллиона рублей
Почти на полтриллиона рублей набрали кредитов жители Татарстана в минувшем году — это больше, чем население других регионов Приволжского федерального округа (ПФО), подсчитали аналитики «Реального времени», изучив данные Центробанка. Драйвером стала льготная ипотека и экономическая привлекательность республики, считают эксперты. При этом средний размер выданного потребительского займа в Поволжье в течение года вырос на треть со 135 тыс. до 179 тыс. рублей.
Татарстанцы заняли больше всех в округе
Республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по объемам всех видов кредитования физических лиц (резидентов), с итоговой выдачей к концу года в 418,5 млрд рублей, опережая по этому показателю соседей — Башкирию (401,7 млрд руб.), Самарскую (305,3 млрд руб.) и Нижегородскую (286,3 млрд руб.) области. Сюда входит и ипотека, и автокредиты, и потребительские займы, согласно данным Центробанка.
При том, что год для двух регионов — Татарстана и Башкортостана — начался примерно с равными объемами кредитования по всем видам, под конец года наша республика вырвалась вперед. Так, только в декабре 2020-го татарстанцы набрали кредитов на 5 млрд рублей больше (48,7 млрд), чем башкортостанцы.
Того же мнения придерживается и Павел Самиев, управляющий партнер Национального агентства финансовых исследований (НАФИ):
— Казань — это один из тех городов-лидеров по приросту сдачи построенного жилья. Это сильно коррелирует с масштабами региона, с точки зрения экономического потенциала населения. Крупные регионы и с более высокой динамикой экономических параметров показывают бОльшие темпы роста кредитования и, в частности, ипотеки.
По данным Центробанка, на Татарстан приходится порядка 15% от всего объема кредитования физлиц в ПФО. Наименьшие объемы выдачи кредитов республика продемонстрировала в апреле, как впрочем и вся Россия во время самоизоляции. Эти показатели были ниже декабрьских более, чем в два раза (19,3 млрд руб.).
|Декабрь 2020
|Ноябрь 2020
|Октябрь 2020
|Сентябрь 2020
|Август 2020
|Июль 2020
|Июнь 2020
|Май 2020
|Апрель 2020
|Март 2020
|Февраль 2020
|Январь 2020
|ВСЕГО за 12 мес.
|РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
|1 714 319
|1 564 441
|1 577 122
|1 532 256
|1 439 930
|1 351 874
|1 156 254
|851 628
|754 978
|1 399 080
|1 172 619
|1 055 279
|15 569 780
|ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|555 966
|507 448
|505 673
|493 349
|455 604
|438 142
|360 642
|248 828
|227 709
|455 657
|380 474
|339 262
|4 968 754
|Белгородская область
|14 255
|13 796
|13 431
|13 191
|12 942
|12 529
|10 937
|7 960
|6 940
|12 447
|10 148
|9 075
|137 651
|Брянская область
|9 289
|8 758
|8 939
|8 817
|8 468
|7 797
|6 646
|4 476
|3 766
|7 897
|6 792
|5 871
|87 516
|Владимирская область
|11 714
|10 774
|11 002
|11 020
|10 342
|9 573
|8 032
|5 683
|4 741
|9 779
|8 174
|7 298
|108 132
|Воронежская область
|20 986
|19 534
|19 638
|18 949
|18 884
|17 431
|15 162
|11 313
|9 962
|18 183
|14 457
|13 278
|197 777
|Ивановская область
|7 293
|6 623
|6 840
|6 560
|6 342
|5 747
|4 821
|3 475
|3 013
|5 877
|5 045
|4 631
|66 267
|Калужская область
|11 349
|10 832
|10 770
|10 673
|9 990
|9 395
|7 828
|5 381
|4 838
|9 765
|8 581
|7 347
|106 749
|Костромская область
|4 992
|4 797
|4 693
|4 662
|4 354
|4 073
|3 560
|2 632
|2 215
|4 176
|3 620
|3 215
|46 989
|Курская область
|9 292
|8 471
|8 950
|8 892
|8 480
|8 216
|7 032
|4 882
|4 264
|8 134
|6 998
|5 979
|89 590
|Липецкая область
|10 279
|9 590
|9 715
|9 550
|8 998
|8 691
|7 593
|5 645
|4 737
|8 978
|7 683
|6 771
|98 230
|Московская область
|137 052
|126 516
|123 404
|122 374
|111 978
|110 136
|88 742
|57 801
|52 919
|113 183
|94 379
|84 384
|1 222 868
|Орловская область
|6 867
|6 376
|6 434
|6 359
|5 966
|5 972
|4 904
|3 594
|3 061
|5 861
|4 928
