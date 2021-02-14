С юбилеем, «Салават Юлаев»!

Хотя башкиры могут отметить день рождения своего клуба и в ноябре

В феврале нынешнего года исполняется 60 лет нашим добрым соседям, хоккейному клубу «Салават Юлаев» из Уфы. Именно этим месяцем (с неопределенным днем) обозначается первый матч «Салавата Юлаева» на зональных соревнованиях в Свердловске. Но поскольку первый матч из числа официальных был сыгран 25 ноября того же года против челябинского «Металлурга» (чемпионат СССР, Класс Б), то именно эта дата и называется днем рождения Спортивного клуба «Салават Юлаев». Подробнее — в ретро-статье «Реального времени».

Не хоккеисты мы, а плотники…

Первым тренером уфимцев стал Владимир Штырков, воспитанник челябинского хоккея, одной из колыбелей хоккея советского. 35-летний Штырков наверняка был более мастеровит, чем многие его подопечные, но из спорта он ушел рано — в 28 лет. А потом начал тренерскую карьеру в родном городе.

Первый состав уфимцев был очень разношерстным. Штырков привез нескольких хоккеистов из Челябинска, добавилось несколько игроков горьковского «Торпедо», плюс был небольшой фундамент из местных игроков. Правда, раньше местные играли в команде, постоянно менявшей состав и названия: «Энергия», «Буревестник», «Гастелло», «Труд», а в последний год существования — «Строитель». Но последнее выступление «строителей» на всесоюзной арене иначе как позорным не назовешь: команда заняла последнее, восьмое место, не выдержав конкуренции с такими странными с точки зрения развития хоккея городами, как Раменское, Щелково и Ульяновск. Сильно хуже уфимцев на уровне этого турнира сыграло только «Динамо» из Тбилиси, соревновавшееся в группе с белорусами, литовцами, украинцами, эстонцами.

Тем не менее Штырков не разогнал неудачников, оставив в команде по три слесаря и токаря, двух плотников и одного монтажника. Автор не сошел с ума. Просто надо помнить, что это были времена «средневекового» СССР, когда в погоне за чистотой спорта и любительским статусом спортсменов у нас занимались откровенной ерундой. В программках к матчам тех лет принято было указывать «профессии» спортсменов, и по отношению к первому составу СКСЮ это выглядело следующим образом: «слесари» Александр Кочкин, Виктор Перегудов и Борис Сергеев, «токари» Олег Колпаков, Александр Полицинский и Владимир Чечулин, «плотники» Геннадий Ларионов и Валерий Репин, «монтажник» Петр Стародумов. Ворота уфимцев защищал «слесарь-сборщик» Виктор Богушев, годом ранее игравший за СК им. Урицкого. И еще был 20-летний местный студент (действительно студент!) Марат Азаматов.

В.Штырков ст.тренер «Салавата Юлаева» в первом ряду второй справа. Фото: chelhockeyhistory.ru.com

Отец Азаматова — Мустафа — был известным человеком в те годы, партийным и государственным деятелем, два сына которого избрали совершенно разные пути. Марат потом стал легендарным тренером, а старший, Дамир Мустафеевич — академиком, заслуженным деятелем науки РБ.

Нельзя обвинять тренера Штыркова в том, что он понавез в Уфу летунов. Они в Уфе и до этого были. Еще в составе «Строителя» играли несколько уроженцев Челябинска.

Например, «токарь» Александр Полицинский, который начинал как футболист и стал зачинателем хоккейной династии (сын Илья, внуки Александр и Данила). Сам же Полицинский, впоследствии уехавший в Беларусь, успел поработать с юниорами «Салавата», воспитав Леонида Фатикова, Раиля Муфтиева и Сергея Гомоляко.

А уфимский «слесарь» Виктор Перегудов и вовсе стал легендарной личностью для родного Челябинска, куда он потом вернулся. Будучи тренером, он воспитал Андрея Мезина, Сергея Гончара, Андрея Назарова, Георгия Гелашвили, Кирилла Кольцова, Станислава Чистова.

Ахтунг, в городе немцы!

На заре развития советского хоккея в столице советской Башкирии решили пригласить в гости иностранную команду. Хотя, может быть, это просто совпало с маршрутом турне команды «Висмут» из Карл-Маркс-Штадта (ныне Хемница). 26 и 27 декабря 1961 года «Висмут» дважды сыграл в Челябинске, а 29 и 30 декабря дал бой «Салават Юлаеву», оба раза проиграв — 4:5 и 3:5. Уфимцы проводили свои матчи на естественном льду стадиона «Труд», на месте которого сейчас стоит «Уфа-Арена».

Фото: hcsalavat.ru

Кстати, «башкиры» в этом плане опередили своих извечных конкурентов «татар», которые свой первый международный матч провели только 22 февраля 1962 года, когда обыграли на открытой площадке Центрального стадиона молодежную сборную Чехословакии 2:0.

