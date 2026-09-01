В аэропорту Казани задерживаются десятки рейсов

Его закрывали сегодня с 02:24 до 06:34

Фото: Галия Гарифуллина

В аэропорту Казани задерживаются десятки рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Так, с опозданием вылетят самолеты в Анталью, Хургаду, Сухум, Бишкек. Также задерживаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу, Екатеринбург, Краснодар, Уфу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Казань позже прибудут пассажиры из Антальи, Ташкента, Алма-Аты, Душанбе, Хургады. Что касается внутренних рейсов, задерживаются полеты из Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Иркутска, Астрахани, Уфы, Екатеринбурга и других городов.

Напомним, аэропорт Казани закрывали сегодня с 02:24 до 06:34.

Галия Гарифуллина