|4 458
|64 780
|Рязанская область
|10 791
|9 872
|10 181
|9 365
|9 377
|8 738
|7 186
|5 266
|4 764
|8 899
|7 386
|6 696
|98 521
|Смоленская область
|8 332
|7 700
|7 623
|7 663
|7 339
|6 773
|5 613
|4 218
|3 898
|7 059
|5 890
|5 252
|77 360
|Тамбовская область
|7 618
|7 416
|7 364
|7 365
|6 829
|6 555
|5 653
|4 009
|3 573
|6 714
|5 739
|5 104
|73 939
|Тверская область
|11 799
|11 495
|12 258
|11 633
|10 995
|10 301
|8 556
|6 406
|5 753
|10 009
|8 828
|7 745
|115 778
|Тульская область
|14 477
|13 836
|14 212
|13 401
|13 014
|12 525
|10 376
|7 175
|6 494
|12 414
|10 913
|9 562
|138 399
|Ярославская область
|11 169
|10 315
|10 440
|10 327
|9 586
|9 318
|7 739
|5 729
|5 214
|9 593
|8 195
|7 325
|104 950
|г. Москва
|248 413
|220 747
|219 781
|212 549
|191 717
|184 370
|150 264
|103 180
|97 558
|196 690
|162 717
|145 271
|2 133 257
|СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|205 134
|190 232
|192 972
|186 371
|173 589
|163 157
|139 797
|104 744
|89 419
|170 357
|144 632
|127 850
|1 888 254
|Республика Карелия
|7 112
|6 891
|7 316
|7 020
|6 312
|6 147
|5 471
|4 334
|3 173
|5 987
|5 178
|4 613
|69 554
|Республика Коми
|10 809
|10 138
|10 581
|10 405
|10 396
|9 765
|8 109
|5 754
|4 236
|8 892
|7 585
|6 938
|103 608
|Архангельская область
|14 588
|13 365
|13 590
|13 610
|12 586
|11 793
|10 111
|7 759
|6 447
|11 846
|9 979
|9 047
|134 721
|в том числе Ненецкий автономный округ
|604
|526
|502
|578
|600
|586
|450
|258
|276
|501
|447
|421
|5 749
|Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу
|13 983
|12 839
|13 088
|13 032
|11 986
|11 206
|9 660
|7 502
|6 171
|11 345
|9 532
|8 626
|128 970
|Вологодская область
|12 298
|11 247
|11 846
|11 243
|10 362
|10 197
|8 523
|6 110
|5 326
|10 439
|8 535
|7 537
|113 663
|Калининградская область
|11 868
|11 130
|11 413
|11 137
|10 335
|9 722
|8 447
|6 872
|5 227
|9 882
|8 556
|7 860
|112 449
|Ленинградская область
|25 478
|24 008
|23 995
|23 255
|21 799
|20 298
|17 447
|13 229
|11 316
|21 287
|17 937
|15 977
|236 026
|Мурманская область
|10 927
|10 564
|11 063
|11 142
|10 485
|9 720
|8 788
|6 452
|5 141
|9 265
|7 871
|7 262
|108 680
|Новгородская область
|5 408
|5 166
|5 434
|5 196
|4 812
|4 523
|3 988
|3 060
|2 654
|4 614
|3 997
|3 567
|52 419
|Псковская область
|5 312
|4 832
|5 117
|5 046
|4 651
|4 355
|3 734
|2 746
|2 619
|4 457
|3 850
|3 616
|50 335
|г. Санкт-Петербург
|101 335
|92 890
|92 618
|88 318
|81 851
|76 637
|65 181
|48 428
|43 279
|83 688
|71 146
|61 432
|906 803
|ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|142 035
|130 228
|127 243
|123 682
|116 283
|110 170
|97 736
|70 711
|57 001
|117 199
|98 058
|97 903
|1 288 249
|Республика Адыгея (Адыгея)
|3 607
|3 442
|3 243
|3 227
|3 079
|2 856
|2 458
|1 739
|1 403
|2 976
|2 542
|2 516
|33 088
|Республика Калмыкия
|2 947
|2 781
|2 859
|2 806
|2 663
|2 442
|1 979
|1 313
|1 090
|2 319
|1 959
|1 890
|27 048
|Республика Крым
|6 735
|6 348
|5 888
|5 671
|5 620
|5 106
|4 892
|3 247
|2 473
|5 057
|4 201
|3 983
|59 221
|Краснодарский край
|58 560
|53 169
|51 841
|48 938
|45 153
|42 958
|38 408
|28 541
|22 030
|47 298
|39 575
|44 010
|520 481
|Астраханская область
|8 782
|8 252
|8 177
|7 895
|7 417
|7 296
|6 562
|4 309
|3 394
|7 403
|6 353
|5 613
|81 453
|Волгоградская область
|20 986
|19 380
|19 416
|19 190
|18 148
|17 173
|15 391
|11 231
|9 819
|18 463
|15 116
|13 830
|198 143
|Ростовская область
|38 286
|34 776
|33 911
|34 067
|32 520
|30 703
|26 564
|19 322
|16 050
|32 118
|27 010
|24 799
|350 126
|г. Севастополь
|2 132
|2 081
|1 908
|1 888
|1 682
|1 636
|1 482
|1 009
|742
|1 566
|1 302
|1 261
|18 689
|СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|43 950
|40 547
|39 585
|38 321
|36 804
|33 263
|28 195
|19 345
|16 583
|33 918
|29 823
|27 270
|387 604
|Республика Дагестан
|7 493
|6 481
|6 286
