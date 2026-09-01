В Татарстане более четырех часов действовал режим беспилотной опасности
Сейчас он снят, следует из информации РСЧС РТ
Сегодня ночью в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Он действовал более четырех часов — с 02:09 до 06:38, следует из информации РСЧС РТ
Аэропорты Татарстана временно были закрыты. Ограничения ввели в 02:24. В воздушных гаванях Казани и Бугульмы они перестали действовать в 06:34, Нижнекамска — в 06:42.
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