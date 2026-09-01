Доля нацвалют в расчетах России с партнерами по ШОС превышает 98%, заявил Путин
Также он подчеркнул, что товарооборот России с участниками организации превысил $400 млрд
Доля нацвалют в расчетах России с партнерами по ШОС превышает 98%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств-членов ШОС.
Также он подчеркнул, что:
- Россия наращивает усилия по повышению эффективности ШОС;
- товарооборот страны с участниками организации превысил $400 млрд;
- банк развития ШОС должен быть максимально независимым от финансовых систем государств, которые используют финансы как оружие;
- укрепление коммерческих связей приносит всем членам объединения очевидные дивиденды;
- укрепление торговли между странами ШОС — одна из главных задач для организации.
Напомним, в Бишкеке проходит юбилейный саммит ШОС — объединению исполняется 25 лет. Среди центральных тем — региональная безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом, транснациональной преступностью и киберугрозами, а также экономические темы, такие как транспортная связанность, энергетика, инвестиции и цифровизация.
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