|5 736
|5 512
|4 848
|4 027
|2 424
|2 420
|4 903
|4 253
|4 047
|58 430
|Республика Ингушетия
|684
|598
|602
|625
|586
|452
|447
|265
|246
|527
|462
|430
|5 924
|Кабардино-Балкарская Республика
|3 706
|3 445
|3 479
|3 305
|3 390
|2 905
|2 556
|1 763
|1 559
|2 935
|2 678
|2 292
|34 013
|Карачаево-Черкесская Республика
|2 741
|2 462
|2 501
|2 417
|2 415
|2 119
|1 681
|1 174
|1 081
|2 110
|1 873
|1 725
|24 299
|Республика Северная Осетия - Алания
|4 471
|4 338
|4 060
|4 063
|3 612
|3 390
|2 921
|2 109
|1 826
|3 500
|3 183
|2 918
|40 391
|Чеченская Республика
|3 655
|2 850
|2 912
|2 699
|2 483
|1 900
|1 504
|770
|715
|2 186
|1 899
|1 764
|25 337
|Ставропольский край
|21 200
|20 372
|19 744
|19 477
|18 806
|17 650
|15 058
|10 839
|8 737
|17 758
|15 475
|14 094
|199 210
|ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|304 527
|277 260
|282 827
|273 502
|256 706
|236 851
|205 794
|152 367
|132 664
|246 727
|204 052
|182 289
|2 755 566
|Республика Башкортостан
|43 899
|40 114
|41 211
|40 357
|37 296
|33 880
|30 943
|22 671
|19 573
|36 078
|29 256
|26 430
|401 708
|Республика Марий Эл
|5 885
|5 393
|5 333
|5 391
|4 792
|4 563
|3 814
|2 809
|2 592
|4 586
|3 849
|3 489
|52 496
|Республика Мордовия
|6 002
|5 570
|6 029
|5 613
|5 211
|4 975
|4 041
|2 934
|2 684
|4 965
|4 202
|3 669
|55 895
|Республика Татарстан (Татарстан)
|48 694
|42 869
|45 090
|41 673
|38 843
|34 806
|29 815
|22 787
|19 335
|37 160
|30 751
|26 758
|418 581
|Удмуртская Республика
|16 823
|15 374
|15 517
|14 841
|14 248
|13 395
|11 506
|8 407
|7 790
|13 432
|10 816
|9 901
|152 050
|Чувашская Республика - Чувашия
|12 523
|11 391
|11 675
|11 218
|10 228
|9 431
|7 838
|5 845
|5 060
|9 603
|8 167
|7 304
|110 283
|Пермский край
|29 859
|27 766
|27 549
|27 623
|25 912
|23 937
|21 095
|15 148
|12 609
|24 860
|20 608
|18 589
|275 555
|Кировская область
|11 664
|10 868
|11 024
|10 631
|10 119
|9 312
|8 288
|6 176
|5 481
|9 308
|7 966
|7 163
|108 000
|Нижегородская область
|30 970
|28 288
|29 359
|28 734
|27 197
|24 924
|21 144
|14 803
|13 437
|26 239
|21 854
|19 363
|286 312
|Оренбургская область
|20 941
|18 581
|18 774
|18 425
|17 672
|16 821
|14 672
|11 200
|9 472
|16 575
|13 846
|12 054
|189 033
|Пензенская область
|11 771
|10 722
|10 923
|10 404
|9 449
|9 174
|7 322
|5 474
|4 797
|9 024
|7 760
|6 823
|103 643
|Самарская область
|33 383
|30 416
|30 300
|29 744
|28 136
|25 983
|22 521
|17 555
|15 521
|28 232
|22 882
|20 609
|305 282
|Саратовская область
|21 238
|19 565
|19 753
|18 858
|18 292
|16 742
|14 970
|10 685
|9 150
|17 656
|14 604
|13 284
|194 797
|Ульяновская область
|10 874
|10 344
|10 290
|9 989
|9 310
|8 907
|7 823
|5 872
|5 162
|9 010
|7 490
|6 852
|101 923
|УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|167 021
|152 055
|156 904
|151 323
|145 492
|134 218
|117 620
|93 152
|78 550
|136 233
|114 453
|102 128
|1 549 149
|Курганская область
|7 248
|6 736
|7 137
|6 895
|6 652
|6 175
|5 334
|4 132
|3 723
|6 189
|5 308
|4 805
|70 334
|Свердловская область
|54 525
|49 180
|51 590
|48 719
|46 486
|41 947
|36 847
|31 605
|26 974
|44 466
|37 063
|33 115
|502 517
|Тюменская область
|68 885
|63 473
|65 538
|63 528
|61 423
|58 005
|50 192
|37 909
|30 684
|56 626
|47 382
|42 038
|645 683
|в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|32 628
|29 756
|31 902
|30 862
|29 158
|27 342
|23 272
|17 794
|15 005
|25 853
|21 557
|19 141
|304 270
|в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ
|11 982
|11 032
|11 285
|11 725
|11 956
|11 527
|10 090
|7 000
|5 195
|10 460
|8 633
|7 406
|118 291
|Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу
|24 275
|22 685
|22 350
|20 942
|20 309
|19 136
|16 830
|13 115
|10 483
|20 314
|17 192
|15 491
|223 122
|Челябинская область
|36 362
|32 666
|32 640
|32 181
|30 931
|28 091
|25 248
