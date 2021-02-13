Сельский тиктокер Айдар Калимуллин: как покорить миллион деревенскими зарисовками

Интервью тиктокера aidarkin — о любимых животных и Первом канале, о механизмах «ТикТока» и башкирской деревне

Айдар Калимуллин из деревни Копей-Кубово Буздякского района Башкортостана снимает забавные вайны о своем зверье и хозяйстве, которые набрали на платформе «ТикТок» почти 1 млн подписчиков, а в «Инстаграм» — более 150 тысяч. В интервью «Реальному времени» сельский блогер рассказал о своей главной мечте, трудностях сельской жизни, приглашениях на Первый канал, положительных сторонах пандемии COVID-19 и самом популярном у поклонников зверье.

«Где родился — там и пригодился»

— Айдар, почему 25-летний парень живет в деревне Копей-Кубово Буздякского района Башкортостана? Чем вас привлекает именно деревня, а не городские возможности?

— Когда я закончил 11 класс, то решил: где родился — там и пригодился. С детства я рос с животными, которых очень любил. Так что поступил в Башкирский аграрный университет по специальности «зоотехник». И после окончания вуза вернулся обратно в родной Буздякский район в надежде найти здесь работу. Тем более дома осталось хозяйство, так что рассчитывал параллельно помогать маме. Я объездил все места, которые смог, но работу найти не удалось — мне только все лапшу на уши навешали, мол: «Жди-жди, что-нибудь найдем, не охота упускать такой кадр».

В принципе, я изначально планировал вернуться в родную деревню после окончания учебы. Потому что чувствую, что это мое.

— Вам нравится именно сельский уклад жизни, природа, близость к животным — или что?

— Я не люблю всякую суету. Когда выезжаешь в город — там всегда шумно, все куда-то спешат. А тут, в деревне, уединение, природа, спокойствие. Встал, сделал свои дела, отдохнул. А летом и весной вообще прекрасно. Весна — это вообще отдельная тема. Когда все расцветает — это мне по душе.

— Вы говорите, что в деревне: встал, сделал свои дела, отдохнул. Можете кратко описать, как проходит ваш день?

— Встаешь всегда по-разному — в зависимости от времени года. Зимой можно встать и в 9—11 часов. Летом — пораньше, часов в 6, особенно если нужно выгонять стадо. Потому что коровы уже в 7 часов выходят на выгул, а до этого их нужно подоить.

— Вы сами доите?

— Нет, моя мама этим занимается. Но когда она уезжает по делам, я тоже справляюсь. Сейчас вручную доить не надо — есть специальный доильный аппарат. Все очень просто — процесс автоматизирован. Включил — и через 5 минут все готово.

Зимой коровы в сарае. Корма у них в достатке. Хоть до обеда можно не вставать.



— В своих роликах вы пропагандируете и даже в какой-то степени романтизируете жизнь на селе. Но если вслед за вами молодежь поедет в деревню, то с какой жизнью и проблемами они там столкнутся?

— В первую очередь, в деревне никогда не надо лениться. Тут ленивым точно не проживешь. Потому что тут ты сам себя кормишь. В городе ты посидел в офисе, поработал, в магазин зашел и купил, что нужно. А тут ты сам на себя работаешь и сам себя кормишь. Если хорошо поработал — и мясо будет, и картошка. Но все это огромный труд. В первую очередь, не надо лениться.

В сельском хозяйстве нет выходных — это еще одна большая трудность. Просто так сорваться и уехать отдыхать ты не можешь, если за твоим хозяйством никто не будет следить. Ладно у меня мама старательная, помогает во всем. Мы с ней вместе ведем все хозяйство. Если мне куда-то надо, с друзьями встретиться, то все остается на ней, и она справляется.

«Не хочу отходить от деревенской тематики в «ТикТоке»

— Если посмотреть на ваши соцсети, то вы присутствуете практически на всех платформах. Разве что на YouTube дело продвигается не столь активно…

— Да, я стараюсь взаимодействовать со всеми платформами. Что уж не загрузить видео на другие платформы, раз я это уже снял? Но сама загрузка видео дается нелегко, потому что у нас и в деревне, и в поселке скорость интернета оставляет желать лучшего. Это занимает большое количество моего времени.

— Почему наибольшего успеха вам удалось добиться именно в «ТикТок»? Вы уже скоро пробьете миллион…

— Да, до миллиона мне осталось всего 40 тысяч подписчиков. Но в последнее время на этой платформе у меня появилось много конкурентов. Всем очень стала нравиться тема сельского хозяйства, и все активно начали снимать. Но раньше, до меня, этого в «ТикТоке» не было. Я, можно сказать, основатель, первопроходец в этой тематике. На заре я был очень популярен, но сейчас активность в приросте подписчиков падает. Я не могу сказать, с чем это связано. Может быть, алгоритмы «ТикТока» как-то изменились...

