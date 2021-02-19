423 патента на изобретения: НТЦ «Нижнекамскнефтехима» отмечает 55-летие

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сотрудники научно-технологического центра — ценный персонал для крупнейшего нефтехимического гиганта. Они участвуют в перспективных разработках, проводят модернизацию производства, решают нестандартные для отрасли задачи и осваивают новые области знаний. И все это одновременно и в кратчайшие сроки. Сегодня в НТЦ работают 259 человек фанатично преданных своему делу. Корреспондент «Реального времени» побывал в кулуарах научного центра и узнал, кто создает инновационные продукты, благодаря которым «Нижнекамскнефтехим» остается конкурентной компанией с мировым именем.

Первый коллектив и патент на изобретение

История НТЦ началась в 1960-е годы. Нефтехимический гигант тогда развивался активными темпами, запускались новые производства. Необходимо было проводить множество исследований, разрабатывать методики, внедрять их на предприятии.

— Официально днем рождения нашего коллектива можно считать дату 11 марта 1966 года. Именно тогда был издан приказ по Нижнекамскому нефтехимкомбинату о «подготовке кадров со штатным расписанием на 119 человек в рамках предстоящего выпуска продукции на ЦГФУ (центральной газофракционирующей установке). Но хорошо известно, что уже в 1963 году шло строительство нашего лабораторного корпуса, в котором в 1964 году трудились первые восемь сотрудников ЦЗЛ (центральной заводской лаборатории) под руководством Ксении Федоровны Орешкиной, — вспоминает директор НТЦ Ринат Гильмуллин.

В это же время начала работать препараторская группа. С 1970 года этот коллектив назывался группой общих анализов, а с 1974-го — лабораторией химических методов анализа. В 1975 году открылась лаборатория сточных вод. В процессе решения технологических задач в ЦЗЛ зарождалось исследовательское направление. С 1970-х годов его специалисты начали отправлять заявки на предполагаемые изобретения.

— Хронологически самым первым изобретением наших сотрудников можно, наверное, считать работу группы специалистов под руководством Александра Ивановича Орехова «Способ защиты черных металлов от коррозии в нейтральной водной среде». По этому изобретению в 1973 году было получено авторское свидетельство СССР, — рассказывает директор НТЦ.

Постепенно лаборатория превратилась в Управление по разработке и внедрению научно-исследовательских работ, которое в 1998 году получило статус научно-технологического центра.

В последующие годы лаборатории и группы ЦЗЛ меняли свои названия, объединялись, расформировывались и создавались заново, выводились в состав УТК. Но, несмотря на это, сотрудники неизменно оставались увлеченными своим делом и фанатично преданными работе. Исследователи ежегодно разрабатывали новшества и патентовали свои изобретения. Постепенно лаборатория превратилась в Управление по разработке и внедрению научно-исследовательских работ, которое в 1998 году получило статус научно-технологического центра.

Уникальное оборудование и инновационные продукты

Во все времена сотрудники НТЦ были драйвером развития «Нижнекамскнефтехима». Они исследуют все технологические процессы предприятия, выявляют «узкие места» на производстве, проблемные узлы и оборудование. Помогают решать нестандартные вопросы, возникающие при капитальном ремонте или опытно-промышленных испытаниях.

— Нельзя забывать, что усовершенствование действующих технологий и техническая помощь производству — это задача-минимум. Задача-максимум, поставленная руководством ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ГК «ТАИФ», — разработка или освоение технологий, позволяющих вывести на мировой рынок по-настоящему инновационный продукт! Это непросто. Во-первых, для успеха требуется слаженное сотрудничество со всеми без исключения службами ГК «ТАИФ». И, во-вторых, наши конкуренты не дремлют и тоже прикладывают максимум усилий для усиления исследовательского направления, — подчеркивает директор НТЦ.

Тематика исследовательских работ специалистов НТЦ посвящена в основном технологии мономеров и соответствующих полимеров. Есть лаборатории, которые занимаются вопросами экологии и коррозии технологического оборудования. Проводить научные исследования помогает современное экспериментально-техническое оснащение.

Сотрудники НТЦ исследуют все технологические процессы предприятия, выявляют «узкие места» на производстве, проблемные узлы и оборудование.

— По-настоящему уникальными можно считать, наверное, лабораторные установки, создаваемые нашими специалистами в прежние годы из подручных материалов и комплектующих частей. Но современные жесткие требования промышленной безопасности поставили крест на творчестве лабораторных «самоделкиных». В то же время нам постоянно приходится решать нестандартные технологические задачи. Поэтому при закупке оборудования мы озадачиваем поставщиков дополнительными и непростыми требованиями к комплектации, качеству и гарантийным обязательствам. Другого выхода нет: победить в современных рыночных скáчках можно лишь, оседлав очень хорошего скакуна, — отмечает директор НТЦ.



Оборудование лабораторий позволяет провести любой синтез современной нефтехимии, а установки опытно-промышленного цеха — масштабировать эти лабораторные наработки в пилотных условиях.