|19 506
|17 169
|28 952
|24 700
|22 170
|330 616
|СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|193 418
|176 176
|179 295
|174 697
|167 217
|154 142
|134 043
|105 732
|99 662
|155 844
|129 072
|115 849
|1 785 147
|Республика Алтай
|1 859
|1 659
|1 681
|1 597
|1 651
|1 678
|1 372
|1 075
|937
|1 558
|1 252
|1 176
|17 495
|Республика Тыва
|3 060
|2 941
|2 953
|2 852
|2 921
|2 519
|1 850
|1 449
|1 302
|2 319
|1 912
|1 758
|27 836
|Республика Хакасия
|5 205
|4 810
|5 219
|4 900
|4 759
|4 137
|3 614
|2 905
|2 648
|4 151
|3 634
|3 232
|49 214
|Алтайский край
|20 694
|19 458
|19 112
|18 600
|18 125
|16 872
|15 261
|12 281
|11 676
|17 383
|14 010
|12 304
|195 776
|Красноярский край
|35 154
|31 985
|34 285
|33 504
|31 783
|29 110
|24 973
|19 154
|17 544
|28 996
|24 226
|21 553
|332 267
|Иркутская область
|28 950
|26 067
|25 311
|25 325
|24 472
|22 129
|19 988
|15 238
|14 276
|22 628
|19 051
|17 508
|260 943
|Кемеровская область - Кузбасс
|26 947
|24 605
|24 991
|24 485
|23 539
|22 122
|19 519
|15 287
|14 987
|22 336
|18 548
|16 535
|253 901
|Новосибирская область
|38 781
|35 378
|35 516
|33 998
|31 296
|29 234
|24 887
|20 399
|20 204
|29 826
|24 353
|21 727
|345 599
|Омская область
|20 701
|18 315
|19 059
|18 508
|18 074
|16 437
|14 132
|11 215
|9 824
|16 914
|14 138
|12 703
|190 020
|Томская область
|12 066
|10 958
|11 167
|10 928
|10 597
|9 906
|8 446
|6 729
|6 265
|9 734
|7 947
|7 354
|112 097
|ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|102 268
|90 494
|92 624
|91 010
|88 234
|81 931
|72 427
|56 749
|53 389
|83 145
|72 056
|62 728
|947 055
|Республика Бурятия
|9 146
|8 133
|8 144
|8 321
|7 989
|7 259
|6 571
|4 747
|3 916
|7 624
|6 560
|5 773
|84 183
|Республика Саха (Якутия)
|13 957
|12 284
|12 793
|12 964
|13 189
|11 713
|9 886
|7 541
|7 348
|12 605
|10 729
|8 236
|133 245
|Забайкальский край
|9 897
|8 878
|9 102
|9 060
|8 837
|7 983
|6 926
|5 402
|5 278
|7 996
|6 865
|6 066
|92 290
|Камчатский край
|5 139
|4 905
|4 699
|4 404
|4 197
|3 993
|3 431
|2 741
|2 441
|3 834
|3 329
|3 111
|46 224
|Приморский край
|23 986
|19 815
|21 185
|20 397
|19 261
|18 195
|16 610
|13 375
|12 520
|19 267
|16 985
|14 694
|216 290
|Хабаровский край
|17 472
|16 104
|16 029
|15 531
|14 800
|14 187
|12 570
|9 880
|9 157
|14 150
|12 074
|10 804
|162 758
|Амурская область
|9 628
|8 290
|8 522
|8 221
|8 087
|7 489
|6 443
|5 202
|5 570
|7 480
|6 478
|5 633
|87 043
|Магаданская область
|3 052
|2 576
|2 664
|2 605
|2 512
|2 370
|2 037
|1 693
|1 446
|2 094
|1 831
|1 761
|26 641
|Сахалинская область
|7 836
|7 507
|7 380
|7 388
|7 105
|6 668
|6 171
|4 852
|4 501
|6 315
|5 583
|5 165
|76 471
|Еврейская автономная область
|1 353
|1 266
|1 261
|1 194
|1 275
|1 156
|1 023
|852
|746
|1 220
|1 070
|959
|13 375
|Чукотский автономный округ
|803
|737
|846
|926
|981
|918
|759
|466
|467
|561
|551
|526
|8 541
«Вопрос по рискам очень тонкий»
Задолженность физлиц перед банками в Татарстане (544,4 млрд руб.) чуть ниже, чем в Башкортостане (548,2 млрд руб.), который по этому показателю является лидером в ПФО. Третье место по кредитному портфелю «физиков» занимает все та же Самарская область (383,1 млрд руб.).
При этом в антирейтинге регионов ПФО с просроченной задолженностью по абсолютной величине первым идет Башкортостан (с 22,7 млрд руб. или 4,1% от задолженности). Следом — Самарская область (22,2 млрд руб. или 5,8% от задолженности), третьим — Татарстан (18,9 млрд руб. или 3,5% от задолженности).
Если оценивать процентном отношении, лидером антирейтинга по доле «просрочки» в округе является все та же Самарская область — 5,8% портфеля, при среднем значении в ПФО — 4,2%. На втором месте — Саратовская область (5,1%), на третьем — Ульяновская область (4,5%). Татарстан по этому показателю в числе лучших регионов округа — с уровнем в 3,5%.
