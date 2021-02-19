«Салават» со скандалом выиграл в последнем дерби: «Ак Барс» погубили недисциплинированность и арбитры

Четыре итога уфимского противостояния «Салавата» и «Ак Барса»

Большие вопросы вызывало последнее «зеленое дерби» сезона в плане накала страстей, и в первую очередь они относились к казанцам — будут ли они так уж настроены, чтобы биться под конец сезона, в котором и так все «на мази»? Вчерашний матч показал, что «Ак Барс» спустя рукава на лед не вышел, но и особо над ошибками не поработал — его старая болезнь, а именно много удалений в итоге сыграли с ним злую шутку. «Реальное время» подводит итоги последнего «зеленого дерби» в регулярном чемпионате — почему никто не верил в успех Казани и оказался прав, куда делся огонь «зеленого» противостояния, что произошло с Башкировым в концовке игры, и как Артем Галимов перехватил роль главной молодой звезды матча у Амирова.

Никто не верил в притязания «Ак Барса» в матче. И оказались правы

Как правило команды, сильно заранее обеспечившие себе место в плей-офф, часто проводят концовку регулярки без особого энтузиазма. Мотивации рвать жилы не хватает — мысли уже о предстоящих играх на выбывание…

Вот и «Ак Барс» попал в эту ловушку. Свое место в Кубке Гагарина он получил еще в середине января, так что остальные полтора месяца гладкого чемпионата, по сути, решал локальные задачи.

Ко второй половине февраля «Ак Барс» решил большинство из них — он крепко держит первую строчку на Востоке, игроки планомерно подходят к Кубку и не форсируют. Поэтому вопросы о целесообразности напрягаться в Уфе вставал вполне резонно. При Билялетдинове «Ак Барс» концовки сезона не скрывая отдавал под подготовку к кубковым играм, отодвигая результат на второй план. Другой вопрос, какой подход у Дмитрия Квартальнова?

Вопрос о целесообразности напрягаться в Уфе вставал вполне резонно. Фото ak-bars.ru

За день до игры наше издание решило сделать «срез мнений» среди хоккейных экспертов, и что любопытно, абсолютно все опрошенные — вне зависимости от места дислокации, будь то Уфа, Казань или Москва — отмечали, что фаворитом в матче видят именно «Салават Юлаев».

— Если говорить про саму игру, то преимущество будет на стороне «Салавата Юлаева». Они больше десяти дней не играли, никто не ездил в сборные кроме Алексеева, и я думаю, что хорошо за это время подготовились и будут очень хорошо заряжены. В последней январской игре тоже преимущество в подготовке было у «Салавата Юлаева» — 5 дней. И мы видели, какой хороший скоростной хоккей «Салават» показал. И тут будет то же самое, — говорил нашему изданию эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков.

— Думаю, мы увидим не самую открытую игру, в которой будет заброшено не более пяти шайб и в которой «Салават Юлаев» победит с минимальным перевесом, — подтверждал казанский комментатор Александр Норден.

— Старт игры останется за «Ак Барсом». Тем не менее при равной игре, за пределами основного времени, по буллитам или в овертайме, или с разницей в одну шайбу победит «Салават», — подтверждал журналист Sport24 Дмитрий Ерыкалов.

— «Ак Барс» все свои задачи на регулярный чемпионат решил. <…> Казанцам намного важнее подготовиться к плей-офф, нежели сейчас выходить и все жилы рвать в матче с «Салаватом», — поддерживал общий тренд журналист уфимского издания «Горобзор» Денис Таипов.

Как оказалось на деле — предчувствия хоккейной общественности ее не подвели. Казань начала резво, но вскоре свернула свои орудия и стала действовать в щадящем и выжидательном режиме. И логично проиграла в матче двух осторожничающих соперников. Да и предсказания о пяти шайбах в игре оказались пророческими.

Нарушения сначала Андрея Педана, а потом и Дмитрия Воронкова позволило «Салавату» сначала завладеть инициативой, а потом и дожать «Ак Барс». Фото ak-bars.ru

«Ак Барс» поплатился за недисциплинированность. Эта болезнь преследует казанцев весь сезон

Две самые яркие команды по игре в неравных составах сошлись в этом матче. «Салават» нынешнего сезона — одна из худших по нейтрализации чужого большинства и одна из лучших по реализации своего.

