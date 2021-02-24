Чем запомнится ЧМ по биатлону, кроме перепалки Губерниева и Тихонова?

Поклюка не Антхольц и даже не Антерсельва

Чемпионат мира в словенской Поклюке не принес сборной России много радости. Вместо них были «плановые» разборки Александра Тихонова со товарищи с Дмитрием Губерниевым, «скандалы, интриги, расследования» среди членов тренерского штаба, демонстрация, преимущественно, слабого хода и отвратительной стрельбы. Подробности — в материале «Реального времени».

У мерзости теперь есть имя собственное: Dagbladet

Даже одна бронзовая медаль россиян, завоеванная по итогам чемпионата мира по биатлону, не дает покоя нашим западным врагам, давайте уже называть вещи своими именами. Норвежское издание Dagbladet, делающее тиражи на ненависти к России, написало очередную статью со следующим текстом: «Похоже, что теперь нужно родиться в стране с хорошо работающей демократией, чтобы выиграть медаль в биатлоне... Отлично, что обманщики проиграли этот чемпионат мира… Вероятно, они настолько уничтожили сами себя за годы допинговой системы, что сейчас не могут выступать в условиях строжайшего контроля... Этот чемпионат стал огромным успехом для сборной Норвегии. Честная тренировочная работа вывела на небосклон новые звезды: Стурлу Лагрейда, Йоханнеса Дале и Иду Лиен. Это впечатляет, но еще более впечатляет, что спорт в целом стал сильнее. Потому что настоящие мошенники проиграли», — говорится в статье».



Можно отмахнуться от мнения какой-то газетенки, но по информации из газеты, каждый день ее сайт посещают до 1,2 миллиона уникальных читателей, притом, что в самой Норвегии живет 5,3 миллиона человек. Получается, что одно издание с маниакальной частотой зомбирует треть целой страны, за исключением детей, страны «с хорошо работающей демократией». Серьезно?! Давно ли Норвегия стала страной «с хорошо работающей демократией», если во времена Второй мировой войны она была на стороне нацизма, а главный ее деятель в литературе — Кнут Гамсун, поддерживал Гитлера, не переживая за свою жизнь (на момент начала второй мировой войны ему уже исполнилось 80 лет), и воспитав своего сына в духе нацизма, поскольку он служил военным корреспондентом в структуре СС.



Почему бы Dagbladet не покопаться в истории своей страны, в частности, в годы руководства ею Видкуна Квислинга, чтобы осознать всю мерзость, в которой обитала Норвегия в годы Второй мировой. Это не у вас ли отсидел половину своего тюремного срока Андерс Брейвик, убивший 77 человек, и получивший за это 21 год тюрьмы. По три месяца тюремного заключения на каждого убиенного. Так что Норвегии есть чего стыдиться и в области хорошо заработавшей демократии, а со своими проблемами Россия может и должна разбираться сама.

Когда началась деградация российского биатлона

Начало деградации росбиатлона имеет свои точные сроки: конец 2008 года, когда национальная федерация была отдана в руки олигарху Михаилу Прохорову. Уже через четыре месяца на допинге были пойманы Альбина Ахатова, Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко, еще через месяц Андрей Прокунин и Вероника Тимофеева. Дисквалификации Александра Логинова, Ивана Нюняева и Ирины Старых тоже произошли при руководстве Прохорова. И это реальный допинг, а не измышления Григория Родченкова, кстати, в то время уже возглавлявшего РУСАДА.



И тут вопрос — либо начали ловить, либо начали принимать, потому, что стали хорошо платить. Прохоров вводит на пост вице-президента федерации своего человека Сергея Кущенко, а затем последовательно увольняет двух главных тренеров, доставшихся ему «по наследству», Владимира Аликина и Александра Селифонова. Увольняет третьего — Анатолия Хованцева — прямо во время гонки, приглашая в Россию немца Вольфганга Пихлера. И заводит нежную дружбу с тогдашним президентом IBU Андерсом Бессебергом из Норвегии, недавно признанным виновным в коррупции. «Специально обученные» журналисты и блогеры, как могли, смягчали объемы критики в адрес президента-самодура, хотя, помимо допинга, волюнтаристских решений, было объективное непонимание процесса.



Казалось, что одно Б биатлон ничем не отличается другого Б — баскетбола, куда олигарх зашел плотно и уверенно. Но динамика медалей на ЧМ выглядела катастрофически: 6 из них две золотые в 2009-м, затем три, две и две в 2013, последнем. Причем без золотых медалей. Причем, ярым оппонентом Прохорова был тогдашний министр спорта Виталий Мутко, на которого у нас пытаются повесить всех собак за нынешнее положение спорта. Нет, «собак» Прохорова надо оставить с Михаилом Дмитриевичем. В бытность президентства которого в биатлон пришло и нынешнее поколение российских спортсменов, не умеющее ни стрелять, ни бегать.

Пора закрывать лавочку с параллельным зачетом

И еще — пора, наконец, закрывать эту лавочку с параллельным зачетом. Глядя на юниорские, молодежные чемпионаты последнего десятилетия видно, что там мы еще конкурентоспособны с заграницей. Но после U-18 или U-20 из соперников вырастали Йоханнес Бё или Лаура Дальмайер, а из наших сборники двух или даже трех команд в различных регионах. Иностранцы рвут жилы, чтобы заработать на этапах Куба мира, чемпионах Европы, мира или Олимпиадах, а наши зарабатывают копеечку на внутренних стартах. На чемпионатах России итак уже выступает под сто биатлонистов и биатлонисток, безуспешных на международной арене. Такие же массовые чемпионаты страны, пожалуй, еще в Германии, но там они открытые, и в гости к Бундесманшафт стремятся приехать и соседи из Чехии, Швейцарии, и заокеанские американцы с канадцами, и, неожиданно, финны.

