В аэропорту Казани задерживаются десятки рейсов
Его закрывали сегодня с 02:24 до 06:34
В аэропорту Казани задерживаются десятки рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.
Так, с опозданием вылетят самолеты в Анталью, Хургаду, Сухум, Бишкек. Также задерживаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу, Екатеринбург, Краснодар, Уфу.
В Казань позже прибудут пассажиры из Антальи, Ташкента, Алма-Аты, Душанбе, Хургады. Что касается внутренних рейсов, задерживаются полеты из Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Иркутска, Астрахани, Уфы, Екатеринбурга и других городов.
Напомним, аэропорт Казани закрывали сегодня с 02:24 до 06:34.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».