— Мы пользуемся практически полным набором возможных методов исследования полимеров. А если в каких-то случаях собственных технических возможностей не хватает, то руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим» помогает нам проводить исследования в лабораториях Казани, Москвы, Петербурга и Новосибирска, — добавляет директор НТЦ Ринат Гильмуллин.



12 исследовательских лабораторий и 259 сотрудников

Сегодня НТЦ включает в себя 12 исследовательских лабораторий, опытно-промышленный цех, различные отделы и вспомогательные службы. В нем трудятся 259 человек, 17 сотрудников имеют ученую степень. Сотрудники научно-технологического центра НКНХ работают на опережение. Они буквально смотрят в будущее, разрабатывая технологии на перспективу.

— Костяк коллектива НТЦ составляет корпус ИТР. В основном это выпускники химико-технологических и химических специальностей вузов, многие из которых были у нас еще студентами в рамках производственной или преддипломной практики. Очень ответственная работа возложена на хрупкие женские плечи наших лаборантов. Им приходится проявлять и терпение, и настойчивость, и смекалку в непростых условиях проведения срочных работ при нестандартных ситуациях, возникающих на производстве или во время лабораторных исследований, — говорит директор НТЦ.

По его словам, молодые лаборанты, как правило, получают образование в вузах и «без отрыва от производства» вливаются в ряды ИТР. Молодежь стараются всячески поддерживать — особенно тех, кто работает над повышением своей квалификации.



В настоящее время исследовательские работы ведут восемь молодых специалистов различных лабораторий. В 2019 году трое сотрудников НТЦ получили ученую степень кандидата наук.

НТЦ тесно сотрудничает с высшими учебными заведениями, а также отраслевыми и академическими НИИ. Работы нефтехимиков публикуются в российских и зарубежных научных журналах.

Кроме этого, НТЦ принимает участие практически во всех совместных проектах ПАО «Нижнекамскнефтехим» с отечественными и зарубежными компаниями — потребителями и партнерами.



— Эти работы немыслимы без участия персонала опытно-промышленного цеха №1122 и вспомогательных служб. Это мастера своего дела, которые денно и нощно несут самую настоящую трудовую вахту. И, наконец, следует сказать о руководителях наших лабораторий и тех специалистах, которые являются научными лидерами в своих областях. На них возложена важная задача вести за собой творческую молодежь в условиях жесткой конкуренции в заводской науке, — отмечает директор НТЦ Ринат Гильмуллин.



120 патентов за 20 лет

За последние 20 лет в соавторстве с работниками заводов ПАО «Нижнекамскнефтехим» в НТЦ было получено 120 патентов на изобретения.



— На первый взгляд, это вроде бы и не так много на фоне, например, количества патентов «Татнефти». Но следует учитывать, что все заявки на предполагаемое изобретение проходят в «Нижнекамскнефтехиме» очень жесткую экспертизу. И если авторы не могут доказать реальность предполагаемого экономического эффекта, то они, естественно, получают вполне заслуженный отказ в регистрации заявки. Все наши разработки, а тем более патентованные, используются на соответствующих производствах и с ощутимым экономическим эффектом, — сказал Ринат Гильмуллин, добавив, что за все годы работы сотрудники НТЦ получили 423 патента на изобретения и 65 на полезные модели.

Напряженным для сотрудников НТЦ стал 2020 год. Они одними из первых вступили в борьбу с коронавирусной инфекцией и в кратчайшие сроки разработали рецептуру дезинфицирующего средства для нужд ПАО «Нижнекамскнефтехим».



— Нам удалось оперативно наладить выпуск такого средства на базе опытно-промышленного цеха НТЦ. Сейчас мы производим его в объемах, достаточных для полного обеспечения ПАО «Нижнекамскнефтехим». В дополнение к этому сотрудники НТЦ приступили к разработке технологии получения изопропилового спирта, который является основой антисептика. Постараемся до конца года выдать технологам необходимые данные с тем, чтобы реализовать выпуск такого продукта в промышленных масштабах на площадке компании, — отмечает Ринат Гильмуллин.

В прошлом году в НТЦ прошла пятая научно-практическая конференция молодых ученых «Инновации и молодежь — два вектора развития отечественной нефтехимии», а также конкурсы молодых новаторов и профессионального мастерства в компетенции «Лабораторный химический анализ». К слову, работники НТЦ участвуют в WorldSkills с 2016 года.



Многие из сотрудников НТЦ удостоены почетных званий, награждены премиями, медалями и наградами различных достоинств.



— В преддверии 55-летия НТЦ хочу указать на такой сопутствующий эффект многолетней работы нашего коллектива, как кадрово-квалификационный. Многие десятки специалистов, прошедшие в свое время творческую школу НТЦ, продолжают с большой отдачей трудиться в структурах ГК «ТАИФ» и на других крупных предприятиях нашей республики. Поздравляю всех ветеранов и молодых сотрудников НТЦ с юбилеем. Уверен, что впереди нас ждет много инновационных успехов. Благо для этого есть все: поддержка руководства, современное оборудование и талантливый коллектив, — не без гордости заключил директор НТЦ Ринат Гильмуллин.



Партнерский материал