Более того, в Россию стремятся вернуться и те, кто в свое время переходил в другие сборные. Например, 35-летний Владимир Семаков и 34-летний Александр Жирный, вернувшиеся из сборной Украины, куда они уходили, но серьезных результатов не добились. Александр Бабчин и Анастасия Калина из Беларуси. К нам же готова вернуться Ольга Подчуфарова, 28-летняя спортсменка, которой не удалось получить гражданство Словении, за сборную которой девушка планировала выступать. Вопрос — зачем они нам?

Для сравнения: в чемпионате Швеции участвуют по полтора десятка биатлонистов и биатлонисток, из-за чего не могут составить полноценных эстафетных команд. Анна Магнуссон в 2019 году бегала с мужчинами Йеспером Нелиным и Пеппе Флемингом, олимпийскими чемпионами Пхенчхана. В чемпионате Норвегии народа побольше, но там условия очень жесткие. К примеру, в 2019 году карьеру завершил 33-летний Хенрик ЛАбе-Лунн, чемпион мира и Европы в эстафете, занявший в том году 19 место в общем зачете Кубка мира. У нас бы он был в сборной страны, но на родине стал только пятым среди соотечественников, что отлучило его от финансирования федерации, где сделали ставку на 23-летнего Йоханнеса Дале. Кстати, по молодости у Лабе-Лунна выигрывал теперь уже экс-россиянин Павел Магазеев, который в прошлом году успел перейти в сборную Молдовы, чтобы продлить свою спортивную карьеру.

Франция, которая была в числе двух доминирующих стран на этом чемпионате мира, практически не заметила «потери бойца» Мартена Фуркада. Ранее безболезненно пережив уход Рафаэя Пуаре, старшего Фуркада — Симона, спад результатов олимпийского чемпиона Венсана Же. Более того, французы сейчас начинают поднимать биатлон соседней Бельгии, поскольку за нее выступает Флоран Клод, в то время, как его младший брат Фабьен Клод пробился в суперсостав национальной сборной. Возвращаясь к той же Франции, в чем секрет ее успеха? В сочетании точной стрельбы и быстрого бега, в котором лидеры нынешнего биатлона могут соперничать с лыжниками. На чемпионате страны прошлого года Жюлия Симон, Жюстин Брезаз и Анаис Бескон обошли чистую лыжницу Флору Дольчи, которая сейчас уверенно выступает на молодежном чемпионате мира. Ну, допустим, женская сборная Франции по лыжным гонкам — не айс. Но мужская-то вполне себе. Так и там Кентен Фийон-Майе и Симон Дестье уступили на чемпионате только ТОП-тройке французских лыж, во главе с Морисом Манифика.

Почему бы не попробовать в биатлоне нашу лыжную молодежку?

Критикуя — предлагай. В феврале завершился чемпионат мира по конькобежному спорту, где в составе сборной России стартовал Руслан Захаров, олимпийский чемпион по шорт-треку. В сборной Швеции по биатлону — дебютантка Стина Нильссон, двукратная чемпионка Олимпийского Пхенчхана. На чемпионате Финляндии по лыжным гонкам путевку на чемпионат мира завоевала известная биатлонистка Кайса Мякяряйнен, тут же заявившая, что в свои 38 лет не поедет на лыжный чемпионат, и не вернется в биатлон. Да, мы о том, что спасти наш биатлон могут только лыжники. В мужской сборной страны сейчас перебор гонщиков, практически такой же, как во всех дисциплинах фигурного катания. Нам не грозит никакая смена поколений, поскольку Большунов, Спицов, Червоткин и Ко совсем еще недавно вышли из молодежного состава, и готовы бежать не только после Пекина, но и после ОИ-2026 будут относительно молоды. Следовательно, у нынешней молодежи сборной России шансов немного, а в лыжном спорте практика перехода в сборную другой страны уступает биатлону, где это распространено. Понятно, что переводить надо не всех, а только мастеров конькового хода, поскольку «классика» в биатлоне бесполезна.

Сборная биатлонистов России, преимущественно, стара, слаба, значит, и содержание её в нынешнем составе бесперспективно. Ждать отдачи от вчерашних юниоров — бессмысленно, поскольку все они (Малиновский, Поварницын, Поршнев, Стрельцов, Халили) либо в сборной, либо уже не проходят в состав. Почему бы не попробовать поменять ее на молодых лыжников, а год до Олимпиады дать на обучение биатлонной стрельбе. Чтобы уже после Пекина-2022 к их быстрым ногам можно было прибавить навыки стрельбы. Возвращаясь к зарубежным примерам, где до сей поры успешно применяют опыт достаточно позднего перехода в биатлон, то француженка Селия Эмонье сделала это в 24 года, после двух чемпионатов мира. И уже на третьем, только по биатлону, стала призером в эстафете. Немка Дениз Херманн переходила в 27 лет, после бронзы на Олимпиаде в Сочи, и биатлон принес ей гораздо больше наград, в том числе, и завоеванных самостоятельно. Но самый поздний переход состоялся у Эви Захенбахер-Штеле, поменявшей лыжи на биатлон в 32 года. Их подруга по сборной Мириам Нойройтер (Гесснер) вообще умудрялась успешно совмещать выступления по двум видам спорта.

К финишу чемпионата мира оставалось порадоваться, что биатлон ранее практически не развивался в Татарстане, и нам не приходится краснеть за наших спортсменов, которых пока еще нет. Да и соседи башкиры успели «выскочить» из этого вида спорта, во времена Максима Чудова, Филиппа Шульмана, а Эдуард Латыпов на фоне остальных смотрелся вполне прилично.