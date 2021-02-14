Башкирская неделя: ясак для предпринимателей, Ассоциация строителей и неофициальный юбилей «Салавата»

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

На уходящей неделе Башкирия обсуждала возможность изменить закон о патентах для предпринимателей, чтобы залатать бюджет. Однако в этом случае стоимость патента может вырасти, в некоторых случаях — в 5-6 раз. Андрей Назаров основал в республике Ассоциацию застройщиков. «Салават Юлаев» отмечает свой неофициальный юбилей. Рамзиля Кучарбаева перевели под домашний арест, замглавы администрации Сибая стал фигурантом уголовного дела, а ДДТ готовит концерт на БСТ.

Патенты для предпринимателей

В Госсобрании-Курултае РБ обсудили поправки в закон о патентной системе налогообложения. Минфин РБ рассчитывает при помощи этих новаций пополнить бюджет республики, который, по подсчетам министерства, в 2021 году недополучит около 0,9 млрд рублей из-за отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

Согласно этим поправкам, количество видов деятельности для предпринимателей, которые смогут работать по патентам, вырастет до 85 пунктов. Одновременно поправки устанавливают ограничения на получение патента и увеличивают территориальные коэффициенты, исходя из которых рассчитывается стоимость разрешения.

Законопроект раскритиковал уполномоченный по правам предпринимателей Башкирии Флюр Асадуллин. Он подсчитал, что в некоторых случаях патенты подорожают в 5-6 раз. Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что ни в одном другом регионе РФ не поднимают стоимость патентов.

Лидер фракции ЛДПР Вячеслав Рябов заявил, что его фракция не поддержит законопроект, поскольку он загоняет бизнес в тень.

На это министр финансов Башкирии Лира Игтисамова ответила упреком о зарплатах критиков, которые те получают из бюджета.

В Госсобрании-Курултае РБ обсудили поправки в закон о патентной системе налогообложения. Фото gsrb.ru

Ассоциация застройщиков Башкирии

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров объявил о создании в республике Ассоциации застройщиков. Организация должна послужить медиатором, который поможет улучшить связь строительного бизнеса с властью.

«Для нашей республики это знаковое событие, которое в корне поменяет подходы к городской застройке», — сказал соратник Радия Хабирова. Премьер-министр отметил, что до сих пор застройщики возводили многоквартирные дома без учета социальных нужд.

Напомним, что и сам Назаров связан со строительным бизнесом. Долгое время он был совладельцем холдинга «Гранель», который Forbes называл крупнейшим застройщиком страны. На сегодня официально башкирский премьер не связан с этим бизнесом.



Юбилей «Салавата»

Гордость республики — ХК «Салават Юлаев» — появился 60 лет назад, в феврале 1961 года. Именно тогда команда сыграла свой первый матч в Екатеринбурге (Свердловске). Официально день рождения клуба празднуется в ноябре, именно тогда уфимцы сыграли свой первый матч в чемпионате СССР. Однако «Реальное время» решило поздравить салаватовцев уже сейчас, опубликовав материал об истории СЮ.



Отдельно спортивная редакция решила остановиться на айс-герлз «Салавата Юлаева». Группа поддержки из Уфы считается одной из самых горячих в российском хоккее. Девушки давно наработали свой фан-клуб, и часть зрителей приходит на ледовые арены прицельно посмотреть на них.



Под угрозой сноса оказалась усадьба, в которой жил заметный мусульманский просветитель Зия Камали. Фото: proufu.ru

Высотки вместо исторического памятника

В Уфе вновь идет борьба между градозащитниками и застройщиками. Под угрозой сноса оказалась усадьба, в которой жил заметный мусульманский просветитель Зия Камали. В этом же доме жили писатели Мажит Гафури, Галимджан Ибрагимов и другие. В марте 2020 года усадьбе присвоили статус объекта культурного наследия как памятника истории конца XIX — начала XX века.

ООО «ИСК «Агидель-ИнвестСтрой», возглавляемая депутатом уфимского Горсовета Филюсом Ишбулатовым, планирует построить в квартале, где расположен объект культурного наследия, жилой комплекс из 28-этажных высоток. В компании не дают конкретного ответа, обвиняя градозащитников в преувеличении и разжигании спора.

Еще в 2019 году вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев обратился к Радию Хабирову с вопросами о проблемах сохранения татарского исторического наследия. Упоминал он и про дом Зия Камали.



