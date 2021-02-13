Айс-герлз «Салавата Юлаева»: кто создает ледяную красоту

Портрет группы поддержки уфимской хоккейной команды

Уфимские айс-герлз в кругах болельщиков завоевали репутацию одной из самых привлекательных групп поддержки в КХЛ. «Реальное время» рассказывает о девушках из группы поддержки «Салавата Юлаева».

Полина Фомина: «Когда меня критикуют — могу ответить»

Полина — «ветеран» ледовой группы поддержки «Салавата», ведь в составе Ice Girls она уже пятый сезон (с 2016 года). В том, как поддерживать форму, она не открывает ничего нового: упоминает тренировки, правильное питание, ходьбу.

— Конечно, наш состав каждый год меняется, приходят новые девочки. Мы помогаем всем коллективом, стараемся передать свой опыт. Во время игр поддерживаем девочек, потому что волнение присутствует, даже когда ты катаешься за клуб пятый сезон, это неизбежный процесс, — призналась Полина. — На кастинге последних лет мы присутствуем всем старым составом лично, сами отбираем девочек, чтобы они подходили нам по характеру, по общим интересам, увлечениям.

По ее словам, в раздевалке царит теплая обстановка.

— Мы с девчонками крепко дружим. У нас есть общие темы для разговоров, шутки. Мы обсуждаем все на свете, можем друг с другом поделиться какими-то личными проблемами. В таком коллективе гораздо легче работать, потому что мы друг за друга.

К своей популярности Полина относится спокойно. И в этом хобби девушка видит одни плюсы.

— В тебе развиваются организаторские способности, есть какое-то понимание, как вообще проводятся такие мероприятия. Мне это очень помогло и в университете, постоянные выступления на публике добавляют уверенности в себе. Я совершенно перестала стесняться общаться с новыми людьми или выступать.

К своим критикам девушка относится с юмором:

— Когда меня критикуют, могу ответить так, что все посмеются над этим критиком! Такая защитная реакция вырабатывается, но вообще, по большому счету, становится уже все равно. Особенно смешно наблюдать, как женщины обсуждают мою фигуру, иногда даже пишут, что мне пора бы похудеть, хотя я не толстая...

Альмира Вафина: «Бесконечно рада, что нахожусь в гуще событий»

Альмира тоже состоит в группе поддержки с 2016 года. Девушка обожает танцы, которыми занимается с 7 лет. А потом к любимым занятиям Альмиры добавились коньки.

— Попасть в ледовую группу поддержки «Айсов» для меня было мечтой — собственно, поэтому я и решила пойти на кастинг. Бесконечно рада, что нахожусь в гуще событий хоккейного клуба «Салават Юлаев»! Наблюдать воочию каждую домашнюю игру клуба, быть причастной к команде и болеть всем сердцем и душой за ребят — огромное удовольствие и драйв! Как и в любой игре, в хоккее бывают как победы, так и поражения. Но я верю в свою любимую команду, и уверена, что уфимцы не раз еще заявят о себе как одна из самых сильных хоккейных команд страны, — поделилась оптимизмом Альмира.

Девушка призналась, что ледовое хобби дает в основном только положительные эмоции. Нелестных комментариев Альмира в свой адрес почти не слышит:

— Негативные комментарии бывают крайне редко, но если они бывают, то мы просто их стараемся не замечать. А так, в целом наши болельщики очень доброжелательные. Сложность была только в самом начале, очень волнительно было выезжать и кататься перед такой огромной публикой, но когда я увидела улыбающихся мне в ответ с трибун болельщиков, эта боязнь быстро ушла.

Владислава Сковпина: «Люблю хоккей за эмоции»

В состав ледовой группы поддержки рыжеволосая красавица попала в 2017 году, блестяще пройдя кастинг.

— Попала в состав Ice Girls, потому что очень хотела быть частью этого великого клуба. Я болею за «Салават Юлаев» с раннего детства. За это благодарна своему отцу. Это он когда-то очень давно сводил меня впервые на хоккей. Люблю свою команду за эмоции, которые мы получаем после забитых голов, за упорство, за то, как хоккеисты борются за шайбу. Даже за ту усталость, после которой ты едешь домой, а в голове прокручиваешь самые яркие моменты матча. Люблю хоккей за эмоции. Это командная игра, все друг за друга. Очень горжусь, что вот уже почти пятый год я — часть этой большой «зеленой» семьи, — говорит Владислава.

Любимый игрок Владиславы — Линус Умарк.

— Обожаю его за харизму. За его шедевры на льду. Это невероятно талантливый хоккеист. Не зря его так «любили» наши соперники. Линуса очень не хватает в составе нашей команды. Я не перестаю верить, что когда-нибудь он вернется в состав. А еще он рыженький, — улыбается айс-герл.

Есения Кузнецова: «Очень хотелось вернуться на лед»

В группе поддержки она с 2019 года:

— Все детство занималась фигурным катанием, проводила время на «Уфа-Арене». Мой дядя был преданным болельщиком ХК «Салават Юлаев», и я частенько выступала в перерывах между периодами. Коньки пришлось бросить из-за травмы. И вот я узнала, что набирают девочек в группу поддержки. Больше всего привлекало сразу работать именно в Ice Girls, ведь очень хотелось вернуться на лед, — вспоминает Есения. — В 2018-м на кастинг не смогла попасть, а вот в 2019 году уже пришла и оказалась в числе тех, кто его прошел.

