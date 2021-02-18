«Зеленое дерби» уже сегодня: Бадюков, Ерыкалов, Таипов и Норден дают прогноз

Хватит ли мотивации у «Ак Барса» на последнее противостояние перед плей-офф?

Четвертая и последняя встреча между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом» должна пройти сегодня на «Уфа Арене», и многие резонно замечают, что такие игры под конец февраля — не чета «зеленым дерби» в середине сезона. Мол, у команд и тренеров уже все мысли о предстоящем Кубке Гагарина. «Реальное время» узнало у московских, уфимских и казанских хоккейных экспертов, что думают они о предстоящем дерби в Уфе, которое пройдет сегодня в 17:00 по Москве и в 19:00 в Уфе. Кто фаворит матча и хватит ли настроя у «Ак Барса», который прочно забронировал лидерство в Восточной конференции? Алексей Бадюков, Дмитрий Ерыкалов, Александр Норден и Денис Таипов делятся своими предположениями. Спойлер — фаворитом все называют Уфу.

Алексей Бадюков: Преимущество будет на стороне «Салавата» — было много времени подготовиться и зарядиться

Обладатель двух Кубков Гагарина в составе «Ак Барса», а ныне эксперт на КХЛ ТВ Алексей Бадюков категорически отрицает, что казанцы будут играть на сбавленных оборотах, даже учитывая практически гарантированную первую строчку на Востоке.

— Я думаю, игра казанцев будет в полную силу. Первоочередная задача сейчас — подготовка к плей-офф, шлифовка игры и наращивание тонуса перед кубковыми матчами. Потерять игру очень просто, и тяжелее ее найти. Я думаю, что такая система как у «Ак Барса» и у Квартальнова не пойдет на такой шаг. Самое главное сейчас — это.

Это «Зеленое дерби», тут вообще о мотивации никаких вопросов быть не может. И сами игроки, и тренерский штаб понимают, куда они едут, как они сыграли последнюю игру и что там было.

Если говорить про саму игру, то преимущество будет на стороне «Салавата Юлаева». Они больше десяти дней не играли, никто не ездил в сборные кроме Алксеева, и я думаю, что хорошо за это время подготовились и будут очень хорошо заряжены. Потому что в последней январской игре тоже преимущество в подготовке было у «Салавата Юлаева» — 5 дней. И мы видели, какой хороший скоростной хоккей «Салават» показал. И тут будет то же самое.

«Ак Барс» провел непростой и веселый матч в Риге, «Ак Барс» тоже в тонусе будет находиться. Плюс у казанцев — вернутся в состав лидеры.

Помимо первого звена у «Салавата» сейчас разыгрался Амиров, звено Кадейкина и Плэта неплохо смотрится. Конечно, легионеров тяжеловато остановить любому сопернику и что-то предпринять. У них присутствует вариативность в игре — что пять на пять, что пять на четыре.

Тем более «Ак Барс» пропустил две шайбы с Ригой именно в меньшинстве, и проблема удалений до сих пор стоит. Тяжеловато будет против первого звена, казанцам нужно минимизировать удаления.

Я думаю, что фаворит — «Салават», будет заброшено не меньше пяти шайб и главное — будет масса силовой борьбы.

Александр Норден: «Ак Барсу» даже лучше, если «Салават» поднимется на третью строчку

Комментатор хоккейных матчей, отработавший не одно «Зеленое дерби» Александр Норден наоборот считает, что в последнем «Зеленом дерби» регулярного чемпионата казанцы и уфимцы станут излишне напрягаться и вкладывать все, что имеют в своем арсенале. По его мнению, куда важнее сейчас подготовка к предстоящим матчам на выбывание в розыгрыше Кубка Гагарина.

— В культовом противостоянии Казани и Уфы сезон складывался однозначно в пользу «Ак Барса» — победа по буллитам на «Кубке Танеко», два убедительных осенних выигрыша с крупным счетом в регулярном первенстве.

Но январский матч в Уфе, а конкретно не весь матч, а третий период, принес не радужную для лидера Востока картину, огромный мазок грязи. Четыре безответных шайбы в воротах Билалова, 14 набранных казанцами минут штрафа (всего за встречу 22 против двух у хозяев), убийственное для «барсов» большинство уфимцев, тотальное доминирование легионеров «Салавата» над легионерами «Ак Барса», некрасивая перепалка между Алексеевым и Дыняком, едва не переросшая в драку — концовка игры получилась чересчур горячей даже для никогда не играемого вполнакала «Зеленого дерби».

В контексте продолжения Love story между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым», новая встреча на «Уфа Арене» должна дать ответ на вопрос — кто из двух «заклятых друзей» круче. И, по идее, мы должны ждать настоящей битвы. Но что-то подсказывает, что команды за 2 недели до плей-офф, в котором они могут встретиться уже во втором раунде, не станут раскрывать все замыслы, бросать в бой лучшие силы и непременно настаивать на своем превосходстве, тем более сводить счеты. Успех в плей-офф куда важнее. Причем не только для «Ак Барса», которого все видят в главном финале, но и для «Салавата Юлаева», которому многие специалисты (а не крайне нестабильно играющий в последнее время «Авангард») предсказывают участие в финале Восточной конференции.

Неизбежна и ротация игроков перед вторым этапом чемпионата. В Ригу «Ак Барс» не взял ряд лидеров — Рейдеборна, Педана, Хенкеля, Доуса.

