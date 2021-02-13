Новости общества

02:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сельский тиктокер Айдар Калимуллин: как покорить миллион деревенскими зарисовками

00:00, 13.02.2021

Интервью тиктокера aidarkin — о любимых животных и Первом канале, о механизмах «ТикТока» и башкирской деревне

Сельский тиктокер Айдар Калимуллин: как покорить миллион деревенскими зарисовками
Фото: instagram.com/aidarqo

Айдар Калимуллин из деревни Копей-Кубово Буздякского района Башкортостана снимает забавные вайны о своем зверье и хозяйстве, которые набрали на платформе «ТикТок» почти 1 млн подписчиков, а в «Инстаграм» — более 150 тысяч. В интервью «Реальному времени» сельский блогер рассказал о своей главной мечте, трудностях сельской жизни, приглашениях на Первый канал, положительных сторонах пандемии COVID-19 и самом популярном у поклонников зверье.

«Где родился — там и пригодился»

— Айдар, почему 25-летний парень живет в деревне Копей-Кубово Буздякского района Башкортостана? Чем вас привлекает именно деревня, а не городские возможности?

— Когда я закончил 11 класс, то решил: где родился — там и пригодился. С детства я рос с животными, которых очень любил. Так что поступил в Башкирский аграрный университет по специальности «зоотехник». И после окончания вуза вернулся обратно в родной Буздякский район в надежде найти здесь работу. Тем более дома осталось хозяйство, так что рассчитывал параллельно помогать маме. Я объездил все места, которые смог, но работу найти не удалось — мне только все лапшу на уши навешали, мол: «Жди-жди, что-нибудь найдем, не охота упускать такой кадр».

В принципе, я изначально планировал вернуться в родную деревню после окончания учебы. Потому что чувствую, что это мое.

— Вам нравится именно сельский уклад жизни, природа, близость к животным — или что?

— Я не люблю всякую суету. Когда выезжаешь в город — там всегда шумно, все куда-то спешат. А тут, в деревне, уединение, природа, спокойствие. Встал, сделал свои дела, отдохнул. А летом и весной вообще прекрасно. Весна — это вообще отдельная тема. Когда все расцветает — это мне по душе.

— Вы говорите, что в деревне: встал, сделал свои дела, отдохнул. Можете кратко описать, как проходит ваш день?

— Встаешь всегда по-разному — в зависимости от времени года. Зимой можно встать и в 9—11 часов. Летом — пораньше, часов в 6, особенно если нужно выгонять стадо. Потому что коровы уже в 7 часов выходят на выгул, а до этого их нужно подоить.

— Вы сами доите?

— Нет, моя мама этим занимается. Но когда она уезжает по делам, я тоже справляюсь. Сейчас вручную доить не надо — есть специальный доильный аппарат. Все очень просто — процесс автоматизирован. Включил — и через 5 минут все готово.

Зимой коровы в сарае. Корма у них в достатке. Хоть до обеда можно не вставать.

@aidarkin

Куда делось молоко?инст:aidarqo #молоко #коровы #сельскийблогер

Подпишись tik_tako — TaKo prod.

— В своих роликах вы пропагандируете и даже в какой-то степени романтизируете жизнь на селе. Но если вслед за вами молодежь поедет в деревню, то с какой жизнью и проблемами они там столкнутся?

— В первую очередь, в деревне никогда не надо лениться. Тут ленивым точно не проживешь. Потому что тут ты сам себя кормишь. В городе ты посидел в офисе, поработал, в магазин зашел и купил, что нужно. А тут ты сам на себя работаешь и сам себя кормишь. Если хорошо поработал — и мясо будет, и картошка. Но все это огромный труд. В первую очередь, не надо лениться.

В сельском хозяйстве нет выходных — это еще одна большая трудность. Просто так сорваться и уехать отдыхать ты не можешь, если за твоим хозяйством никто не будет следить. Ладно у меня мама старательная, помогает во всем. Мы с ней вместе ведем все хозяйство. Если мне куда-то надо, с друзьями встретиться, то все остается на ней, и она справляется.

«Не хочу отходить от деревенской тематики в «ТикТоке»

— Если посмотреть на ваши соцсети, то вы присутствуете практически на всех платформах. Разве что на YouTube дело продвигается не столь активно…

— Да, я стараюсь взаимодействовать со всеми платформами. Что уж не загрузить видео на другие платформы, раз я это уже снял? Но сама загрузка видео дается нелегко, потому что у нас и в деревне, и в поселке скорость интернета оставляет желать лучшего. Это занимает большое количество моего времени.

— Почему наибольшего успеха вам удалось добиться именно в «ТикТок»? Вы уже скоро пробьете миллион…

— Да, до миллиона мне осталось всего 40 тысяч подписчиков. Но в последнее время на этой платформе у меня появилось много конкурентов. Всем очень стала нравиться тема сельского хозяйства, и все активно начали снимать. Но раньше, до меня, этого в «ТикТоке» не было. Я, можно сказать, основатель, первопроходец в этой тематике. На заре я был очень популярен, но сейчас активность в приросте подписчиков падает. Я не могу сказать, с чем это связано. Может быть, алгоритмы «ТикТока» как-то изменились...