Есения свою любовь к уфимской команде объясняет ее непредсказуемостью и волей к победе.

— Никогда не знаешь точный исход матча. Они могут проигрывать два периода, а в третьем все нагнать. Наверное, это фишка «Салавата». Что касается любимого игрока, он есть, но думаю, что не стоит выделять кого-то, ведь один игрок без остальных — не команда. Я болею за наш клуб, — заключила девушка.

Хобби уфимке никак не мешает, а наоборот, помогает.

— Благодаря этому я нашла первых учеников, которых сейчас тренирую и учу стоять на коньках.

К критикам Есения относится спокойно:

— По поводу комментариев моя позиция такова: если человек потратил время для того, чтобы просто вылить свой негатив, то он хочет привлечь к себе внимание. Раньше мне это было неприятно, сейчас я стала относиться к этому проще.

Арина Савина: «Дальше льда не упадешь»

В группе поддержки Ice Girls Арина с 2019 года. Хоккей, а в особенности «Салават Юлаев», участница полюбила, как и многие девочки из группы, с детства. В один прекрасный день Арина решила попробовать себя в ледовой группе поддержки, и не прогадала.

Фото из личного архива Арины Савиной

— Когда наступил день кастинга, очень боялась идти туда, уже совсем руки опустились. А потом подумала, что стоит попробовать, нечего терять. Первый день кастинга прошел отлично, было весело, узнала много нового, но все же не надеялась, что пройду. А на следующий день уже объявили, кто будет проходить во второй этап, и я была в этом списке. Счастью не было предела, — вспоминает девушка. — Далее шли тренировки. Были падения, очень сильные, но я не сдавалась. Каждую тренировку учили новому. Конечно, не все сразу получалось. Но я всеми силами старалась показать хороший результат.

Фото: из личного архива Арины Савиной

Теперь айс-герл заявляет, что не может и дня прожить безо льда, а «Уфа-Арена» стала ей вторым домом. Хобби, по словам Арины, совсем не мешает в жизни.

— Оно помогает держать себя в форме. Я ставлю себе цель, допустим, на тренировке выполнить какой-нибудь элемент. Пусть он даже будет сложным, но я добьюсь наилучшего результата. И так во всем, — пояснила уфимка.

По поводу своей популярности Арина отвечает категорично, считая, что вовсе не популярна, ведь на улице люди ее не узнают. А вот комментарии в соцсетях всегда хорошие, в ее адрес, как утверждает участница Ice Girls, нет никакого негатива.

— Все сложности — только на тренировке. Хочется сделать все идеально, но и есть страх. Скорее страх упасть, но я справляюсь с этим. Как мне говорят девочки, «дальше льда не упадешь».

Елена Павлова: «Одним словом, Телец»

В команде ледовой поддержки Елена с 2019 года. Как пояснила девушка клубной пресс-службе уфимцев, хоккей для нее — это жизнь со своими радостями и огорчениями.

Про себя блондинка говорит мало: отзывчивая, добрая, открытая, всегда придет на помощь. Очень эмоциональная. Реагирует «моментально — иногда во вред себе. Одним словом, Телец».

«Инстаграм» Елены буквально говорит о любви к «юлаевцам». Про команду девушка выражается всегда с теплотой и любовью.

— Болею за эту команду и верю в нее, верю, что «Салават Юлаев» станет чемпионом и доставит огромную радость всем своим болельщикам, — уверена девушка.

Диана Халифаева: «Я страшно волновалась»

Диана считается «старожилом» ледовой группы «Салавата Юлаева», ведь девушка в команде с 2015 года! В одном из интервью она призналась, что первый выход в амплуа Ice Girls она никогда не забудет:



— Если не ошибаюсь, в тот день наша команда играла с ХК «Локомотив». Я страшно волновалась. Помню: полная арена народу, и я впервые на льду в качестве Ice Girls. Переживала, как примут нас болельщики, понравимся ли мы? Команда наша тогда, к сожалению, проиграла, но встретили нас очень хорошо: махали нам, что-то кричали. От арены шла такая бешеная энергетика, было очень приятно!

Между прочим, Диана когда-то хотела завязать с фигурным катанием и попробовать себя в женском хоккее. К счастью болельщиков и любителей хоккея, этого не случилось, и хрупкая красавица стала бессменной участницей группы поддержки.

Анна Неклюдова: «Переживаем с командой и победы, и поражения»

Анна в команде с 2016 года, с детства занимается фигурным катанием. А сейчас, помимо своего хобби, тренирует детей.



С хоккеем у красавицы весьма теплые отношения.

— Хоккей для меня стал частью жизни. В арене царит невероятная атмосфера, в которую невозможно не влюбиться, особая энергетика. Находясь на матче, забываю обо всем и концентрируюсь только на игре и своих выходах на лед. Несомненно, переживаем с командой все победы и поражения, — признавалась как-то девушка пресс-службе «юлаевцев».

«Инстаграм» Анны пестрит хоккейными фотографиями с матчей уфимской команды. Но помимо хобби у участницы Ice Girls есть и другие увлечения, о которых она охотно рассказывает подписчикам на своей странице.

— Про себя могу сказать то, что я трудоголик, лежать весь день на диване — точно не про меня, — пишет Анна.



Подготовила Адиля Сарманаева