|По регионам
|янв.20
|фев.20
|мар.20
|апр.20
|май.20
|июн.20
|июл.20
|авг.20
|сен.20
|окт.20
|ноя.20
|дек.20
|Прирост
янв-дек 2020
|Республика Башкортостан
|143 557
|163 520
|192 086
|171 602
|163 611
|182 045
|181 275
|179 264
|189 220
|191 826
|187 058
|190 803
|32,9%
|Республика Марий Эл
|85 968
|95 239
|109 073
|98 191
|82 101
|111 141
|117 694
|115 297
|121 368
|117 531
|121 185
|132 104
|53,7%
|Республика Мордовия
|129 815
|148 980
|169 361
|154 070
|143 610
|158 068
|167 524
|155 016
|164 642
|173 912
|175 560
|157 787
|21,5%
|Республика Татарстан
|147 789
|166 141
|199 269
|191 254
|177 110
|191 692
|181 846
|186 900
|195 825
|203 501
|194 007
|200 844
|35,9%
|Удмуртская Республика
|133 962
|146 348
|191 345
|170 700
|148 535
|168 303
|172 422
|169 134
|171 666
|175 601
|177 316
|173 654
|29,6%
|Чувашская Республика
|120 674
|138 524
|163 507
|147 206
|127 999
|148 813
|159 679
|159 575
|162 593
|171 568
|173 581
|168 263
|39,4%
|Пермский край
|158 301
|179 469
|211 968
|222 918
|208 843
|196 652
|207 440
|191 974
|205 590
|208 939
|208 239
|206 047
|30,2%
|Кировская область
|131 686
|155 327
|172 246
|171 308
|147 026
|157 178
|167 643
|158 873
|162 907
|168 074
|182 604
|175 174
|33,0%
|Нижегородская область
|146 220
|171 761
|194 775
|178 811
|158 683
|175 582
|183 070
|180 947
|189 867
|191 064
|184 165
|186 910
|27,8%
|Оренбургская область
|145 093
|164 538
|188 416
|177 198
|164 309
|173 779
|186 182
|182 908
|191 497
|194 873
|188 292
|195 969
|35,1%
|Пензенская область
|125 432
|153 212
|171 764
|151 051
|136 970
|146 257
|162 721
|158 585
|171 999
|180 997
|173 322
|169 942
|35,5%
|Самарская область
|157 772
|176 253
|211 305
|195 870
|175 026
|188 819
|187 041
|189 081
|209 001
|206 881
|201 547
|203 828
|29,2%
|Саратовская область
|138 548
|154 450
|174 924
|178 108
|148 364
|150 982
|165 912
|168 287
|177 335
|180 273
|175 348
|172 254
|24,3%
|Ульяновская область
|126 142
|147 922
|165 383
|159 384
|141 462
|153 902
|157 930
|161 634
|172 800
|170 171
|177 699
|172 607
|36,8%
|ПФО (среднее значение)
|135 069
|179 013
|32,5%
Как считает Павел Самиев, по рискам вопрос очень «тонкий». Кредитные риски могут резко вырасти из-за каких-то внешних факторов, когда ухудшается конъюнктура и финансовое положение заемщиков. Это может быть какой-то резкий шок или стагнация экономики, которые окажут давление на бюджеты каждой семьи. В совокупности это складывается в общую картину влияния на кредитное качество, отметил эксперт.
По данным Национального бюро кредитных историй, средний размер (выданного) потребительского кредита в течение прошлого года в Поволжье вырос на треть — со 135 тыс. до 179 тыс. рублей. Не отстает от тенденции и Татарстан, где рост составил 36% (в январе — 147,8 тыс. руб., в декабре — 200,8 тыс. руб.).
Наибольший прирост по величине среднего потребительского займа показала Марий Эл — более 53%. В регионе на начало года этот показатель составлял 85,9 тыс. рублей, а к концу года 132,1 тыс. рублей. Вторым по приросту оказалась Чувашская Республика (39,4%, в начале года — 120,7 тыс.руб., в конце — 168,3 тыс.руб.). Тройку по приросту величины среднего кредита замыкает Ульяновская область — 36,8%.
«Тенденция вызывает беспокойство, в том числе у регулятора»
В целом за минувший год россияне взяли взаймы у банков 15,6 трлн рублей. Причем рекордная сумма выдачи за месяц была в декабре — 1,7 трлн рублей. Амплитуда объемов кредитования физлиц в течение года доходила до триллиона рублей, например, в апреле (период локдауна) и декабре.
Максим Осадчий пояснил, что основными факторами роста кредитования (ипотеки) являются:
- господдержка в форме программы льготного кредитования,
- снижение процентных ставок по ипотеке,
- повышение безопасности сделок (эскроу-счета),
- снижение процентных ставок банковских депозитов и, как следствие, отток денежных средств с рынка депозитов на альтернативные рынки — фондовый рынок и рынок недвижимости,
- стремительный рост госдолга, который покрывается за счет эмиссии денежных средств, стимулирующей, в том числе, и рынок ипотеки.
Общая задолженность россиян перед банками также достигла рекордной величины — почти 20 трлн рублей. А вот ситуация с долей просроченных кредитов относительно стабильная, и вторую половину 2020-го (доля) колебалась в пределах 4,4%-4,6% от задолженности.
|Декабрь 2020
|Ноябрь 2020
|Октябрь 2020
|Сентябрь 2020
|Август 2020
|Июль 2020
|Июнь 2020
|Май 2020
|Апрель 2020
|Март 2020
|Февраль 2020
|Январь 2020
|РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
|19 923 051
|19 797 057
|19 670 887
|19 282 390
|18 929 530
