День в истории: День защитника Отечества, Гаяз Исхаки, первая сессия ЕСПЧ

Чем примечательна дата 23 февраля

Фото: Евгения Хохлова

23 февраля в России отмечают День защитника Отечества, но традиционно поздравляют всех мужчин поголовно. В этот день Лобачевский прочел доклад, который лег в основу его новой, неевклидовой геометрии. 23 февраля на свет появились писатель и политик Гаяз Исхаки, художник-абстракционист Казимир Малевич, профессор-химик Гильм Камай, немецкий философ Карл Ясперс, император Японии Нарухито, король Норвегии Харальд V. О знаменательных датах сегодняшнего дня — в обзоре «Реального времени».

День защитника Отечества

23 февраля отмечается День воинской славы России — День защитника Отечества. Дата была выбрана потому, что 23 февраля 1918 года, как считается, отряды Красной гвардии завоевали первые победы под Псковом и Нарвой над войсками кайзеровской Германии. Этот день и назначили «днем рождения Красной Армии». В 1922 году День Красной Армии стал официальным праздником, а потом в СССР его отмечали как День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

В современной России праздник переименовали в 1995 году (согласно закону «О днях воинской славы (победных днях) России», дата 23 февраля называлась «День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества»). А в 2006 году этот день сделали еще и выходным. Все потому, что по сложившейся традиции с этим праздником поздравляют всех лиц мужского пола, даже тех, кто всю свою сознательную жизнь посвятил уклонению от службы в армии.



Фото wikipedia.org

К этой дате приурочивают, как правило, открытие военных памятников (как сегодня, например: на территории бывшего КПП артиллерийского училища в Казани открывают памятник и проводят митинг) и разнообразные мемориальные предприятия. Так, 23 февраля 1958 года в Москве на Поклонной горе заложили памятник Победы. Ко дню 50-летия Победы в 1995 году на Поклонной горе открыли мемориальный комплекс, а в 2003-м на его территории открыли часовню в память об испанских добровольцах, которые погибли в Великой Отечественной войне.

Знаковый доклад Лобачевского

23 февраля 1826 года Николай Лобачевский выступил на заседании физико-математического факультета Казанского университета. Он представил вниманию собравшихся доклад «Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных».

Это были основы новой геометрии, которая начисто ломала представления, вложенные в головы человечества еще Эвклидом. Именно геометрия Лобачевского провозглашает, что параллельные прямые все-таки сходятся. В общем, с того самого дня отсчитывается день рождения неевклидовой геометрии. Правда, тогда, 23 февраля 1826 года, собравшиеся откровенно крутили пальцем у виска: открытие гениального русского геометра ученые на родине долго еще не принимали.

Фото wikipedia.org

Доклад 1826 г. вошел в состав первой публикации Лобачевского по неевклидовой геометрии — статьи «О началах геометрии», напечатанной в журнале Казанского университета «Казанский вестник» в 1829 году, и только после этого новая теория наконец получила признание. К тому моменту Лобачевский уже два года был ректором Казанского университета. Правда, в 1830-х влиятельные петербургские академики снова подняли его теорию на мечи. Великому геометру в России так и не удалось защитить диссертацию.

А вот ректором он оказался отменным, и за это ему был пожалован орден Анны II степени, который давал право на потомственное дворянство.

День рождения Гаяза Исхаки

23 февраля 1878 года в деревне Яуширма (ныне — Чистопольский район) родился татарский писатель, публицист, издатель и политик Гаяз Исхаки. Он учился в чистопольских и казанских медресе, а в 21 год поступил в русскую учительскую школу в Казани.

Первое произведение Исхаки «Радости познания» было опубликовано в 1896 году, и читательская публика восприняла его с восторгом. Потом были написаны романы и драмы, активнее всего Исхаки писал с 1905 по 1917 год, когда в Казани наступила относительная свобода печати. Из-под его пера вышли десятки рассказов, романов и драм. В произведениях досоветского периода Гаяз Исхаки описывал быт, традиции и нравы татарского народа и активно выступал против национального угнетения при царизме. Свой народ он призывал к свободе и борьбе против несправедливости. Царское правительство таких фокусов не терпело и в итоге сослало мятежного татарина в Архангельскую губернию.

Фото: kpfu.ru

Исхаки участвовал в проведении и подготовке первого Всероссийского съезда мусульман в мае 1917 года. Он ратовал за создание национально-культурной автономии татар Поволжья и Урала, а в ноябре 1917-го в Уфе был назначен руководителем внешнеполитической комиссии Национального управления татар. Правда, национальное управление продлилось недолго — в апреле 1918 года большевистские войска положили ему конец. У Исхаки отобрали (конфисковали) типографию его газеты «Ил» («Страна»), и тот ушел в подполье. Потом у пытавшегося поднять голову Национального управления были проблемы с Колчаком, большевики так его и не признали, Исхаки переехал в Петропавловск (Сибирь), а в 1920-м окончательно эмигрировал из раздираемой войной и революцией России.

В эмиграции Гаяз Исхаки продолжал писать о том, как татарский народ угнетали в России, и не оставлял политику. Правда, до татарского народа его произведения не доходили — в советское время его имя вообще не было известно большинству татар. 50 лет Гаяз Исхаки издавал татарские газеты и журналы за границей, публиковал статьи и вел политическую карьеру. Умер он в Анкаре в 1958 году.



Первая сессия ЕСПЧ, день рождения императора Японии

23 февраля 1959 г. в Страсбурге открылась Первая сессия Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ состоял из 46 судей, обладавших шестилетним мандатом от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Деятельность высокого Суда по защите норм вышеуказанной Конвенции получила высокую оценку мирового сообщества. Но как пошутил один из судей, ЕСПЧ «стал жертвой собственного успеха» и после исторических перемен, потрясших Восточную Европу на рубеже 1980—1990-х годов, стал испытывать трудности с рассмотрением растущего потока жалоб.

Фото wikipedia.org

23 февраля — день рождения императора Японии Нарухито — официальный государственный праздник в стране. И надо сказать, празднуют его в Японии с размахом: самая восточная монархия мира чтит свою историю, свои традиции, а значит, и своего императора. В день рождения императора все желающие второй раз в году (кроме Нового года) могут прийти на территорию императорского дворца и поздравить своего монарха.

Это красивая традиция, сложившаяся за долгие века. Люди несут с собой флажки, толпами собираются в императорском саду перед верандой дворца. Император с семьей выходит на веранду (разумеется, в церемониальных одеяниях, все чин по чину) и произносит торжественную речь. Он приветствует народ, благодарит его за почести и желает всего самого замечательного. В общем, все очень мило. Но это еще не все. Во второй половине дня, с половины первого до половины четвертого, в саду установлены столы с письменными принадлежностями, и любой может написать для императора поздравление, пожелание и вообще все, что захочет.