«Ак Барс» же — самая недисциплинированная в Континентальной лиге — 778 штрафных минут было у казанцев до начала вчерашнего поединка. А после его окончания пробила отметку в 800 минут в меньшинстве (810). Симптоматика на лицо, но Дмитрию Квартальнову, видимо, это кажется нормальным — над проблемой низкой дисциплины никто будто не работает.

Уже на первый период казанцы наберут шесть минут игры в меньшинстве, всячески помогая сопернику открыть счет, еще четыре минуты провели в штрафбоксе во второй двадцатиминутке.

Ну а удаления в концовке игры предопределили ее исход — нарушения сначала Андрея Педана, а потом и Дмитрия Воронкова (другой вопрос, насколько удаление было правильным) позволило «Салавату» сначала завладеть инициативой, а потом и дожать «Ак Барс» за секунды до конца игры. Всего же в матче «Ак Барс» отсидит аж 32 (учитывая дисциплинарное наказание Педана) минуты штрафа. С такими цифрами надеяться в «зеленом дерби» было не на что.

Конечно есть большие вопросы к эпизоду в конце игры с Данилом Башкировым, который падал без чьей либо помощи и не без картинности. Но это не отменяет того факта, что казанцы удалялись много и безосновательно.



— Что могу сказать об удалении Воронкова в концовке? Игрок «Салавата» не поскользнулся? Я вообще не приветствую нырки, у нас в команде это не принято. Хочется получить нормально удаление. У нас Педана и Глухова удалили за симуляцию. Я думаю, что там не было «красивого падения». Я думаю, что игрок «Салавата» симулировал. Или просто споткнулся. Если такие матчи будут решать удаления подобного характера, то это плохо. Игра не должна ломаться такими вещами, — сетовал после игры Квартальнов. И его можно понять. Но что делать с остальными удалениями?



Игра получилась «кубковой» не в лучшем значении этого слова

Жаль лишь, что в этом поединке уровень напряжения оказался высок, а цена ошибки слишком высока, так что большую часть поединка мы смотрели выжидательную игру в расчете на оплошность оппонента. Не чета январскому празднику хоккея.

Да и моментов не то, чтобы было с излишком. Предельная внимательность в обороне вышла на первый план — примерно в таком ключе команды играют в играх на выбывание. За подобную осторожность часто критикуют «армейские» команды в их надуманном дерби. Особенно когда те встречаются на поздних стадиях Кубка Гагарина и на первый план выходит мерка админрессурами, нежели хоккей.

Редко такое можно было отнести к «зеленым дерби» — здесь интересно на любой стадии. Но не в этот раз. Лишь концовка игры добавила нерва, и команды немного раскрылись. Пропустив, «Ак Барс» побежал вперед, отыгрался, но плохая дисциплина и курьезное удаление в концовке его погубили.

Как уфимца Амирова затмил казанец Галимов

Повышенное внимание во второй половине сезона приковано к уфимскому вундеркинду 19-летнему Родиону Амирову, который проводит свой первый полноценный сезон за «Салават Юлаев». У него 3 шайбы в последних четырех играх и 12 (8+4) очков в сезоне.

Однако во вчерашней игре Родион куда-то пропал, будто вспомнив об Эдмонтоне. Первый (и возможно единственный) настоящий момент у Родиона вчера возник во втором периоде, когда получил разрезающую передачу из средней зоны и выскакивал один на один с Адамом Рейдеборном, однако защитник Никита Лямкин успел его нагнать, выбил шайбу, а Амиров по инерции въехал в казанского вратаря. Это все, чем запомнился, возможно, будущий проспект «Торонто».

Все внимание в этом матче к себе притягивал другой молодой игрок, который тоже имеет неплохие перспективы в НХЛ — Артем Галимов из «Ак Барса».

Всю игру он действовал на льду так искусно, что наблюдать только за его обращением с шайбой было отдельным удовольствием. Ну а то, что он сотворил в эпизоде с первым голом Стефана Да Косты (по сути сотворив его для француза) точно должно войти в топы моментов недели. Это конечно не безумная шайба «Куньлуню», сотворенная двумя неделями ранее, но и те кружева, которые накрутил Артем, попутно столкнув уфимцев лбами друг с другом, можно пересматривать очень долго.