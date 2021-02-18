IEM Katowice 2021: NAVI повторят прошлогодний успех, а «темные лошадки» из СНГ навяжут борьбу Astralis

Сегодня стартует польский мейджор по CS:GO. СНГ-коллективы в числе фаворитов

Крупнейший мейджор по CS:GO — IEM Katowice 2021 стартует уже сегодня. Сразу четыре СНГ-состава прошли на основной турнир. Хотя после отборочного этапа за выход в основную сетку турнира случились первые неожиданности — невыход с первой попытки Virtus.Pro. «Медведи» уступили шведам из NIP, так что пришлось пробиваться снизу, через австралийскую команду Renegades (победа 2:0). Первыми в борьбу за 1 миллион долларов вступит группа А, где уже находятся Astralis, EG, G2 и Heroiс, однако главные фавориты за $1 000 000 украино-российская NAVI находятся в соседнем слоте. «Реальное время» рассказывает, за счет чего NAVI с прошлогоднего турнира стала еще сильнее, чего ожидать от Virtus.pro, и почему нынешний мейджор должен стать турниром СНГ-команд.

NAVI, Vitality и Astralis: фавориты неизменны

Тройка фаворитов выглядит обыденно последние несколько месяцев.

NAVI по состоянию на текущий момент представляется самым очевидным фаворитом из этой тройки. У СНГ-коллектива проблем с набором формы нет, ведь парни уже сейчас показывают прекрасную игру. Победа на Blast Premier и выход с первого места своей группы на Blast Premier показывает, что «Рожденные побеждать» не намерены отдавать ни одного турнира в начале 2021.

Включением в состав молодого и талантливого Валерия B1t Ваховского команда закрыла проблему игры на карте Inferno, где соперники часто пользовались проблемами в обороне российско-украинского состава. Теперь же, когда B1t играет опорника, а лидер команды снайпер Александр S1mple Костылев помогает на плэнте, у капитана команды Кирилл Boombl4 Михайлов появилось больше свободы в плане ранней агрессии на соперника.



Остальной маппул и до этого выглядел достаточно неплохо и стабильно. А стабильность и отличает хорошую команду от плохой. А вкупе с индивидуальной формой делает ее и вовсе практически непобедимой. Такую картину мы и видим в исполнении NAVI.

После того, как все парни улучшили взаимодействие на карте, игра команды расцвела. Агрессия, поджимы, уверенная игра на выбиваниях плэнта — все это было и раньше, но сейчас это доведено практически до автоматизма. Видно, что самим игрокам в удовольствие играть так, как они делают это сейчас. И что самое главное, команда играет в нынешнем составе уже год. У датчан (Astralis) и французов (Vitality) были многочисленные перестановки в течении 2020 года и поэтому стабильная и сыгранная пятерка, а теперь уже шестерка выглядит все-таки предпочтительнее перед остальными составами.

Датские Astralis после воссоединения легендарной пятерки в лице gla1ve, device, dupreeh, Magisk и Xyp9x вернулись в форму и готовы биться за победу. Плюс обидное поражение в финале Blast Premier от NAVI должно подстегнуть датчан подготовиться наилучшим образом.

В тактическом плане к команде претензий не было, единственный нюанс, что теперь соперники научились играть против датчан на их сильнейших картах — Nuke и Inferno. Если с соперниками второго эшелона эту проблему можно решить при помощи индивидуального скилла игроков, то против элит всегда нужно придумывать что-то новенькое и подстраиваться под соперника. А учитывая щепетильность Astralis в подготовке к крупным турнирам, то не остается сомнений, что скандинавский коллектив придумает пару новых фишек, которые будут использовать другие команды на протяжении нескольких месяцев после окончания турнира.

Французы из Vitality ударно провели концовку 2020 года и по праву входят в число фаворитов предстоящего турнира. Команда уже давно строит свою игру от топ-1 рейтинга HLTV ZyWoo и если снайпер в хорошей форме, то коллектив побеждает всех и вся. Правда, 2021 начался для французов, мягко говоря, неудачно.

Две стартовые победы на Blast Premier в конце января, а далее — неожиданный вылет с турнира и серия из пяти поражений подряд, два из которых от Evil Geniuses и Complexity. Неплохие команды, но все же не уровень для французов. Апогеем неудачной серии Vitality стала карта Overpass против Complexity, где ZyWoo набил всего два фрага. Это худший показатель в профессиональной карьере лучшего игрока мира на данный момент.

