Состояние богатейших россиян с начала года сократилось на $19,77 млрд
Наибольшее снижение зафиксировано у Михаила Прохорова
Совокупное состояние богатейших бизнесменов с начала года сократилось на $19,77 млрд, следует из Bloomberg Billionaires Index.
Наибольшее снижение зафиксировано у Михаила Прохорова — на $6,45 млрд, до $10,1 млрд. Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на $3,73 млрд, до $22,7 млрд.
Состояние акционера «Металлоинвеста» Алишера Усманова оценивается в $16,3 млрд (-2,92 млрд), а Павла Дурова* — в $11,8 млрд (-$2,56 млрд).
Больше всего выросло состояние основателя «Северстали» Алексея Мордашова — на $1,43 млрд, до $27,7 млрд.
Напомним, за 2025 год совокупное состояние крупнейших миллиардеров из России за 2025 год увеличилось на $18,378 млрд. Самым разбогатевшим за год российским предпринимателем стал Алишер Усманов.
Справка
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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