Уверен, что и Лямся, если и выпустит на дерби всех своих лидеров, посоветует им по возможности беречься — слишком велика зависимость игры башкирской команды от Хартикайнена, Ларсена и компании. Травмы, дисквалификации за четыре-пять игр до решающих боев за Кубок Гагарина — не та цена, которую Квартальнов и Лямся готовы заплатить за дополнительную «пирамиду» чак-чака.

Так что, думаю, мы увидим не самую открытую игру, в которой будет заброшено не более пяти шайб и в которой «Салават Юлаев» победит с минимальным перевесом. Кстати, для «Ак Барса» даже лучше, если Уфа поднимется с четвертого места и займет, к примеру, итоговое третье. Тогда во втором раунде «Салават» и «Авангард» встретятся в серии, которая измотает обоих главных конкурентов Казани на Востоке и облегчит подопечным Квартальнова дорогу к главному финалу.

Дмитрий Ерыкалов: «Отсутствие Галимова и Доуса значительно ослабит казанцев»

Хоккейный журналист Sport.24 и автор телеграм-канала «Ерыкаловщина» Дмитрий Ерыкалов в «Зеленом дерби» тоже ставит на победу «Салавата». Причина: отсутствие в составе казанцев Артема Галимова и лидера атак Найджела Доуса. Есть у него вопросы и к мотивации у подопечных Дмитрия Квартальнова:

— Если говорить про изменения в составе, то у «Салавата» я не вижу каких-то серьезных ресурсов для усиления. Михаил Воробьев, как я понимаю, может вообще не сыграть в этом сезоне, это главная потеря для уфимцев. Если говорить о травмированных у «Ак Барса», это Артем Галимов, который не сыграл за сборную на третьем этапе Евротура и Найджел Доус, он не играл в Риге. Без него казанцы значительно слабее в атаке. Отсутствие этих игроков скажется на игре, — уверен Дмитрий.

У «Салавата» легионеры (финское звено) на сборы не ездили — наоборот, занимались в Уфе, что, безусловно, дает козырь. Если говорить о прогнозе на матч, пока в «Зеленом дерби» побеждают хозяева, это во многом связано с эмоциональностью, матчи зависимы от болельщиков. Здесь может быть двойственная история. С одной стороны, «Салават» играет дома, с другой стороны — последний матч закончился тем, что уфимцы забросили семь шайб в ворота «Ак Барса», и это может занозой сидеть у казанцев. Прошлое поражение может быть и мотивацией у «Ак Барса», и в то же время они уже «застолбили» за собой одно из двух первых мест на Востоке. «Салават» же только стремится ворваться в двойку и выиграть дивизион. Так что думаю у «Салавата Юлаева» на этот матч будет больше мотивации.

«Ак Барс» после перерыва сыграл уже матч, им будет проще войти в игру, найти ритм. Уверен, что старт игры с «Салаватом» останется за «Ак Барсом». Тем не менее при равной игре, за пределами основного времени, по буллитам или в овертайме, или с разницей в одну шайбу победит «Салават».

Денис Таипов :«Ак Барсу» важнее подготовиться к плей-офф, нежели рвать жилы в матче с «Салаватом»

Руководитель спортивного отдела «Горобзор» Денис Таипов считает, что победа в «Зеленом дерби» будет намного важнее для подопечных Томи Лямсы, ведь «Ак Барс» уже готовится к плей-офф и не станет лезть из кожи вон ради победы.

— Понятно, что победа для «Салавата Юлаева» намного важнее. «Ак Барс» все свои задачи на регулярный чемпионат решил. Думаю, что казанцы в спокойном режиме готовятся к плей-офф. Зная команду Квартальнова, подход тренерского штаба уверен — сейчас, перед началом Кубка Гагарина, важно потратить время на подготовку, подтягивать физическую форму.

У «Салавата» немного другая ситуация. В этом сезоне, несмотря на более высокое место в турнирной таблице, важно перед плей-офф обыграть такого сильного соперника. Почему? Во-первых, больше раз проиграли Казани, во-вторых, в этом году было мало убедительных побед над топ-клубами. Год назад «Салават» обыгрывал СКА, ЦСКА, а с «Ак Барсом» сыграли 3:3 (по общим матчам). Сейчас уфимцы могут похвастаться стабильными победами над аутсайдерами и середняками. В играх с топ-клубами, где идет более-менее равная игра, «Салават» периодически испытывает проблемы. Не хватает стабильности.

Второй важный момент: Уфа играет дома «зеленое дерби». На команду придут посмотреть первые лица. С политической точки зрения необходимо выиграть этот матч. Для «Салавата» игра будет особенной, несмотря на то, что это конец регулярного чемпионата, до плей-офф через пару недель.

Что касается состава. Да, Мухамадуллин выбыл, скорее всего, до конца сезона. Как я уже писал, будет логично, если «Салават» даст ему спокойно долечиться, не форсировать, закончить этот сезон. В любом случае у него действующий контракт, и, насколько я знаю, Шакир, в отличие от других молодых талантов «Салавата», пока в Северную Америку не собирается. Да и вряд ли в плей-офф он получит место в первых трех парах защитников. Ламса исключает любой риск, отсюда идет небольшое доверие молодым хоккеистам.

Будет ли «Ак Барс» напрягаться? Не думаю, что у них стоит задача выиграть этот матч под вопросом жизни и смерти. Понятное дело, Казань будет играть на 100 процентов, но не сверхупорствовать, например, на 120 процентов. Тем не менее это «Зеленое дерби». Все прекрасно помнят, что последний матч «Ак Барс» крупно проиграл, поэтому тут и отыгрываться надо.

Но еще раз отмечу, что казанцам намного важнее подготовиться к плей-офф, нежели сейчас выходить и все жилы рвать в матче с «Салаватом».