В Татарстане более четырех часов действовал режим беспилотной опасности

Сейчас он снят, следует из информации РСЧС РТ

Сегодня ночью в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Он действовал более четырех часов — с 02:09 до 06:38, следует из информации РСЧС РТ

Аэропорты Татарстана временно были закрыты. Ограничения ввели в 02:24. В воздушных гаванях Казани и Бугульмы они перестали действовать в 06:34, Нижнекамска — в 06:42.

Галия Гарифуллина