Но я не хочу отходить от деревенской тематики. Когда я учился в городе и мы снимали маленькие скетчи, вайны, они не пользовались большой популярностью. Потому что уже тогда были блогеры-миллионники и все смотрели их, было очень трудно подняться. В 2015 году видеоролик, где мы с моим псом Графом скачем на лошади, стал таким популярным, что нас заметили на Первом канале. Редакторы передачи «Пусть говорят» увидели видео на YouTube и пригласили на съемки. Мне удалось лично пообщаться с Андреем Малаховым. Эта поездка смотивировала меня снимать дальше. Я подумал: если я, обычный парень, снял видео, которое на YouTube всего за один день набрало под 50 тысяч просмотров, и меня пригласили на Первый канал, то надо продолжать снимать дальше.



— Когда вы почувствовали, что на этом можно зарабатывать?

— Зарабатывать — это всегда было второстепенным. Даже когда я начинал снимать, не думал, что смогу на этом зарабатывать деньги. Это все пришло со временем. До России пока не дошла монетизация в «ТикТоке». Сейчас с нами напрямую связываются крупные компании и люди, которые хотят продвинуть свою продукцию. Но в «ТикТоке» лично у меня этого мало, потому что тематика специфическая. В основном в приоритете у рекламодателей люди, которые открывают рот под музыку и танцуют. Так что моя прибыль в основном идет с Instagram.

— Можете раскрыть порядок цифр?

— К сожалению, не могу.

— Эти доходы могут прокормить?

— На хлеб с маслом хватает (смеется).

— Прописываете ли вы заранее сценарий для своих видео?

— Нет, все это — чистая импровизация. Отдельного времени у меня на это нет. Так что я выхожу с камерой, стараюсь запечатлеть интересные моменты и сразу же их комментирую. Бывает, конечно, что я хожу и думаю, что снять, придумываю какой-то комментарий и снимаю этот момент. Все это без подготовки, параллельно основной работе по хозяйству. И так времени не хватает на все.

«В ТикТоке» легко продвигаться»

— После того, как вы в 2015 году побывали на ток-шоу Малахова, вас приглашали в другие проекты на центральном телевидении?

— Меня приглашали на разные каналы в различные передачи. Наверное, увидели, что я харизматичный. Приглашали на «Давай поженимся», «Видели видео?». Но я уже никуда не ездил, возможностей не было. Лишь один раз слетал в Москву, где снимался в рекламной кампании «ТикТока» по России. Мне удалось поработать с популярными блогерами. Получилась реклама «ТикТока» и реклама самого себя. По всем большим городам были развешены баннеры с моим изображением.

— А почему «ТикТок» — это круто?

— В «ТикТоке» каждый может реализовать себя как талантливого человека. Сначала было странно снимать для этой платформы, но потом я понял принцип. В Instagram люди комментируют все, и никто никому зла не желает. А в «ТикТоке» каждый говорит, что думает, многие могут высказаться плохо. Это меня смотивировало снимать лучше. Знаю много людей, у которых вообще ничего не было, а сейчас подписчиков даже больше, чем у меня. Потому что в «ТикТоке» легко продвигаться. В плане алгоритмов «ТикТок» очень хороший инструмент для продвижения.

— Почему вы решили добавить нотку юмора в свои видео?

— Я подумал, что, если снимать просто так, будет мрачно и неинтересно смотреть. А когда выдаешь какую-то шутку, люди сразу улыбаются, а улыбка приносит нам радость.

— Во время самоизоляции, связанной с коронавирусной пандемией, вы еще больше порадовались, что живете на природе в своем доме, а не с соседями в многоквартирном доме?

— Да, это было очень круто. Люди сидят в изоляции в квартирах, а ты спокойно, как обычно, делаешь свои дела. И ничего тебя не удерживает. Я обрадовался, что родился в деревне.

— Эта пандемия как-то отразилась на ваших рекламных доходах?

— Да, есть такое дело. Потому что многие перешли на дистанционку, удаленку. И без рекламы тут не обойтись. Так что много кто обращался ко мне.

«Главного героя ты не зарежешь, на убой не пустишь»

— Сколько у вас сейчас скотины?

— 2 коровы, 2 телочки… Бык, два бычка. Еще есть две лошади, один жеребенок. Три гуся мы оставили на племя, чтобы в этом году за гусятами было легче ухаживать. Потому что, когда есть старшая особь, это проще. Очень много у нас куриц, кроликов. Есть 8 кошек и 3 собаки.

— Вы как-то дрессируете животных перед съемками?

— Да, иногда тренируем. Лошадей особенно. Они все понимают и на русском, и на татарском языке, и реагируют на интонацию. Очень умные животные.

