Туктамышева поборется за место под солнцем. На этот раз с Косторной

Финал Кубка России опять определяет участников чемпионата мира

27 марта в Москве стартует финал Кубка России по фигурному катанию. Этот старт определит сразу четырех участников чемпионата мира в Швеции. Ожидается борьба Алены Косторной и Елизаветы Туктамышевой, парников Мишиной — Галлямова и Павлюченко — Ходыкина, одиночников Алиева и Игнатова за место под холодным солнцем Стокгольма. Подробности — в материале «Реального времени».

Гуляй, шальная Елизавета

Всего два года назад скромный доселе финал Кубка России вызвал у всех дополнительный интерес за счет схватки Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой за третье место в составе сборной страны. События, предшествовавшие этому, были беспрецедентными в истории российского фигурного катания.

Тогда на чемпионате страны последовательно провалились Алина Загитова (пятое место) и Евгения Медведева (седьмое место), что дало возможность отобраться на чемпионат Европы Станиславе Константиновой (четвертое место) и Софье Самодуровой (шестое место). На ЧЕ Самодурова прыгнула выше головы, став чемпионкой, Загитова с грехом пополам осталась второй, а вот Константинова провалилась на четвертое место, ниже финки Вивеки Линдфорс. В итоге Федерация фигурного катания получила возможность «выставить» на кон третье место в сборной на ЧМ, как это зачастую происходило, допустим, в мужской сборной страны.

В результате патриархальный и провинциальный Великий Новгород получил свою долю славы, на которую изначально не особо рассчитывал, поскольку проводил финал и до (в 2018-м), и после (в 2020-м). А решение Федерации фигурного катания, как всегда, рассудила история, поскольку Медведева не только выиграла Кубок, но и завоевала бронзу чемпионата мира.

Александра Трусова. Фото: fsrussia.ru

Почему не будет Трусовой?

Сейчас финал Кубка России опять получит свою «минуту славы», причем в четверном размере. Во-первых, подросла новая поросль птенцов гнезда Тутберидзе, и ВУХ (Валиева — Усачева — Хромых) откатили третью фигуристку, которая претендовала бы на место в сборной, аж на шестое место. Сейчас это Елизавета Нугуманова, на полбалла опередившая Туктамышеву, и не принимавшая участия в чемпионате России Алена Косторная.



К этому старту каждый готовился как мог. Кто-то разучивал новые прыжки. Туктамышева снялась для мужского журнала, Павлюченко похудел, на необходимость чего комментаторы ранее обращали внимание.

Изначально уровень финала Кубка России был бы запредельным, если бы Федерация оставила в силе свое решение о том, что на нем будут разыгрываться по два места на чемпионат мира. Но вице-чемпионы России попали в сборную вслед за чемпионами. Александра Трусова, Бойкова — Козловский и Загорски — Гурейро заслужили право стартовать на ЧМ — и оказались исключены из числа участников.

Мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает

С одной стороны, все перечисленные могли бы стартовать лишний раз, но, видимо, решили для себя, что недавнего участия в Командном кубке Первого канала нашим сборникам хватит в качестве соревновательной нагрузки. Поскольку сам турнир нес в себе соревновательной интриги еще меньше, чем очередной сезон «Ледникового периода», то можно было бы о нем и не вспоминать. Если бы не одно но: заявление Медведевой на итоговой пресс-конференции.

— Я бы все-таки сделала жеребьевку в другом формате, чтобы не надо было выбирать людей. По мне, это было немножечко — с нашей стороны, со стороны спортсменов, которые выступали, — ну не унизительно, но я просто не привыкла, чтобы меня выбирали, видимо. Может, это у меня склад характера, но мне кажется, что и взрослые фигуристы, такие как Женя Тарасова с Владимиром Морозовым, Тиффани с Джоном… Ну то есть можно немножко подкорректировать этот момент.

Евгения Медведева. Фото: instagram.com/p/CLHiVadJVn2

Конечно, каждый человек имеет право на собственное мнение, но надо его соотносить с окружающей действительностью. Был придуман с нуля хороший турнир, который стал не только очередной простартовкой для его участников, но и вызвал большой интерес у любителей фигурного катания. «Взрослые фигуристы», такие как Тарасова с Морозовым и Тиффани с Джоном, как их обозначила Медведева, могли бы сами выразить собственное мнение, без посредников.



Брависсимо, Италия!

Сам ЧМ стартует через месяц, но сейчас есть возможность спрогнозировать уровень участников Стокгольма-2021.

К примеру, у мужчин от США приедет закономерная троица участников — Нейтан Чен, Винсент Чжоу и Джейсон Браун. Но в национальном чемпионате довольно неожиданно четвертое место занял экс-украинец Ярослав Паниот, а пятым стал Максим Наумов, вчерашний юниор, сын наших прославленных парников Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Паниот реально был хорош, как никогда доселе, и «прямо сейчас» мог бы вмешаться в борьбу за медали хотя бы на уровне Европы. Но он решил поменять гражданство — и рискует затеряться среди многочисленных американцев с азиатскими (Ма, Хиваташи) и российскими (Красножон) корнями. Что касается женщин, то Алисы Лю на ЧМ мы еще не увидим, а Мэрайю Белл уже, наверное, вообще не увидим, учитывая приближение ее 25-летия. Брэди Теннел, Амбер Гленн и Карен Чен заняли весь пьедестал. Это интересно и с точки зрения командного чемпионата мира, который россияне пока ни разу не выигрывали и в котором американцы — действующие чемпионы.

В конце прошлого года Россию покинула Ангелина Туренко, в прошлом сильная фигуристка, а потом тренер Анастасии Губановой и Серафимы Саханович. Она вышла замуж за итальянца и уехала. А в Италии сразу же приступила к работе с сильнейшими фигуристами страны — Даниэлем Грасслем, Маттео Риццо и Габриэле Франгипани. Кстати, начинает складываться впечатление, что центр развития мужского одиночного катания Европы смещается в Италию. И это одновременно и неожиданно, и логично.

Даниэль Грассль. Фото: instagram.com/daniel.grassl_official

Дело в том, что Италия при всех успехах в фигурном катании, всегда отставала по одиночникам. Первый призер ЧЕ от Италии — Самуэль Контести (серебро 2009) — это итальянец из Франции, в сборной которой ему не нашлось места. Долгое время итальянцы брали всех подряд: чеха Зеленку, канадца Паркинсона, российского татарина Бариева-Ригини. А сейчас мы видим обратную картину.

Многое объясняется государственной поддержкой спорта, которая существует в Италии. Армейская «служба», когда в карабинеры зачисляют перспективных спортсменов, позволяет не задумываться о финансовой стороне дела. И 22-летний Риццо, и 19-летний Франгипани числятся офицерами полиции. Плюс есть в стране и сильные парники, и танцоры, так что можно замахиваться на участие в финале олимпийского командника, вытесняя из числа участников Канаду, положение которой сейчас характеризуется как «обнять и плакать». Национальный чемпионат там не проводился — конечно, это же не НХЛ или МЧМ, невозможно было образовать «пузырь», чтобы спортсмены могли соревноваться без риска. Прямо сейчас Skate Canada, организация, отвечающая за развитие фигурного катания в стране, сообщает, что следующий национальный чемпионат пройдет в Оттаве в 2022-м, а на ЧМ поедут те же участники, что и год назад. Вот оттуда, собственно, и сбежала Евгения Медведева, критикующая сейчас наши турниры.