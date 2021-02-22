День в истории: возрождение татарского дворянства, кошачий праздник в Японии и поддержка жертв преступлений

Чем примечательна дата 22 февраля

Фото: painterilya.com («Приезд Екатерины II в Казань», художник Ильяс Файзуллин. 2005 год)

22 февраля во многих странах мира неофициально отмечают День поддержки жертв преступлений, а в японских соцсетях царит кошачий разгул в честь Дня кота. 22 февраля 1784 года татарская знать получила дворянские привилегии по указу Екатерины (до тех пор мусульманское татарское население не считалось русскими дворянами, будь они хоть четырежды мурзами). В этот день родились многие знаменитости: великий композитор-романтик Фредерик Шопен, первый американский президент Джордж Вашингтон, немецкий физик Генрих Герц. Сегодня день рождения мэтра татарского театра Азгара Шакирова. Об интересных событиях этого дня — в историческом обзоре «Реального времени».

Татарская знать получила дворянские привилегии в Российском государстве

После взятия Казани татары номинально стали подданными русских царей, а фактически перешли в очень зависимое и угнетенное положение. Несколько веков те из них, кто не согласился перейти в православие, не имели права считаться русскими дворянами. Но однажды началось потепление. И вот наконец 22 февраля 1784 года Екатерина II подписала знаковый указ, явившийся первым шагом к возрождению татарского дворянства.

А чуть позже, в 1785 году, была издана «Жалованная грамота дворянству Российской империи». В ней закреплялся статус дворянства и законодательно утверждались обширные привилегии этого сословия: служить и платить налоги государству дворяне уже не должны были, могли исключительно владеть землей и крестьянами, получали право заниматься торговлей и промышленностью, освобождались от телесных наказаний и прочая, и прочая. И значит, татарские мурзы и князья тоже подходили под это определение.

Несколько веков те из них, кто не согласился перейти в православие, не имели права считаться русскими дворянами. Фото pinterest.com

Дворянство подразделялось на потомственное (передававшееся по наследству) и личное (пожизненное, выдававшееся за особые заслуги). Часть татарских знатных родов, перешедших в XVI—XVII веках на службу к российским государям, получили титул «князей татарских» — и дворянство потомственное. Правда, князь татарский (как и калмыцкий или, например, мордовский) все-таки не обладал всеми достоинствами «нормального» княжеского титула. По ранжиру он стоял ниже графов и баронов.

К началу XX века в России были 30 фамилий татарских и калмыцких князей, которых утвердили в этом звании с 1830-х по 1908 год. Среди них, например, князья Акчурины, Девлеткильдеевы, Кильдишевы, Максутовы, Маметовы, Мустафины, Тенишевы, Шахаевы... Правда, большинство из них уже были обрусевшими, но отдельные ветви некоторых других родов сохраняли татарский язык. А Маматкозины-Сакаевы и Мамины даже умудрились остаться мусульманами и не перейти в православие.

Фото: Елена Сунгатова / art16.ru

Дни рождения людей культуры



22 февраля 1918 года родился народный художник Татарстана Александр Родионов. Художественное образование он получил в Ташкенте, воевал на фронте (был танкистом, демобилизовался в звании старшего лейтенанта), а потом всю жизнь провел в Казани. Его кисти принадлежат многочисленные пейзажи, портреты, военные жанровые полотна. Родионов принадлежит к плеяде известных, именитых татарстанских мастеров, чьи работы обширно выставлялись, репродукции публиковались в крупнейших изданиях Советского Союза. Родионов прожил долгую жизнь, полную творчества, — он умер в 1995 году.

22 февраля свое 81-летие празднует Азгар Шакиров, актер ТГАТ им. Г. Камала, народный артист России и Татарстана, лауреат Госпремии им. Г. Тукая. Азгар Шафикович окончил Московское театральное училище им. Щепкина. С 1961 года он входит в труппу «камаловцев» — и до сих пор принадлежит к этому коллективу. В его творческой карьере 150 ролей, включая неоднозначные: так, накануне 80-летия он сыграл главного героя в постановке «Туман», рассказывающей о человеке, почувствовавшем страсть к людям своего пола. В театре Азгар Шафикович уже 61 год. А во время исторических гастролей театра в Лондоне британские критики назвали мэтра татарского театра «гениальным актером» и «крупнейшим художником современного театра».

