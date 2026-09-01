Доля нацвалют в расчетах России с партнерами по ШОС превышает 98%, заявил Путин

Также он подчеркнул, что товарооборот России с участниками организации превысил $400 млрд

Фото: Динар Фатыхов

Доля нацвалют в расчетах России с партнерами по ШОС превышает 98%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств-членов ШОС.

Также он подчеркнул, что:

Россия наращивает усилия по повышению эффективности ШОС;

товарооборот страны с участниками организации превысил $400 млрд;

банк развития ШОС должен быть максимально независимым от финансовых систем государств, которые используют финансы как оружие;

укрепление коммерческих связей приносит всем членам объединения очевидные дивиденды;

укрепление торговли между странами ШОС — одна из главных задач для организации.

Напомним, в Бишкеке проходит юбилейный саммит ШОС — объединению исполняется 25 лет. Среди центральных тем — региональная безопасность, борьба с терроризмом и экстремизмом, транснациональной преступностью и киберугрозами, а также экономические темы, такие как транспортная связанность, энергетика, инвестиции и цифровизация.



Галия Гарифуллина