|18 569 191
|18 281 562
|18 103 427
|18 083 181
|18 217 280
|17 916 773
|17 704 026
|ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|6 071 765
|6 056 759
|5 998 957
|5 865 877
|5 749 070
|5 636 823
|5 541 606
|5 485 599
|5 501 487
|5 554 856
|5 450 941
|5 377 759
|Белгородская область
|168 022
|166 468
|164 582
|161 584
|158 549
|155 083
|152 059
|150 395
|149 986
|150 833
|148 074
|146 392
|Брянская область
|114 207
|113 473
|112 536
|110 315
|108 349
|106 114
|104 471
|103 490
|103 722
|104 815
|103 181
|102 042
|Владимирская область
|140 858
|139 568
|138 638
|135 951
|133 457
|130 799
|128 732
|127 658
|127 779
|128 958
|127 006
|125 774
|Воронежская область
|250 667
|249 082
|248 384
|244 658
|240 722
|235 402
|231 451
|228 901
|228 084
|229 259
|225 076
|222 506
|Ивановская область
|87 392
|86 847
|86 315
|84 889
|83 517
|81 921
|80 927
|80 565
|80 759
|81 592
|80 594
|79 979
|Калужская область
|149 465
|148 485
|147 132
|144 638
|142 333
|139 874
|137 995
|136 836
|137 056
|137 982
|135 909
|134 237
|Костромская область
|61 875
|61 561
|60 946
|59 898
|58 866
|57 869
|57 093
|56 564
|56 464
|56 894
|56 138
|55 592
|Курская область
|115 857
|115 153
|115 030
|112 999
|111 051
|109 063
|107 404
|106 393
|106 450
|107 418
|105 731
|104 560
|Липецкая область
|119 368
|118 373
|117 606
|115 414
|113 330
|111 099
|109 348
|108 336
|108 138
|109 187
|107 360
|106 085
|Московская область
|1 629 282
|1 616 640
|1 600 749
|1 566 126
|1 538 253
|1 511 562
|1 482 957
|1 469 670
|1 477 096
|1 490 870
|1 462 379
|1 442 435
|Орловская область
|81 457
|80 641
|79 994
|78 524
|77 116
|75 813
|74 409
|73 816
|73 735
|74 287
|73 122
|72 295
|Рязанская область
|133 630
|132 336
|131 391
|128 562
|126 749
|124 281
|122 244
|121 391
|121 315
|122 085
|120 187
|118 858
|Смоленская область
|103 189
|102 461
|101 734
|100 033
|98 430
|96 708
|95 610
|95 009
|95 103
|95 879
|94 494
|93 657
|Тамбовская область
|98 869
|98 320
|97 702
|96 068
|94 558
|92 927
|91 564
|90 829
|90 829
|91 400
|90 032
|89 241
|Тверская область
|155 170
|154 652
|153 788
|150 540
|147 781
|145 067
|142 810
|141 576
|141 518
|142 297
|140 346
|138 796
|Тульская область
|185 005
|184 337
|183 541
|180 144
|177 456
|174 428
|171 629
|170 141
|170 450
|171 984
|169 542
|167 640
|Ярославская область
|129 725
|129 050
|128 588
|126 281
|124 432
|122 471
|120 664
|119 780
|119 703
|120 812
|118 863
|117 394
|г. Москва
|2 347 728
|2 359 312
|2 330 303
|2 269 253
|2 214 120
|2 166 342
|2 130 238
|2 104 250
|2 113 298
|2 138 304
|2 092 906
|2 060 274
|СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|2 374 998
|2 357 135
|2 344 566
|2 297 716
|2 255 663
|2 212 594
|2 175 127
|2 150 981
|2 144 911
|2 166 680
|2 132 822
|2 105 763
|Республика Карелия
|89 932
|89 398
|89 413
|87 792
|86 258
|84 822
|83 563
|82 620
|82 012
|82 671
|81 653
|80 895
|Республика Коми
|143 593
|143 212
|142 386
|139 896
|137 524
|134 669
|132 433
|131 233
|131 159
|132 703
|131 406
|130 555
|Архангельская область
|176 282
|174 219
|174 071
|170 757
|167 454
|164 506
|161 923
|160 428
|159 809
|160 959
|158 702
|157 279
|в том числе Ненецкий автономный округ
|8 952
|8 911
|8 891
|8 805
|8 654
|8 511
|8 306
|8 214
|8 252
|8 325
|8 215
|8 151
|Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу
|167 330
|165 308
|165 180
|161 952
|158 800
|155 994
|153 618
|152 215
|151 557
|152 634
|150 487
|149 128
|Вологодская область
|146 395
|144 696
|144 789
|141 949
|139 292
|136 804
|134 436
|133 235
|133 084
|134 100
|131 724
|130 406
|Калининградская область
|136 659
|135 692
|135 336
|132 910
|130 656
|128 379
|126 366
|123 651
|122 867
|124 021
|122 254
|120 657
|Ленинградская область
|319 540
|316 829
|314 425
|308 048
|302 538
|296 312
|291 090
|287 675
|286 320
|287 648
|282 599
|279 090
|Мурманская область
|130 647
|130 173
|129 165
|126 651
|124 062
|121 309
|119 178
|117 722
|117 405
|118 849
|117 459
|116 790
|Новгородская область
|68 497
|68 176
|68 044
|66 716
|65 676
|64 602
|63 749
|63 245
|63 039
|63 419
|62 534
|61 835
|Псковская область
|64 680
|64 072
|63 735
|62 540
|61 322
|60 243
|59 484
|58 957
|59 026
|59 354
|58 584
|58 065
|г. Санкт-Петербург
|1 098 773
|1 090 669
|1 083 202
|1 060 458
|1 040 880
|1 020 949
|1 002 904
|992 214
|990 190
|1 002 956
|985 907
|970 191
|ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|1 696 067
|1 677 189
|1 658 315
|1 628 099
|1 603 261
|1 578 104
|1 557 113
|1 540 132
|1 536 883
|1 550 549
|1 523 909
|1 504 361
|Республика Адыгея (Адыгея)
|47 571
|47 053
|46 525
|45 813
|45 114
|44 341
|43 858
|43 612
