КМПО обеспечит себя теплом и электричеством, а рынок малой энергетики — новой установкой

Ввод в эксплуатацию собственной разработки предприятия — ГТЭУ «Волга» — позволяет оптимизировать расходы на энергоносители на 30%

Фото: Фото предоставлено пресс-службой КМПО

Заместителю председателя правительства России Юрию Борисову и президенту Татарстана Рустаму Минниханову презентовали на АО «КМПО» газотурбинную энергетическую установку «Волга». Собственная разработка предприятия способна вырабатывать энергию мощностью 17,3 МВт и тепло мощностью 37,9 МВт. Запуск установки позволит обеспечить предприятие электрической и тепловой энергией, сократив расходы на энергоносители на 30%, а также выйти на рынок малой энергетики России с новым продуктом. По мнению экспертов, данная работа особенно актуальна в условиях роста тарифов.

На КМПО презентовали собственную разработку

В минувшую субботу перед итоговой коллегией Министерства промышленности и торговли заместитель председателя правительства России Юрий Борисов и президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрели на КМПО энергетическую установку «Волга», созданную специалистами предприятия.

Планируется, что ГТЭУ «Волга» станет основным источником тепло- и электроснабжения КМПО. Предприятие собственными силами разработало и изготовило установку на основе технологического оборудования преимущественно российского производства.

— Для нас это новый этап развития, тем более приятно, что это в преддверии грядущего 90-летнего юбилея предприятия, — отметил генеральный директор КМПО Дамир Каримуллин.

Он поблагодарил от всего коллектива КМПО президента Республики Татарстан Рустама Минниханова за поддержку в реализации данного проекта: «Этот проект не воплотился бы в жизнь, если бы не личное ваше участие». Дамир Каримуллин сообщил, что новая установка позволит предприятию не только повысить энергоэффективность, но и выйти на рынок энергетики: «Это лидерный образец, мы уже подписали контракт на поставку таких энергетических установок».

Дамир Каримуллин сообщил, что новая установка позволит предприятию повысить энергоэффективность и выйти на рынок энергетики

В свою очередь заместитель председателя правительства России Юрий Борисов акцентировал внимание на повышении экономической устойчивости предприятия.

— Вы нашли свою нишу, она добавит прибыли предприятию и сделает его экономику более устойчивой, а республику — богаче, — резюмировал гость.

По мнению Рустама Минниханова, опыт КМПО можно применить в небольших городах республики, заменив выработку энергии в котельных на комбинированный способ.

— Уверен, что этот пример в дальнейшем будет использован для модернизации и обеспечения теплом наших малых городов, — прокомментировал президент Татарстана.

Возможности ГТЭУ «Волга»

Завершение строительства ГТЭУ стало одним из этапов реализации комплексной программы по повышению энергоэффективности предприятия, предполагающей создание на базе КМПО высокоэффективного и надежного энергоцентра.

Программа была запущена в октябре 2013 года — именно тогда на заводе построили и внедрили в эксплуатацию автоматизированную котельную установку и газопровод высокого давления общей протяженностью более 16 км.

Завершение строительства ГТЭУ стало одним из этапов реализации комплексной программы по повышению энергоэффективности предприятия

ГТЭУ «Волга» позволит еще больше оптимизировать затраты. Установка будет работать параллельно с сетью, в случае возникновения «излишков» электроэнергии их планируется передавать в единую энергетическую систему, откуда она будет поставляться на розничный рынок электрической мощности. Как пояснили «Реальному времени» в пресс-службе АО «Татэнергосбыт», организация уже заключила с КМПО договор на поставку вырабатываемой и выдаваемой в сеть энергии (мощности) и планирует совместно работать в этом направлении.

Экономия на энергоносители

После начала эксплуатации ГТЭУ специалисты КМПО ожидают сокращение затрат на энергоносители на 30% с учетом продажи излишков электроэнергии. Экономия достигается благодаря низкой себестоимости электроэнергии и тепла при небольших капитальных вложениях и сроках окупаемости.

Нововведения особенно актуальны в связи с ростом тарифов на энергию и тепло, что существенно сказывается на затратах предприятия, потребляющего ресурсы в больших объемах.