Плюс ко всему французы не смогут использовать шесть игроков, поскольку aPex отправлен на скамейку запасных по решению тренера команды. Vitality лучше остальных команд применили систему с шестым игроком и теперь их возможности весьма ограничены тем, что кому-то играть опорника вместо aPex. Nivera, подписанный не так давно, может играть снайпера, но роль основного, очевидно, занята, поэтому бельгийцу необходимо приспосабливаться ко новым тактикам и играть глубже в плэйнте. Но даже несмотря на все описанные проблемы, французский коллектив остаётся фаворитом IEM Katowice 2021, ведь класс топовых команд заключается именно в подготовке к самым важным турнирам года. И ранний вылет с Blast мог быть продуманным планом для того, чтобы лучше подготовиться к предстоящему соревнованию и показать максимальный результат там.

Именно эти три коллектива должны разыграть между собой победу в Катовице в этом году. Однако нужно учитывать и «темных лошадок», которые могут вмешаться в борьбу за титул.

NAVI выиграли Blast Premier: Global Final и сейчас выглядят фаворитом №1 на турнире. Фото navi.gg

СНГ-коллективы — самые стабильные на мировой сцене.

NAVI выиграли Blast Premier: Global Final и сейчас выглядят фаворитом №1 на турнире. S1mple и команда смотрятся крайне мощно, опираясь на индивидуальные скиллы собственных игроков.

Только теперь тренер команды Blade подобрал ключи к пониманию своих игроков и пока нет проблемы, которая преследовала «желто-черных» на протяжении большей части 2020 года, а именно разный уровень формы у игроков. Сейчас на карте нет игрока, который будет откровенно выпадать и закончит игру с малым рейтингом. После прошедшего недавно отбора на Blast Spring в пятерке лучших оказались два преставителя NAVI- S1mple и B1T. Понятно, что молодой играет с командой исключительно на Inferno, но высокий рейтинг показывает, что шестой игрок уже втянулся в игру команды и готов показывать стабильно высокие результаты. Плюс наработанный маппул позволяет NAVI чувствовать себя уверенно с любым соперником.

Команда олицетворяет рост СНГ-составов. Virtus.Pro, Taem Spirit и NAVI выиграли заключительные турниры 2020 года и сейчас выглядят крайне уверенно. В обновлённом рейтинге HLTV «Рожденные побеждать» поднялись на первое место, сместив датчан из Astralis.

В топ-5 теперь есть ещё один СНГ-коллектив — российский Virtus.Pro, неожиданно не пробившийся группу IEM Katowice с первой попытки. В топ-20 находятся Spirit и Gambit (16-е и 19-е места). Все эти команды отобрались на финальную стадию турнира и должны составить конкуренцию лучшим командам планеты.

Преимуществом наших коллективов является то, что игроки выступают вместе длительное время без замен и это позволило им наработать качественный маппул, где ни одной команде не поздоровится.

Особый прогресс в последнее время наблюдается у команды Virtus.Pro. После финала Major Berlin 2019 состав, купленный у организации Avangar, не показывал стабильно хороших результатов, барахтаясь во второй десятке рейтинга. Назревали очевидные перестановки и на выход отправился Adren, чемпион мейджора в составе Gambit. На его место был подписан молодой латвийский талант Yekindar и явно добавил огневой мощи своей новой команде. Конец 2020 VP встречали уже в топ-10 рейтинга HLTV и болельщики теперь с оптимизмом смотрят в будущее своей любимой команды.

Еще одно преимущество такой стабильности кроется в том, что в европейском регионе сейчас происходит очень много перестановок в составах. Это касается, в первую очередь, топ- коллективов. Karrigan вернулся в Faze, также многолетний лидер Mousesport ChrisJ перешел в китайскую организацию Fun Plus Phoenix, а на их место пришли Dexter и Acor.

Такие перетасовки точно не играют на руку команде и приписывать «мышек» к фаворитам точно никто не станет. Переход Niko в G2 состоялся достаточно давно, но проблемы в игре балкано-французского коллектива никуда не делись. Неочевиден лидер команды, ведь есть капитан nexa, но звезда из Боснии точно не хочет отсиживаться на вторых ролях. Как только G2 решат эту проблему, то команда выйдет на новый уровень, но пока ожидания от триумфа коллектива на турнире в Katowice слишком малы.

Поэтому есть реальный шанс, что команды из СНГ заберутся очень высоко и заработают много очков рейтинга и, естественно, денег. И речь здесь не только про NAVI.