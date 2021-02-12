Убыток «Башнефти» по МСФО за 2020 год составил 11,1 млрд рублей против прибыли в 2019 году

Фото: Тимур Рахматуллин

По итогам 2020 года убыток «Башнефти» по МСФО составил 11,1 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании.

В 2019 году прибыль компании составила 76,59 млрд рублей. Выручка «Башнефти» за год сократилась на 37,7%, до 532,6 млрд рублей. Операционный убыток за 2020 год составил 11,164 млрд рублей против 116,6 млрд рублей прибыли годом ранее.

По данным «Башнефти», основными факторами, оказавшими влияние на финансовые результаты, стали снижение мировых цен и спроса на нефть и нефтепродукты, соглашение стран-участников ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с мая 2020 года, а также существенное ухудшение экономической ситуации из-за COVID-19.

Ранее сообщалось, что у «Башнефти» происходят почти 30 разливов на миллион тонн добытой нефти.