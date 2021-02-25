КМПО обеспечит себя теплом и электричеством, а рынок малой энергетики — новой установкой
Ввод в эксплуатацию собственной разработки предприятия — ГТЭУ «Волга» — позволяет оптимизировать расходы на энергоносители на 30%
Заместителю председателя правительства России Юрию Борисову и президенту Татарстана Рустаму Минниханову презентовали на АО «КМПО» газотурбинную энергетическую установку «Волга». Собственная разработка предприятия способна вырабатывать энергию мощностью 17,3 МВт и тепло мощностью 37,9 МВт. Запуск установки позволит обеспечить предприятие электрической и тепловой энергией, сократив расходы на энергоносители на 30%, а также выйти на рынок малой энергетики России с новым продуктом. По мнению экспертов, данная работа особенно актуальна в условиях роста тарифов.
На КМПО презентовали собственную разработку
В минувшую субботу перед итоговой коллегией Министерства промышленности и торговли заместитель председателя правительства России Юрий Борисов и президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрели на КМПО энергетическую установку «Волга», созданную специалистами предприятия.
Планируется, что ГТЭУ «Волга» станет основным источником тепло- и электроснабжения КМПО. Предприятие собственными силами разработало и изготовило установку на основе технологического оборудования преимущественно российского производства.
— Для нас это новый этап развития, тем более приятно, что это в преддверии грядущего 90-летнего юбилея предприятия, — отметил генеральный директор КМПО Дамир Каримуллин.
Он поблагодарил от всего коллектива КМПО президента Республики Татарстан Рустама Минниханова за поддержку в реализации данного проекта: «Этот проект не воплотился бы в жизнь, если бы не личное ваше участие». Дамир Каримуллин сообщил, что новая установка позволит предприятию не только повысить энергоэффективность, но и выйти на рынок энергетики: «Это лидерный образец, мы уже подписали контракт на поставку таких энергетических установок».
В свою очередь заместитель председателя правительства России Юрий Борисов акцентировал внимание на повышении экономической устойчивости предприятия.
— Вы нашли свою нишу, она добавит прибыли предприятию и сделает его экономику более устойчивой, а республику — богаче, — резюмировал гость.
По мнению Рустама Минниханова, опыт КМПО можно применить в небольших городах республики, заменив выработку энергии в котельных на комбинированный способ.
— Уверен, что этот пример в дальнейшем будет использован для модернизации и обеспечения теплом наших малых городов, — прокомментировал президент Татарстана.
Возможности ГТЭУ «Волга»
Завершение строительства ГТЭУ стало одним из этапов реализации комплексной программы по повышению энергоэффективности предприятия, предполагающей создание на базе КМПО высокоэффективного и надежного энергоцентра.
Программа была запущена в октябре 2013 года — именно тогда на заводе построили и внедрили в эксплуатацию автоматизированную котельную установку и газопровод высокого давления общей протяженностью более 16 км.
ГТЭУ «Волга» позволит еще больше оптимизировать затраты. Установка будет работать параллельно с сетью, в случае возникновения «излишков» электроэнергии их планируется передавать в единую энергетическую систему, откуда она будет поставляться на розничный рынок электрической мощности. Как пояснили «Реальному времени» в пресс-службе АО «Татэнергосбыт», организация уже заключила с КМПО договор на поставку вырабатываемой и выдаваемой в сеть энергии (мощности) и планирует совместно работать в этом направлении.
Экономия на энергоносители
После начала эксплуатации ГТЭУ специалисты КМПО ожидают сокращение затрат на энергоносители на 30% с учетом продажи излишков электроэнергии. Экономия достигается благодаря низкой себестоимости электроэнергии и тепла при небольших капитальных вложениях и сроках окупаемости.
Нововведения особенно актуальны в связи с ростом тарифов на энергию и тепло, что существенно сказывается на затратах предприятия, потребляющего ресурсы в больших объемах.
Максим Загорнов, президент Российской Ассоциации малой энергетики, председатель подкомитета по малой генерации «Деловой России», директор Группы компаний «МКС» подтверждает, что важность работы по сокращению затрат на электричество и тепло на предприятиях в условиях экономической стагнации возрастает.