Но я не хочу отходить от деревенской тематики. Когда я учился в городе и мы снимали маленькие скетчи, вайны, они не пользовались большой популярностью. Потому что уже тогда были блогеры-миллионники и все смотрели их, было очень трудно подняться. В 2015 году видеоролик, где мы с моим псом Графом скачем на лошади, стал таким популярным, что нас заметили на Первом канале. Редакторы передачи «Пусть говорят» увидели видео на YouTube и пригласили на съемки. Мне удалось лично пообщаться с Андреем Малаховым. Эта поездка смотивировала меня снимать дальше. Я подумал: если я, обычный парень, снял видео, которое на YouTube всего за один день набрало под 50 тысяч просмотров, и меня пригласили на Первый канал, то надо продолжать снимать дальше.

— Когда вы почувствовали, что на этом можно зарабатывать?

— Зарабатывать — это всегда было второстепенным. Даже когда я начинал снимать, не думал, что смогу на этом зарабатывать деньги. Это все пришло со временем. До России пока не дошла монетизация в «ТикТоке». Сейчас с нами напрямую связываются крупные компании и люди, которые хотят продвинуть свою продукцию. Но в «ТикТоке» лично у меня этого мало, потому что тематика специфическая. В основном в приоритете у рекламодателей люди, которые открывают рот под музыку и танцуют. Так что моя прибыль в основном идет с Instagram.

— Можете раскрыть порядок цифр?

— К сожалению, не могу.

— Эти доходы могут прокормить?

— На хлеб с маслом хватает (смеется).

— Прописываете ли вы заранее сценарий для своих видео?

— Нет, все это — чистая импровизация. Отдельного времени у меня на это нет. Так что я выхожу с камерой, стараюсь запечатлеть интересные моменты и сразу же их комментирую. Бывает, конечно, что я хожу и думаю, что снять, придумываю какой-то комментарий и снимаю этот момент. Все это без подготовки, параллельно основной работе по хозяйству. И так времени не хватает на все.

«В ТикТоке» легко продвигаться»

— После того, как вы в 2015 году побывали на ток-шоу Малахова, вас приглашали в другие проекты на центральном телевидении?

— Меня приглашали на разные каналы в различные передачи. Наверное, увидели, что я харизматичный. Приглашали на «Давай поженимся», «Видели видео?». Но я уже никуда не ездил, возможностей не было. Лишь один раз слетал в Москву, где снимался в рекламной кампании «ТикТока» по России. Мне удалось поработать с популярными блогерами. Получилась реклама «ТикТока» и реклама самого себя. По всем большим городам были развешены баннеры с моим изображением.

@aidarkin

Инст:aidarqo #феомер #вдеревневесело #деревенскаяжизнь

Monkeys Spinning Monkeys — Kevin MacLeod

— А почему «ТикТок» — это круто?

— В «ТикТоке» каждый может реализовать себя как талантливого человека. Сначала было странно снимать для этой платформы, но потом я понял принцип. В Instagram люди комментируют все, и никто никому зла не желает. А в «ТикТоке» каждый говорит, что думает, многие могут высказаться плохо. Это меня смотивировало снимать лучше. Знаю много людей, у которых вообще ничего не было, а сейчас подписчиков даже больше, чем у меня. Потому что в «ТикТоке» легко продвигаться. В плане алгоритмов «ТикТок» очень хороший инструмент для продвижения.

— Почему вы решили добавить нотку юмора в свои видео?

— Я подумал, что, если снимать просто так, будет мрачно и неинтересно смотреть. А когда выдаешь какую-то шутку, люди сразу улыбаются, а улыбка приносит нам радость.

— Во время самоизоляции, связанной с коронавирусной пандемией, вы еще больше порадовались, что живете на природе в своем доме, а не с соседями в многоквартирном доме?

— Да, это было очень круто. Люди сидят в изоляции в квартирах, а ты спокойно, как обычно, делаешь свои дела. И ничего тебя не удерживает. Я обрадовался, что родился в деревне.

— Эта пандемия как-то отразилась на ваших рекламных доходах?

— Да, есть такое дело. Потому что многие перешли на дистанционку, удаленку. И без рекламы тут не обойтись. Так что много кто обращался ко мне.

«Главного героя ты не зарежешь, на убой не пустишь»

— Сколько у вас сейчас скотины?

— 2 коровы, 2 телочки… Бык, два бычка. Еще есть две лошади, один жеребенок. Три гуся мы оставили на племя, чтобы в этом году за гусятами было легче ухаживать. Потому что, когда есть старшая особь, это проще. Очень много у нас куриц, кроликов. Есть 8 кошек и 3 собаки.

— Вы как-то дрессируете животных перед съемками?