— Индюк же у вас еще был, который был так популярен среди подписчиков?

— К сожалению, его уже нет, с прошлой весны — из-за того что индюки достигают огромной массы. В одно время он был главным героем моих роликов. И ты этого главного героя не зарежешь, на убой не пустишь. Мы его планировали оставить. Но из-за того, что он стал огромным, он начал хромать, у него загноилась лапка. Так что пришлось попрощаться с ним.

— Наверно, два самых распространенных комментария к вашим видео: «спасибо за позитив» и «не жалко потом эту скотину рубить»? Как вы можете ответить?

— Это самый трудный вопрос (вздыхает). Больно смотреть на то, как зарубают скот, за которым ты так долго ухаживаешь. Мы, деревенские, всегда ухаживаем за животными с любовью и добротой. Это не промышленное производство, поэтому всем уделяется большое внимание. Не буду скрывать, я плакал, и не раз.

— А вы сами резали скот?

— Ни разу. Не могу я так.

— А кто этим занимается? Мама?

— У нас есть старшие, дяди, соседи хорошо этим делом занимаются. Классе в 11-м я один раз попробовал, но у меня не получилось. После этого я до таких вещей не дотрагивался.

Это на самом деле очень трудный вопрос. Городские, наверное, этого не понимают. Они привыкли брать с полки мясо. Они не понимают, как это достается.

«Для многих удивительно, что собака скачет на лошади»

— Кто из ваших питомцев — главный любимчик среди подписчиков?

— Кому-то нравятся лошадки, другим — котейки. Из котов самый любимый — Мишка, он толстенький, у него всегда морда подбитая, он гроза нашего двора. Из собак самый любимый Граф, его все обожают. Это удивительно для многих, что собака скачет на лошадке.

— Вы собаку как-то специально обучали этому?

— Все получилось спонтанно. Была наша очередная вылазка в лес. Я ехал верхом на лошади. Мохнатый Граф бежал рядом. К нему всегда прилипают катышки, когда снег липкий. Поэтому он отставал и попросился ко мне. Я подумал: «Дай, попробую». Сперва он сидел сзади, не упал. Потом когда возвращались домой, я поставил его передние лапки на свои плечи и так получилось, что он поехал верхом со мной. Может, он сам этого хотел, потому что все получилось очень легко. Потом я начал его дрессировать в плане верховой езды. По сей день он может спокойно ездить верхом.

— С вами или даже без вас?

— Было и без меня ездил по двору. Но это очень трудно. Один раз даже упал. Хорошо, что снег был рыхлый. А так всегда ездит со мной.

«Разница между Казанью и Уфой очевидна»

— Вы часто бываете в Казани?

— Пару раз в год. На различных встречах блогеров в основном. Звали меня 14 февраля в Челны, в Казань на 20-е число, но мы поехать не сможем, тем более что расстояние неблизкое. Но зовут постоянно.

— Как вам Казань?

— Крутой, просто шикарный город. Я просто сравниваю Казань с Уфой, и разница очевидна. У нас мрачно. А в Казани очень красиво.

— Какое у вас любимое место в Казани?

— Мне нравится в летнее время Дворец земледельцев. Он реально крутой.

— А многие наоборот считают здание Минсельхоза самым безвкусным в городе…

— Надо во всех мелочах видеть красоту. Наверное, критикуют люди, которым чего-то не хватает в жизни. Лично мне очень нравится. Шикарно! На улице Баумана, набережной тоже классно. Нравится мне ваш город.

— А в Уфу часто выбираетесь?

— Наверное, раз в месяц. Когда дела появляются.

— А ваша девушка с вами живет ?

— Получается, я — в деревне. А она живет в поселке в 15 км от меня. Они пока на дистанционке, так что она приезжает помогать мне по хозяйству. Вместе всякие вкусняшки готовим. На днях вместе тортик испекли. На следующей неделе ей уже на учебу.

— Пока съехаться не получается из-за учебы?

— Да.

— Она разделяет вашу любовь к сельской жизни?

— Ей тоже нравится деревенская жизнь.



— Какие у вас мечты?

— Я пока в замешательстве. Трудно сказать, что будет в дальнейшем. Но пока у нас будет хозяйство, я точно останусь здесь. Все это оставить на маму не получится.

Но у меня есть мечта построить свою конюшню. Я очень сильно люблю лошадей. Тем более на этом можно зарабатывать хорошие деньги. Например, заниматься кумысолечением, агротуризмом, создать какой-нибудь конный маршрут. Также хочется организовать мини-зоопарк с тропическими экзотическими животными.

— Вы это все хотите сделать в вашей деревне?

— Пока не могу сказать. Все в жизни может перевернуться.