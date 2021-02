Московские музыканты привезли в Казань «Джазовый Голливуд»

Контрабасист Сергей Васильев решил «обкатать» авторскую программу в столице Татарстана благодаря дружбе со своим тезкой

Фото: Максим Платонов

20 февраля в Татарской филармонии имени Г. Тукая состоялась премьера программы «Джазовый Голливуд». Казанцы первыми увидели тематический концерт, посвященный музыке американских фильмов, которые давно завоевали любовь публики. Звезда московской джазовой сцены Марина Волкова и трио одного из лучших контрабасистов России Сергея Васильева представили композиции из кинохитов последних двух десятилетий.

У каждого свой Голливуд

Сразу оговоримся во избежание путаницы — в этот вечер на сцене филармонии выступили сразу два Сергея Васильева. Один — руководитель татарстанского филармонического оркестра. Второй — московский гость, с 2000 года — постоянный участник трио Даниила Крамера и проекта «Опера и Джаз» с Хиблой Герзмава. Он успел завоевать большие и малые сценические площадки Москвы, не раз выступал и в Казани. Именно благодаря давней дружбе музыкантов и полных тезок премьеру решено было делать в Казани:

— Мы дружим с Сергеем, а это один из лучших джазовых музыкантов России на сегодняшний день, с незапамятных времен. Раньше привозили американских артистов и выступали в Казани вместе с ними. Сейчас такой возможности из-за пандемии нет, и мы решили создать свой Голливуд. Я предложил эту идею Сергею, она ему понравилась. И вот сегодня мы, наконец, ее воплотили. Новые аранжировки, написанные нашим питерским коллегой Сергеем Богдановым по нашей просьбе буквально в 2021 году, придали новое звучание давно известным композициям. Может быть, в фильмах прошлых лет эти композиции звучат даже более современно, нежели мы исполним сегодня, но во всяком случае судить вам.



Сергей Васильев — руководитель татарстанского филармонического оркестра

Свои слова московский Сергей Васильев подтвердил с первых же минут концерта. Немногие сразу поняли, что одна из первых прозвучавших композиций — мелодия из фильма «День сурка». Однако маэстро предупредил: если не узнали, то пересмотрите фильм. Зато когда к трио присоединился казанский Сергей Васильев со своим саксофоном, трудно было не распознать знаковую мелодию, которая начинает все ленты студии Уолта Диснея — «Аlmost like being in love» Фредерика Лоу.

Музыку из фильмов «Грязные танцы» и «Маска» не смогло засекретить даже обилие джазовых импровизаций. Их вместе с инструменталистами спела Марина Волкова. Начиная «Cuban Pete», под которую герой Джима Керри увлек в танце чуть ли не всю полицию Эдж-Сити, певица пошутила: как бы стражи порядка не появились в зале. Но поскольку публика вела себя прилично, заполнив собою разрешенное количество мест и присутствуя исключительно в масках — но медицинских, — под белы рученьки из зала никого не вывели.

Сергей Васильев — московский гость, постоянный участник трио Даниила Крамера и проекта «Опера и Джаз» с Хиблой Герзмава

О казанском гостеприимстве и стойкости сэра Элтона Джона

Марина Волкова приехала в Казань впервые. Погулять по городу ей не удалось — очень холодно и нужно беречь голос. Но оценить казанское гостеприимство музыканты все-таки смогли — хотя бы в гостиницах, ресторанах и самой филармонии.

— У вас такие приветливые и доброжелательные люди — видно, что индустрия гостеприимства здесь на высоте, можно сказать, в крови у казанцев. Это очень приятно, я обязательно сюда приеду летом. Мама моя здесь гуляла и настоятельно мне рекомендовала посмотреть Казанский кремль. Приступая к выступлению, не могу отрицать, что для меня это очень волнительно. Я лишь второй раз буду петь с вашим оркестром, а это действительно высокопрофессиональные музыканты, — призналась «Реальному времени» певица.

Она рассказала, что из всех прозвучавших в этот вечер песен больше всех ей близка «I’m still standing» Элтона Джона. Композиция звучит в кинокартине «Рокетмен», снятом в 2019 году о жизни великого англичанина. «Я все еще стою» — так можно перевести его название, которое Марина Волкова считает своим жизненным кредо:

— Это песня про жизнь и борьбу, про то, что добиваться исполнения своей мечты можно только через упорный труд. Меня удивило, что я не слышала раньше эту вещь сэра Элтона Джона. Но я тоже очень долго работала, чтобы сегодня выйти на сцену, работа с оркестром требует большой подготовки, и эта песня, которая звучит в финале программы, стала для меня лейтмотивом.

Марина Волкова рассказала, что из всех прозвучавших в этот вечер песен больше всех ей близка «I’m still standing» Элтона Джона

Казанский вклад в «фабрику грез»

Второе отделение концерта открыл филармонический джаз-оркестр Татарстана. Музыканты появились в новых костюмах, по залу пробежал восторженный шепот и дамский вздох: «Какие красненькие!» Однако казанцы украсили программу москвичей не только внешним видом. Они дополнили ее композициями из своего репертуара. Так, например, гармонично вписались фирменный музыкальный знак Бондианы «James Bond theme» Монти Нормана и «Moon River» Генри Манчини из «Завтрака у Тиффани».

— Мы списались с Сергеем, обозначили концепцию вечера и начали работать, каких-то творческих споров и проблем не было. Да, это будет несколько необычный для нас концерт. Дело в том, что у филармонического оркестра есть своя программа с музыкой голливудского кино. Но она построена на композициях «золотой эры Голливуда» — это 50—60-е годы прошлого века. Новая программа тем и необычна, что мы будем играть современную музыку. Да еще и не в классических, а в авторских аранжировках. Можно смело сказать, что такими песни из «Красотки», «Телохранителя» или «1+1» еще никто не слышал,— уверен казанский джазмен Сергей Васильев.