|43 707
|44 063
|43 371
|42 913
|Республика Калмыкия
|39 118
|38 634
|38 030
|37 223
|36 496
|35 693
|35 110
|34 881
|35 014
|35 372
|34 898
|34 610
|Республика Крым
|60 514
|58 855
|56 782
|54 771
|53 035
|51 332
|49 857
|48 310
|47 779
|48 046
|46 465
|45 274
|Краснодарский край
|685 492
|676 166
|666 999
|654 233
|644 064
|635 187
|627 995
|621 062
|619 305
|625 076
|613 654
|604 638
|Астраханская область
|114 935
|114 380
|113 263
|111 305
|109 865
|108 432
|107 012
|105 930
|105 947
|107 008
|105 387
|104 169
|Волгоградская область
|254 869
|253 260
|252 126
|248 107
|244 740
|240 964
|238 158
|235 633
|235 028
|236 759
|232 793
|230 631
|Ростовская область
|474 806
|470 612
|467 176
|459 947
|453 990
|446 755
|440 278
|436 338
|435 954
|439 999
|433 652
|428 948
|г. Севастополь
|18 762
|18 230
|17 414
|16 698
|15 956
|15 400
|14 845
|14 366
|14 148
|14 225
|13 687
|13 176
|СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|558 628
|552 228
|545 587
|535 614
|528 110
|518 781
|512 075
|508 415
|509 824
|514 092
|507 381
|502 338
|Республика Дагестан
|82 134
|80 401
|78 503
|76 483
|75 248
|73 376
|72 145
|71 486
|72 130
|72 708
|71 529
|70 961
|Республика Ингушетия
|8 318
|8 241
|8 071
|7 907
|8 018
|7 863
|7 792
|7 728
|7 733
|7 780
|7 680
|7 544
|Кабардино-Балкарская Республика
|53 797
|53 096
|52 523
|51 509
|50 947
|49 916
|49 246
|48 755
|49 041
|49 402
|48 819
|48 313
|Карачаево-Черкесская Республика
|36 020
|35 655
|35 176
|34 478
|34 191
|33 474
|33 019
|32 887
|33 030
|33 216
|32 842
|32 535
|Республика Северная Осетия - Алания
|59 700
|59 243
|58 611
|57 585
|56 823
|56 095
|55 518
|55 262
|55 332
|55 893
|55 285
|54 745
|Чеченская Республика
|38 528
|37 625
|37 005
|36 256
|35 510
|35 156
|34 980
|34 935
|35 115
|35 653
|35 139
|34 775
|Ставропольский край
|280 131
|277 968
|275 697
|271 396
|267 374
|262 901
|259 374
|257 362
|257 441
|259 440
|256 086
|253 465
|ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|3 620 295
|3 589 094
|3 572 480
|3 504 792
|3 441 426
|3 378 342
|3 330 113
|3 299 819
|3 293 114
|3 315 334
|3 263 819
|3 231 543
|Республика Башкортостан
|548 198
|543 436
|540 386
|530 161
|519 615
|510 208
|502 538
|497 037
|495 420
|498 277
|490 014
|485 201
|Республика Марий Эл
|70 472
|70 114
|69 784
|68 574
|67 241
|66 215
|65 449
|65 026
|64 965
|65 317
|64 449
|63 951
|Республика Мордовия
|79 234
|78 706
|78 304
|76 689
|75 446
|74 280
|73 458
|73 055
|73 242
|73 759
|72 809
|72 346
|Республика Татарстан (Татарстан)
|544 419
|536 685
|533 908
|521 565
|510 863
|500 280
|492 489
|487 779
|485 862
|488 355
|479 004
|472 382
|Удмуртская Республика
|206 192
|204 231
|202 267
|198 150
|194 544
|190 659
|187 728
|185 661
|185 291
|186 229
|183 474
|181 964
|Чувашская Республика - Чувашия
|149 471
|147 421
|146 093
|143 075
|140 084
|137 427
|135 513
|134 362
|134 214
|135 189
|133 255
|131 991
|Пермский край
|356 216
|353 961
|352 459
|346 416
|340 200
|334 010
|329 093
|326 105
|325 375
|328 131
|323 221
|319 864
|Кировская область
|142 875
|141 686
|141 646
|138 780
|136 406
|133 977
|132 047
|130 731
|130 254
|130 749
|129 157
|127 916
|Нижегородская область
|362 106
|360 465
|359 123
|353 132
|347 139
|340 755
|335 821
|333 000
|333 340
|336 648
|331 946
|328 803
|Оренбургская область
|252 195
|250 138
|249 221
|244 952
|241 068
|236 647
|233 069
|230 859
|229 977
|231 396
|228 136
|226 320
|Пензенская область
|136 404
|134 525
|133 429
|130 395
|127 759
|125 403
|123 379
|122 570
|122 634
|123 372
|121 549
|120 411
|Самарская область
|383 096
|380 756
|381 147
|375 204
|369 265
|363 037
|358 600
|356 431
|355 870
|358 560
|352 912
|349 459
|Саратовская область
|252 253
|250 672
|248 787
|243 920
|240 042
|235 559
|232 516
|229 932
|229 530
|231 367
|227 688
|225 535
|Ульяновская область
|137 165
|136 298
|135 926
|133 777
|131 754
|129 886
|128 415
|127 273
|127 139
|127 988
|126 204
|125 399
|УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|2 056 006
|2 045 981
|2 040 684
|2 004 259
|1 968 866
|1 930 156
|1 902 744
|1 886 033
|1 877 304
|1 892 012
|1 865 745
|1 846 469
|Курганская область
|93 390
|92 715
|92 492
|90 700
|89 141
|87 480
|86 289
|85 568
|85 393
|85 780
|84 601
|84 057
|Свердловская область
|622 742
|618 624
|619 333
|607 155
|596 338
|584 390
|577 171
|571 758
|566 815
|571 064
|562 206
|555 770
|Тюменская область
|917 630
|916 272
|911 243
|895 155
|878 955
|861 339
|847 339
|839 975
|837 417
|844 670
|833 806
|825 303
|в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|463 983
|461 627
|459 767
|449 619
|442 189
|433 715