Тиктокер из башкирской деревни

Тиктокер — это не всегда агитирующий за Навального школьник. В качестве примера можно взять Айдара Калимуллина из деревни Копей-Кубово Буздякского района Башкирии. Он снимает вайны о своем зверье и хозяйстве для миллиона подписчиков в TikTok.

В интервью «Реальному времени» фермер-блогер рассказал, почему деньги он зарабатывает через Instagram, к чему нужно быть готовым переезжающим на село дауншифтерам и сравнил Казань с Уфой (в пользу первой).



Айдар Калимуллин снимает вайны о своем зверье и хозяйстве для миллиона подписчиков в TikTok. Фото instagram.com/aidarqo

Домашний арест

Верховный суд Башкирии выпустил министра строительства Башкирии Рамзиля Кучарбаева из СИЗО. Чиновника перевели под домашний арест. Таким образом суд встал на сторону защиты министра, подавшей апелляцию на решение содержать его под стражей. Мера пресечения будет действовать до 1 апреля 2021 года.

Главу Минстроя и бывшего руководителя скандально известного в республике ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2017 году он принял у подрядчика недостроенные очистные сооружения в Кумертау.



ФСБ работает по Сибаю

Любопытно, что на той же неделе, когда из СИЗО выпустили Кучарбаева, под уголовное преследование попал другой чиновник. Фигурантом уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий стал замглавы администрации Сибая Ильшат Кадыров.

Пока известно, что делом занимаются сибайские «следаки» из МВД, но ведут они его по материалам республиканского управления ФСБ. Вторым фигурантом назван некий бизнесмен. Предварительная сумма ущерба, причиненная городу, оценивается в 5 млн рублей.

В компании объясняют рухнувшие показатели падением цен на нефть, сделкой ОПЕК+ и последствиями пандемии коронавируса. Фото: pravdapfo.ru

Убыток «Башнефти»

За 2020 год убыток «Башнефти» по МСФО составил 11,1 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом падение значительное, за 2019-й компания получила прибыль в размере 76,59 млрд рублей. Выручка за год сократилась на 37,7%, до 532,6 млрд рублей.

В компании объясняют рухнувшие показатели падением цен на нефть, сделкой ОПЕК+ и последствиями пандемии коронавируса.



Башкирия покупала елки слишком дорого

Власти Башкирии признали, что закупка елок для новогодних площадок в различных городах республики проводилась с нарушением. Поставщик должен будет вернуть деньги, чиновников накажут, а конструкции республика оставит себе. По крайней мере так рассказал на пресс-конференции глава УФАС по РБ Андрей Хомяков: «Мы увидели, что елки закупались в разы дороже, чем стоили на самом деле. Это и есть суть нашего решения. Что касается муниципалитетов, виновные должностные лица будут привлечены к административной ответственности».

Он объяснил, что закупка проводилась у одного поставщика. Для этого был использован пункт в законодательстве, по которому заключать такие сделки разрешается в случае аварий и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Также выяснилось, что стоимость контракта на 80% выше рыночных.

Еще в декабре антимонопольщики отреагировали на заявление от башкирского штаба Навального и обязали подмосковную компанию «Клирлайт рус» вернуть в бюджет 115 млн рублей.

ДДТ на БСТ

Юрий Шевчук не забывает о своей малой родине. Группа ДДТ собралась дать концерт на БСТ. Его покажут 23 февраля. Музыканты даже выложили анонс на своем канале.

Коммунальные платежи

В Башкирии не исчезает из повестки дня вопрос о выросших платежах за ЖКУ. Активисты движения «СтопБашРТС» добились открытого собрания по вопросам начислений и перерасчета за отопление. Провести его планируется вместе с Министерством ЖКХ. Состоится собрание в Уфе, в Городском дворце культуры, 17 февраля.

Экспорт меда

За 2020 год Башкортостан экспортировал 47,5 тонны меда. Общая стоимость вывезенного товара составила $195 тысяч. Россия в целом за год поставила в другие страны натуральный мед на общую сумму 4,9 млн долларов.

Главный по туризму

Глава госкомитета по туризму Башкирии Салават Нафиков покидает пост. Об этом стало известно 10 февраля. Уже через пару дней появились слухи, что на его место придет Эльмира Туканова, руководившая Центром развития туризма Свердловской области.