На второй (и последний) год работы Штыркова в Уфе у него в команде появились еще две личности, которые дадут о себе знать впоследствии. Анатолий Емелин из Нижнего Тагила потом прославится как тренер, воспитавший Николая Анферова, Владимира Герасимова, Сергея Свержова и того самого Сергея «мастерюгу» Гимаева. А его сын, Анатолий-младший, тоже станет известным хоккеистом и тренером. И еще Штырков привел в команду местного воспитанника Виталия Денисова, который провел в родной команде всего два сезона, а вот его сын Дмитрий дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата страны, призывался в состав национальной команды, выступал на Олимпиаде-1994.

Фото: old.hcsalavat.ru

Как «студента» Азаматова в армию призвали

В 1964 году уфимцы дебютируют во второй группе класса А — по сути, в советской первой лиге. Начинают «за упокой», проиграв в Нижнем Тагиле местному «Спутнику» 1:5, и весь сезон проводят подобным же образом. В том чемпионате Уфа заняла 10-е место из 11, опередив только Оренбург. Чемпионат оказался полон переносов матчей из-за погодных условий, и первым делом не везло Уфе. Из-за оттепели они не сыграли в Перми и Оренбурге, где даже 4 декабря не способны были залить лед после потепления. Зато уже после Нового года в хоккей начали играть по четыре периода, сокращая из-за сильных морозов время проведения стандартного 20-минутного периода до четверти часа.

Поскольку «студент» Азаматов в это время служил в армейской команде СКА из Куйбышева, место в воротах занял 18-летний челябинец Виктор Чередник. Он уйдет из хоккея в 1983-м в возрасте 37 лет, успев выйти с командой, ставшей ему родной, в высшую лигу. Кстати, под руководством Азаматова — но это мы забежали далеко вперед. Вернувшись мысленно в 1964 год, мы вспомним об еще одной международной встрече, когда в Уфу на товарищеский матч прилетела «Спарта» из Чехословакии. Соперник это был очень серьезный, поэтому Уфа, будучи командой второй лиги, усилилась, и Станислав Малков из «Трактора» забил победный гол — 2:1.

В то время команду уже не тренировал Штырков, ушедший в детско-юношескую школу. А команда мастеров продолжала пополняться людьми, которые станут легендами хоккейной Уфы. Анатолий Бахмутов из Орска, отец того самого Игоря Бахмутова, который ярко играл уже в чемпионате России, а сейчас возглавляет Ночную хоккейную лигу. Владимир Быков, будущий тесть Алика Гареева, в семье которого потом появились еще два хоккеиста — Артем и Данила Гареевы. Николай Заварухин из чебаркульской «Звезды», сам ставший членом яркой тройки Быков — Заварухин — Казаков, и вырастивший сына Николая, сейчас известного тренера.

Заварухин — тоже воспитанник челябинского хоккея, игравший в «Звезде» в то время, когда там блистал Валерий Харламов. А после двух лет хоккейной службы он переехал в Уфу. Его пригласил Владимир Каравдин, на тот момент ставший уже легендарным тренером (в раннем составе «Салавата Юлаева» он провел 11 сезонов). Он был играющим тренером, а потому искал возможность усилить команду, ставшую для него родной.



Фото: hcsalavat.ru

В одном очке от высшей лиги

Сезон 1969 года — лучший в истории «Салавата Юлаева» в том временном отрезке. Команда занимает 13-е место в стране, но мест в высшей лиге только 12. И 12-е место занимают новосибирская «Сибирь» и киевское «Динамо», опередившие «башкир» только на одно очко — по 79 против 78. При этом Уфа демонстрирует свою неготовность играть в высшей лиге, терпя ряд разгромных поражений: 1:13 от ленинградского СКА, 1:7 от Горького, 2:9 и 1:7 от «Трактора».

В 1969 году в Уфу приезжает еще один «служивый» из Чебаркуля — Владимир Воробьев, а в 1972 году появляется Рафаил Ишматов, которого в хоккей привел сосед по дому в Челябинске Юрий Гомоляко (тоже игрок «Салавата Юлаева», отец незабвенного Сергея Гомоляко).

Теперь можно было смело говорить об окончательном формировании уфимского хоккея во времена СССР. Поскольку оба новобранца хорошо показали себя на площадке, а Воробьев потом подготовил феноменальный 1966 год рождения (вратарь Василевский плюс великолепная пятерка Кравчук — Никитин, Семак — Никонов — Хайдаров, дуэт 1975 года Заварухин-младший и Николай Цулыгин, Вадим Шарифьянов...). На самом деле, из этих возрастов вышло гораздо больше известных хоккеистов, но всех перечислять очень долго. Потом еще появятся Сергей Михалев, созвездие Гимаевых — и братьев, и их однофамильца Сергея, дуэт Анферовых... Но все они, справедливости ради, будут «звездить» уже в других командах.

Пятерка лучших воспитанников Воробьева в полном составе будет призвана в молодежную сборную страны и станет чемпионом мира. Более того, Кравчук и Семак уже в 1987 году сыграют за сборную СССР на Кубке Канады, вместе с партнерами по чемпионской молодежке — Белошейкиным, Федотовым и Каменским. Кстати, любители хоккея, обратите внимание на состав сборной СССР на КК-1987, когда «матерым канадским профессионалам» противостояла сборная, наполовину состоявшая из молодежи.