«Многие отечественные производители ведут разработки и принимают решения об использовании своего генерирующего оборудования для собственных нужд. Для удачной реализации проектов собственной генерации нужно не так много предпосылок — в основном наличие доступного топлива (как правило, природный газ) и потребность в вырабатываемых ресурсах (электроэнергия и тепло). Сейчас многие промышленные производители берут свой курс на децентрализованную энергетику, не только для снижения затрат, но и для повышения надежности и эффективности, а также для возможности развития производственных мощностей», — комментирует эксперт.
«При грамотной оценке всего проекта потребитель получает в итоге снижение конечной стоимости энергоресурсов. Например, по электрической энергии сегодняшние цены на оптовом рынке таковы, что потребителю становится экономически выгодно ставить такую установку, и эти проекты окупаются относительно быстро. Если это когенерация, то она может оказаться еще оптимальнее, при условии, конечно, что потребителю для своего производства нужна и теплоэнергия. Дополнительно возникает экономия на услугах по передаче электрической энергии. Правда, здесь нужно напомнить, что законодательство скоро поменяется и такие потребители часть сэкономленных денег за услуги по передаче все-таки будут платить в виде оплаты резерва — данный факт немного изменит бизнес-план, но в целом мы думаем, он останется окупаемым. Отметим, что КМПО запитано на высоком уровне напряжения — у нас в Республике Татарстан, по сравнению с нашими соседними субъектами РФ, это самый низкий тариф», — отмечают в пресс-службе «Татэнергосбыта».
Редкий пример современного энергомашиностроения
Собственные установки также позволяют выйти КМПО на рынок энергетики с конкурентным продуктом. Спектр применения ГТЭУ широк: от автономного тепло- и энергоснабжения небольших городов, ряда компактно расположенных поселков и микрорайонов до промышленных предприятий, нефтегазовых месторождений с утилизацией попутного нефтяного газа. При этом разработку можно применять в различных климатических поясах. Дополнительным преимуществом является их компактность, благодаря чему установки можно размещать в стесненных условиях.
Оценивая перспективы проекта для отрасли, президент Российской Ассоциации малой энергетики Максим Загорнов отмечает, что установка такой мощности является редким примером современного энергетического машиностроения.
ГТУ средней и большой мощности в России сейчас практически не производятся, и такие агрегаты закупаются в основном за рубежом. Сейчас государство поставило задачу реанимировать отечественное энергетическое машиностроение, так как зависеть от западных поставщиков в такой ответственной отрасли нельзя. Но, к сожалению, налицо технологическая отсталость российских производителей. Инженеры в состоянии воспроизводить ранее разработанную продукцию, о создании принципиально новой речи не идет», — констатирует собеседник издания.
Что касается ГТЭУ «Волга», то практически все основное технологическое оборудование, применяемое в проекте, российского производства, что актуально в рамках программы импортозамещения и сервисного обслуживания, также не возникает валютный риск. КМПО берет на себя оказание эксплуатационных и ремонтных услуг.
В «Татэнергосбыте» в свою очередь обращают внимание, что в условиях высоких цен на рынке поиск путей оптимизации затрат на энергию является особенно актуальным.
«Как уже было отмечено, цены на рынке сегодня высокие и падать пока не собираются. В таких условиях путь установки своих энергетических мощностей для потребителей становится вполне оправданным мероприятием. А сама отрасль при имеющихся экономических сигналах постепенно будет двигаться в сторону децентрализации. Со всеми вытекающими последствиями — у «централизованных» энергетических компаний будет падать объем продаж, энергии, услуг. Хорошо это или плохо — в долгосрочном стратегическом плане, на наш взгляд, минусов больше, например, в вопросах надежности энергоснабжения. И это серьезный вопрос, требующий выверенной государственной политики в первую очередь ценовой. А плюсы — потребители стараются экономить уже сегодня и принимают решения сейчас», — рассуждают в энергосбытовой компании.
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