— Да, иногда тренируем. Лошадей особенно. Они все понимают и на русском, и на татарском языке, и реагируют на интонацию. Очень умные животные.

— Индюк же у вас еще был, который был так популярен среди подписчиков?

— К сожалению, его уже нет, с прошлой весны — из-за того что индюки достигают огромной массы. В одно время он был главным героем моих роликов. И ты этого главного героя не зарежешь, на убой не пустишь. Мы его планировали оставить. Но из-за того, что он стал огромным, он начал хромать, у него загноилась лапка. Так что пришлось попрощаться с ним.

— Наверно, два самых распространенных комментария к вашим видео: «спасибо за позитив» и «не жалко потом эту скотину рубить»? Как вы можете ответить?

Это самый трудный вопрос (вздыхает). Больно смотреть на то, как зарубают скот, за которым ты так долго ухаживаешь. Мы, деревенские, всегда ухаживаем за животными с любовью и добротой. Это не промышленное производство, поэтому всем уделяется большое внимание. Не буду скрывать, я плакал, и не раз.

— А вы сами резали скот?

— Ни разу. Не могу я так.

— А кто этим занимается? Мама?

— У нас есть старшие, дяди, соседи хорошо этим делом занимаются. Классе в 11-м я один раз попробовал, но у меня не получилось. После этого я до таких вещей не дотрагивался.

Это на самом деле очень трудный вопрос. Городские, наверное, этого не понимают. Они привыкли брать с полки мясо. Они не понимают, как это достается.

«Для многих удивительно, что собака скачет на лошади»

— Кто из ваших питомцев — главный любимчик среди подписчиков?

— Кому-то нравятся лошадки, другим — котейки. Из котов самый любимый — Мишка, он толстенький, у него всегда морда подбитая, он гроза нашего двора. Из собак самый любимый Граф, его все обожают. Это удивительно для многих, что собака скачет на лошадке.

— Вы собаку как-то специально обучали этому?

— Все получилось спонтанно. Была наша очередная вылазка в лес. Я ехал верхом на лошади. Мохнатый Граф бежал рядом. К нему всегда прилипают катышки, когда снег липкий. Поэтому он отставал и попросился ко мне. Я подумал: «Дай, попробую». Сперва он сидел сзади, не упал. Потом когда возвращались домой, я поставил его передние лапки на свои плечи и так получилось, что он поехал верхом со мной. Может, он сам этого хотел, потому что все получилось очень легко. Потом я начал его дрессировать в плане верховой езды. По сей день он может спокойно ездить верхом.

— С вами или даже без вас?

— Было и без меня ездил по двору. Но это очень трудно. Один раз даже упал. Хорошо, что снег был рыхлый. А так всегда ездит со мной.

«Разница между Казанью и Уфой очевидна»

— Вы часто бываете в Казани?

— Пару раз в год. На различных встречах блогеров в основном. Звали меня 14 февраля в Челны, в Казань на 20-е число, но мы поехать не сможем, тем более что расстояние неблизкое. Но зовут постоянно.

— Как вам Казань?

— Крутой, просто шикарный город. Я просто сравниваю Казань с Уфой, и разница очевидна. У нас мрачно. А в Казани очень красиво.

— Какое у вас любимое место в Казани?

— Мне нравится в летнее время Дворец земледельцев. Он реально крутой.

— А многие наоборот считают здание Минсельхоза самым безвкусным в городе…

— Надо во всех мелочах видеть красоту. Наверное, критикуют люди, которым чего-то не хватает в жизни. Лично мне очень нравится. Шикарно! На улице Баумана, набережной тоже классно. Нравится мне ваш город.

— А в Уфу часто выбираетесь?

— Наверное, раз в месяц. Когда дела появляются.

— А ваша девушка с вами живет ?

— Получается, я — в деревне. А она живет в поселке в 15 км от меня. Они пока на дистанционке, так что она приезжает помогать мне по хозяйству. Вместе всякие вкусняшки готовим. На днях вместе тортик испекли. На следующей неделе ей уже на учебу.

— Пока съехаться не получается из-за учебы?

— Да.

— Она разделяет вашу любовь к сельской жизни?

— Ей тоже нравится деревенская жизнь.

— Какие у вас мечты?

— Я пока в замешательстве. Трудно сказать, что будет в дальнейшем. Но пока у нас будет хозяйство, я точно останусь здесь. Все это оставить на маму не получится.

Но у меня есть мечта построить свою конюшню. Я очень сильно люблю лошадей. Тем более на этом можно зарабатывать хорошие деньги. Например, заниматься кумысолечением, агротуризмом, создать какой-нибудь конный маршрут. Также хочется организовать мини-зоопарк с тропическими экзотическими животными.

— Вы это все хотите сделать в вашей деревне?

— Пока не могу сказать. Все в жизни может перевернуться.

Кристина Иванова
Общество Башкортостан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости общества

02:27 МСК Все новости
Новости раздела