Команда «Салават Юлаев» Уфа 1966 г.р. март 1981 вокзал Уфа. Чемпионы 7ой зимней спартакиады народов РСФСР Сидят: Ильдар Юсупов, Руслан Сулейманов, Андрей Василевский, Олег Путиленко, Игорь Никитин, Слава Гуменюк, Игорь Кравчук Стоят: Ринат Шафиков, Игорь Калев, Саша Пстыга, Дима Трифонов (выглядывает), Владимр Иванович Воробьев, Валера Евсеенко, Сергей Бушмелев, Костя Полозов, Саша Семак, Равиль Хайдаров, Сергей Горбунов (выглядывает), Саша Столяров, Анатолий Николаевич Емелин, Геннадий Казаков. Фото: chelhockeyhistory.ru.com

Дебют в «вышке»

Но перед этим Уфа дебютирует в высшей лиге, которая в 1978 году будет расширена с 10 до 12 команд. Впрочем, «Салават» и без этого расширения завоевал право играть в «вышке», опередив всех, включая «Сокол», с которым сделает шаг наверх. В том сезоне Уфе под руководством Валерия Никитина и его помощника Марата Азаматова не было равных в первой лиге. Москвич Никитин дебютировал на тренерском мостике после карьеры в сборной страны и выступления в чемпионате Австрии, приехав из редкой для того времени зарубежной командировки. В его распоряжении были экс-челябинцы Чередник, Андросенко, Валиулов, Сергей Николаев, Заварухин и Ишматов, горьковчанин Шалаев, Мурдускин из Орска и костяк из местных воспитанников. В том числе — целый ряд демобилизованных: Александр Логинов, Сергей Девятириков, Николай Анферов, Геннадий Заикин, Фагим Карюков, Сергей Падалко, которые играли в Куйбышеве под руководством Юрия Моисеева…

Во второй своей игре в «вышке» «Салават Юлаев» обыграл московские «Крылья Советов» 4:1. И тем самым написал новую страницу в истории клуба. Путь от создания команды до высшей лиги оказался максимально коротким: всего 17 лет. Путь от создания собственной школы в 1969 году до первой победы в первенстве СССР в 1973 оказался еще короче. Команда 1956—1957 годов рождения (Логинов, Боженко, Ирек Гимаев, Заикин), обыграла в финале юниорского первенства сам ЦСКА — 4:2. Через два года, уже в ранге молодежных составов, «Салават Юлаев» (Михаил Анферов, Давлетгареев, Девятириков) займет второе место, уступив все тому же ЦСКА. В том числе и потому, что Логинов, Горбунов и Заикин были призваны в ЦСКА, как и челябинец Иконников.

Увы, но таковы были мрачные советские реалии — когда армейский клуб за счет приказа об обязательной воинской службе начинал доминировать уже на уровне молодежного хоккея. Тем не менее за счет успешной работы с детьми на счету детско-юношеского хоккея Башкирии были четыре золотых и по одной серебряной и бронзовой медалям первенств СССР, добытых хоккеистами разных возрастов.

Фото: vk.com/hcsalavat

«Башкиры» разъехались по всему Союзу

В 1977 году была создана вторая команда Уфы под названием «Авангард». Точнее, она была воссоздана, поскольку ранее играла в сезонах 1963—1964 и 1973—1974 годов. Состав 1963 года был удивительной смесью хоккеистов (Локтаев, Трясоногов и латыш Андрис Хенделис в будущем играли за «Салават Юлаев») и футболистов (Попов, Румянцев, и Орлов, в будущем перешедший в донецкий «Шахтер»).

Сейчас же необходимость в ней была вызвана тем, что хоккейная школа работала сверхпродуктивно. Достаточно сказать, что чемпионы СССР среди молодежи 1966 года рождения перешли в профессиональный хоккей практически полным составом. Кроме названных Василевского, Кравчука и Ко, были еще и Николаев, Полозов, Пстыга, Олег Путиленко (был еще брат Андрей, вратарь), Сулейманов, Султанов в составе «Салавата Юлаева», а еще — Сергей Горбунов, Игорь Калев, Чижевский в «Авангарде».

Но это личный повод уфимцев гордиться своей командой. Гораздо важнее — факт вклада «Салавата Юлаева» в советский хоккей, когда олимпийский чемпион Кравчук будет играть за ЦСКА, как и Ирек (чемпион мира) и Сергей Гимаевы, а чемпион мира Семак — за московское «Динамо», как и Михаил Анферов и Хайдаров (игрок Кубка Канады). Бушмелев и Чистяков будут играть за «Спартак», Смагин в ленинградском СКА.

«Башкиры» разъедутся по всему Союзу: Юлдашев окажется в киевском «Соколе», Юнусов в Харькове, Ерилин в Узбекистане, Пстыга в Белоруссии, Штырков в Казахстане (это, кстати, сын того самого Владимира Штыркова, первого тренера «Салавата Юлаева»).

Так Уфа из потребителя челябинской молодежи превратилась в общесоюзного донора хоккеистов, и вот за это мы можем поблагодарить наших соседей. С юбилеем, братья!