Пожелаем ему доброго здоровья и двинемся дальше.

Фото ekskursoid.ru

Ботанический сад Петра I и полярная станция «Беллинсгаузен»

22 февраля 1714 года Петр I учредил своим указом Аптекарский огород в Санкт-Петербурге. В конце XVIII века огород передали в ведение Медико-хирургической академии и стали называть Медицинским садом, а в 1823 году реорганизовали в Императорский ботанический сад. Петр задумывал этот «огород» как место, где выращивают лекарственные растения для лечения солдат и офицеров. Но очень скоро это место стало в первую очередь своеобразной базой практики для студентов-медиков и биологов. Здесь читали лекции, проводили практические занятия (не нужно думать, что фитотерапия — это раздел современной лженауки, лекарственные растения всегда стояли на службе у медиков, которые делали из них разнообразные отвары и вытяжки).

Уже в те годы это было одно из ведущих ботанических учреждений мира. Неудивительно, ведь это была настоящая научная агломерация: при саде работали семинария, биологическая лаборатория, библиотека, издательство печатной литературы и музей. Здешние ботаники вели активное общение с иностранными коллегами из Америки, Индии, Шри-Ланки, Индонезии. А сегодня в коллекции больше 80 тысяч разнообразных образцов растений, здесь принимают посетителей и показывают им отличный музей, посвященный растениям, их экологии и истории.



Фото PaoMic / wikipedia.org

22 февраля 1968 года была открыта первая советская антарктическая станция «Беллинсгаузен» на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо). Это самая северная российская антарктическая станция — это означает, что она находится ближе всех к экватору (и дальше всех от полюса). Здесь не такие «адские условия», как у более южных коллег, — летом (то есть нашей зимой) тут даже тает снег. Назвали ее так, разумеется, в честь одного из первооткрывателей Антарктиды — русского путешественника Фаддея Беллинсгаузена. На станции есть даже памятник великому полярнику.

На станции выполняют географические, геологические, гляциологические и биологические исследования, с середины 1970-х годов действует мощный радиоцентр, обслуживающий в том числе рыболовецкий флот. С 2004 года рядом с ней действует единственная постоянно действующая церковь в Антарктиде — православный храм Святой Троицы.

День поддержки жертв преступлений, праздник кошек в Японии

Каждый год 22 февраля во многих странах мира неофициально отмечают День поддержки жертв преступлений. 22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений», и эту дату выбрали для того, чтобы обращать внимание общества на проблемы людей, пострадавших от различных преступлений. Не секрет, что многие из них до конца жизни испытывают серьезные психологические трудности, многим сложно социализироваться, у многих развиваются сильные фобии, которые мешают вести нормальную жизнь. В разных странах мира приняты и действуют законы, которые призваны защищать жертв преступлений. Им предлагается социальная реабилитация, компенсируется материальный ущерб (в какой-то мере). По последней статистике, сегодня в мире действует около двух сотен программ помощи людям, ставшим жертвами преступлений.



Фото: Дмитрий Резнов

В Японии 22 февраля отмечают День котов. Какой-то серьезной исторической подоплеки в этой дате тоже нет: просто собрались японские любители хвостатых, провели опрос — и постановили с 1987 года праздновать свой праздник именно в этот день. Подоплека — фонетическая: по-японски 2/22 произносится как «ни-ни-ни». Примерно так же, по мнению японцев, говорят кошки: в Стране восходящего солнца не признают русского «мяу», там используют «нянь-нянь-нянь». Кошек в Японии любят и уважают: их держат при храмах, чтобы те оберегали священные книги от мышей, с большим трудом заводят в крошечных квартирах (на это надо специальное разрешение) и всячески холят и лелеют. В праздник японцы устраивают в соцсетях многочисленные перформансы с участием котов, готовят тематическую еду (нет, не мышей, а колобки риса в виде кошачьей мордочки), девочки наряжаются в котиков — словом, народ веселится как может.