|427 201
|423 902
|422 728
|426 390
|421 730
|417 936
|в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ
|171 178
|174 704
|173 341
|170 937
|167 741
|163 484
|159 847
|157 846
|157 267
|159 541
|157 198
|155 265
|Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу
|282 469
|279 942
|278 134
|274 598
|269 025
|264 140
|260 291
|258 227
|257 422
|258 739
|254 878
|252 102
|Челябинская область
|422 244
|418 370
|417 618
|411 248
|404 432
|396 947
|391 946
|388 731
|387 680
|390 498
|385 132
|381 338
|СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|2 274 449
|2 258 998
|2 256 439
|2 214 360
|2 174 246
|2 130 411
|2 098 088
|2 078 708
|2 070 989
|2 075 496
|2 044 002
|2 023 617
|Республика Алтай
|22 111
|21 791
|21 545
|21 145
|20 825
|20 419
|19 972
|19 748
|19 606
|19 608
|19 190
|18 943
|Республика Тыва
|43 305
|42 701
|41 905
|40 935
|40 126
|39 027
|38 266
|38 097
|37 949
|38 095
|37 550
|37 139
|Республика Хакасия
|62 994
|62 685
|61 883
|60 411
|59 133
|57 751
|56 995
|56 641
|56 483
|56 716
|55 911
|55 234
|Алтайский край
|245 308
|242 810
|242 757
|238 106
|234 008
|229 165
|225 402
|222 587
|220 980
|220 579
|216 656
|214 539
|Красноярский край
|435 439
|435 350
|435 878
|427 400
|418 822
|409 942
|403 401
|399 792
|399 277
|401 174
|395 046
|390 979
|Иркутская область
|344 386
|341 874
|340 225
|334 988
|329 531
|323 510
|319 628
|317 347
|317 161
|318 478
|314 475
|311 804
|Кемеровская область - Кузбасс
|317 932
|315 578
|315 618
|310 169
|305 170
|299 451
|295 174
|292 007
|291 056
|291 436
|287 569
|285 192
|Новосибирская область
|434 234
|429 308
|430 658
|421 847
|414 078
|406 123
|399 593
|396 007
|393 420
|392 924
|386 519
|381 991
|Омская область
|229 351
|228 625
|228 238
|224 293
|220 122
|215 366
|212 068
|210 023
|209 164
|210 146
|206 780
|204 426
|Томская область
|139 390
|138 277
|137 731
|135 066
|132 431
|129 657
|127 589
|126 459
|125 892
|126 341
|124 306
|123 370
|ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|1 270 842
|1 259 672
|1 253 858
|1 231 674
|1 208 890
|1 183 982
|1 164 695
|1 153 740
|1 148 670
|1 148 261
|1 128 155
|1 112 176
|Республика Бурятия
|112 695
|111 670
|110 449
|108 681
|106 589
|104 265
|102 689
|101 653
|101 592
|102 289
|100 375
|98 772
|Республика Саха (Якутия)
|218 542
|217 643
|218 173
|215 468
|212 085
|207 811
|204 912
|203 718
|203 420
|203 533
|199 878
|196 894
|Забайкальский край
|132 476
|131 643
|130 693
|128 466
|126 410
|123 831
|122 109
|121 376
|121 171
|121 153
|119 532
|118 397
|Камчатский край
|58 866
|58 365
|57 869
|56 762
|55 726
|54 823
|53 765
|53 313
|53 177
|53 311
|52 541
|51 995
|Приморский край
|266 040
|262 665
|262 835
|257 563
|252 297
|247 134
|242 857
|239 895
|238 104
|237 703
|232 554
|228 104
|Хабаровский край
|204 564
|202 617
|201 230
|197 408
|193 648
|189 718
|186 528
|184 636
|183 425
|183 585
|180 470
|178 086
|Амурская область
|116 794
|115 531
|114 385
|112 152
|110 174
|107 980
|106 216
|105 443
|105 205
|104 618
|102 862
|101 564
|Магаданская область
|32 953
|32 394
|32 369
|31 820
|31 237
|30 555
|30 066
|29 824
|29 683
|29 819
|29 470
|29 220
|Сахалинская область
|98 595
|97 861
|96 888
|94 845
|92 707
|90 578
|88 853
|87 463
|86 664
|85 999
|84 559
|83 421
|Еврейская автономная область
|18 262
|18 204
|18 051
|17 819
|17 636
|17 330
|17 127
|17 070
|16 940
|16 981
|16 709
|16 598
|Чукотский автономный округ
|11 055
|11 079
|10 915
|10 693
|10 379
|9 957
|9 575
|9 349
|9 289
|9 271
|9 203
|9 126
Наихудшие показатели по доли «просрочки» имеют Республика Ингушетия (7,8%), Карачаево-Черкесская Республика (7,6%) и Республика Северная Осетия — Алания (7,6%).
— Из-за перегрева рынка ипотеки возникает угроза формирования пузыря. Эта тенденция вызывает беспокойство, в том числе у регулятора. Вероятно, программа льготного кредитования будет 1-го июля полностью или частично завершена. Возможно, останутся какие-то варианты этой программы, например, для многодетных семей. Однако пока о серьезной угрозе кризиса и о пузыре на рынке ипотеки говорить преждевременно. Доля просроченной задолженности не велика, — считает Максим Осадчий.
По словам Павла Самиева, в настоящее время рынок насыщается и темпы роста кредитования будут падать. От периода низких ставок страна перейдет к следующему этапу. «Есть некоторые ожидания банков, что ключевая ставка будет расти, а за ней будут расти и ставки по кредитам. Это приведет к некоторому охлаждению кредитования, и как следствие спроса. Минимум ставок, скорее всего уже пройден» — заключил он.
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