Максим Загорнов, президент Российской Ассоциации малой энергетики, председатель подкомитета по малой генерации «Деловой России», директор Группы компаний «МКС» подтверждает, что важность работы по сокращению затрат на электричество и тепло на предприятиях в условиях экономической стагнации возрастает.

«Многие отечественные производители ведут разработки и принимают решения об использовании своего генерирующего оборудования для собственных нужд. Для удачной реализации проектов собственной генерации нужно не так много предпосылок — в основном наличие доступного топлива (как правило, природный газ) и потребность в вырабатываемых ресурсах (электроэнергия и тепло). Сейчас многие промышленные производители берут свой курс на децентрализованную энергетику, не только для снижения затрат, но и для повышения надежности и эффективности, а также для возможности развития производственных мощностей», — комментирует эксперт.

«Многие отечественные производители ведут разработки и принимают решения об использовании своего генерирующего оборудования для собственных нужд». Фото: mks-group.ru

«При грамотной оценке всего проекта потребитель получает в итоге снижение конечной стоимости энергоресурсов. Например, по электрической энергии сегодняшние цены на оптовом рынке таковы, что потребителю становится экономически выгодно ставить такую установку, и эти проекты окупаются относительно быстро. Если это когенерация, то она может оказаться еще оптимальнее, при условии, конечно, что потребителю для своего производства нужна и теплоэнергия. Дополнительно возникает экономия на услугах по передаче электрической энергии. Правда, здесь нужно напомнить, что законодательство скоро поменяется и такие потребители часть сэкономленных денег за услуги по передаче все-таки будут платить в виде оплаты резерва — данный факт немного изменит бизнес-план, но в целом мы думаем, он останется окупаемым. Отметим, что КМПО запитано на высоком уровне напряжения — у нас в Республике Татарстан, по сравнению с нашими соседними субъектами РФ, это самый низкий тариф», — отмечают в пресс-службе «Татэнергосбыта».

Редкий пример современного энергомашиностроения

Собственные установки также позволяют выйти КМПО на рынок энергетики с конкурентным продуктом. Спектр применения ГТЭУ широк: от автономного тепло- и энергоснабжения небольших городов, ряда компактно расположенных поселков и микрорайонов до промышленных предприятий, нефтегазовых месторождений с утилизацией попутного нефтяного газа. При этом разработку можно применять в различных климатических поясах. Дополнительным преимуществом является их компактность, благодаря чему установки можно размещать в стесненных условиях.

Оценивая перспективы проекта для отрасли, президент Российской Ассоциации малой энергетики Максим Загорнов отмечает, что установка такой мощности является редким примером современного энергетического машиностроения.

ГТУ средней и большой мощности в России сейчас практически не производятся, и такие агрегаты закупаются в основном за рубежом. Сейчас государство поставило задачу реанимировать отечественное энергетическое машиностроение, так как зависеть от западных поставщиков в такой ответственной отрасли нельзя. Но, к сожалению, налицо технологическая отсталость российских производителей. Инженеры в состоянии воспроизводить ранее разработанную продукцию, о создании принципиально новой речи не идет», — констатирует собеседник издания.

Что касается ГТЭУ «Волга», то практически все основное технологическое оборудование, применяемое в проекте, российского производства, что актуально в рамках программы импортозамещения и сервисного обслуживания, также не возникает валютный риск. КМПО берет на себя оказание эксплуатационных и ремонтных услуг.

В «Татэнергосбыте» в свою очередь обращают внимание, что в условиях высоких цен на рынке поиск путей оптимизации затрат на энергию является особенно актуальным.

«Как уже было отмечено, цены на рынке сегодня высокие и падать пока не собираются. В таких условиях путь установки своих энергетических мощностей для потребителей становится вполне оправданным мероприятием. А сама отрасль при имеющихся экономических сигналах постепенно будет двигаться в сторону децентрализации. Со всеми вытекающими последствиями — у «централизованных» энергетических компаний будет падать объем продаж, энергии, услуг. Хорошо это или плохо — в долгосрочном стратегическом плане, на наш взгляд, минусов больше, например, в вопросах надежности энергоснабжения. И это серьезный вопрос, требующий выверенной государственной политики в первую очередь ценовой. А плюсы — потребители стараются экономить уже сегодня и принимают решения сейчас», — рассуждают в энергосбытовой компании.