«Импрессионизм индустриального пейзажа» Николая Кузнецова

Выставка известного художника открылась в казанской Галерее современного искусства

Фото: Ринат Назметдинов

Возможно ли сегодня увидеть зиму на озере Кабан 60-летней давности, новую Казань глазами родителей, которая для нас сейчас становится больше старой, строительство Речного порта? Да, если посетить выставку Николая Кузнецова «Импрессионизм индустриального пейзажа». Экспозиция одного из ведущих мастеров советского пейзажа открылась накануне в Галерее современного искусства. На выставке побывал корреспондент «Реального времени».

Стекло и воздух, импрессионизм и мегаполис

Николай Кузнецов — заслуженный деятель искусств РСФСР и ТАССР, лауреат Государственной премии им. Г. Тукая — родился в 1923 году в Васильево. Отец и дед будущего художника были железнодорожниками. Начиная с четырех лет, мальчик, впервые взявший в руки карандаши краски, рисовал не домики и деревья, а паровозы. Поэтому железнодорожная тематика занимает особое место в его творчестве. Однако прославили мастера, все же, именно индустриальные пейзажи, за них в 1971 году он получил Тукаевскую премию.

Открывшийся вернисаж — седьмая персональная выставка Кузнецова. Последний раз он экспонировался в 1998 году, тогда выставка была посвящена 75-летию мастера, хотя сам художник ушел из жизни в 1974 году в возрасте 51 года. Сегодня в ГСИ можно увидеть 70 картин художника, которые тематически дополняют стеклянные изделия, расписанные изображениями «в тему» — заводские труды, промышленные гиганты, чудеса техники на хрупком стекле. Стоит отметить, что изящные вазы украшены не самим художником, а его современниками. Такое соседство в оформлении экспозиции — новшество для Музея изобразительных искусств Татарстана. Но убери эти витрины со стеклянными творениями, посетитель сразу почувствует, что чего-то ему не хватает.

«Мы неслучайно вынесли в название «импрессионизм» — от его воздушной живописи исходит особый аромат», — отметила Розалия Нургалеева

— Мы гордимся совершенно замечательным собранием картин в наших фондах, с радостью представляем вам только часть этих потрясающих работ. Совсем по-новому представляется художник Кузнецов на выставке. Здесь он просто упоительный! Мы неслучайно вынесли в название «импрессионизм» — от его воздушной живописи исходит особый аромат, — отметила директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.

Исследователь картин импрессионистов

Выставка получилась масштабной, готовить ее начали в прошлом году, она заняла два этажа галереи. Однако сын художника Дмитрий Кузнецов, присутствовавший на открытии, сказал — это только малая часть того, что пришлось видеть ему:

— Отец мой за достаточно короткую жизнь успел создать большое количество работ, по моим подсчетам, — более двух тысяч. И это я считаю только крупные полотна, этюды же он писал по 20—30 штук за один заход. Он работал на износ, видимо, чувствуя, что немного отпущено. И в жару, и в холод, часто голодный, он писал сутками напролет. Сам при этом говорил, что не успевает сделать все задуманное.

Сын художника вспоминал, что кумирами отца были импрессионисты. Поскольку в Пушкинском музее они представлены наиболее масштабно, Кузнецов был завсегдатаем экспозиции. При этом все бабушки-смотрительницы знали его в лицо и сразу сбегались при появлении Николая Кузнецова. Зная его пытливость в исследованиях, они предупреждали действия художника возгласами: «Картины не трогать! Не колупать!» — видно, не раз заставали его за этим занятием.

Сын художника вспоминал, что кумирами отца были импрессионисты

«Все вы гениальные!»

Николай Кузнецов — выпускник Казанского художественно училища имени Н. Фешина. Это и были все его университеты, ставшие прочной основой и базой для новаторства, сделавшие его крепким мастером и ремесленником «высшей пробы». Здесь же он позже и преподавал.

Среди студентов Кузнецова был председатель Творческого союза художников России в Республике Татарстан Ильгизар Самакаев. Вспоминая о руководителе дипломной работы, художник уверен — работы Кузнецова достойны самых лучших музеев мира.

— Мне очень повезло, что хоть немного, но я общался с таким мастером. Помню, когда мы, студенты, спрашивали мнение педагога о своих работах, он неизменно отвечал: «Да вы все гениальные!». Возможность передать состояние своей души — вот чем были для него эти краны и заводы. А оно, уверяю вас, было мажорным, поэтому и работы получались мастерски. Я до сих пор вижу на его картинах не трубы фабрик, а яркие краски жизни, — поделился Самакаев.

Среди студентов Кузнецова был председатель Творческого союза художников России в Республике Татарстан Ильгизар Самакаев

Старая новая Казань

Уникальность работ Николая Кузнецова в том, что он гармонично смог соединить, казалось бы, такие разные сферы — махину индустриализации и тонкую красоту природы. На его пейзажах именно она играет порой главную роль. Так, на картинах «Речной порт» или «Казань — порт пяти морей» главную роль играет вода. Бушующая, неспокойная, изображенная на переднем плане, она несет на себе корабли, омывает насыпанные дамбы. Еще голые деревья, погруженные в вешние воды, обрамляют вид на центр города на одной из самых знаменитых картин автора «Казанский кремль». Снег на крышах домов и старой улочке стал основой сюжета пейзажа «Зима на Дегтярке». Все эти полотна написаны в 50—70-х годах прошлого века. Такой увидел зарождающуюся новую Казань художник, и почти таким мы еще можем застать город среди современных высоток.

— Интересный момент — индустриальные элементы становятся частью реального пейзажа, от них уже не уйдешь, это как данность. Именно их мастерски привносит Кузнецов в лирический русский пейзаж, какие писали Левитан и Куинджи. Я буду настоятельно рекомендовать посетить выставку нашим студентам, причем сделать это не раз и не два. Эти традиции, как и работу с натуры, мы стараемся поддерживать активно, потому что работа по фотографии — это больше труд оптического аппарата. Но нужно увиденные образы пропустить через себя, поэтому нашим ребятам работа по фотографиям запрещена. Даже самый современный фотоаппарат не может увидеть пейзаж таким, каким его отображает человеческий глаз. Работа с натуры учит анализу, развивает особое творческое мышление, — рассказала «Реальному времени» директор Казанского художественного училища Ольга Гильмутдинова.

Уникальность работ Николая Кузнецова в том, что он гармонично смог соединить, казалось бы, такие разные сферы — махину индустриализации и тонкую красоту природы

Четыре инфаркта и два года до столетия

Педагог высшей категории отметила: сейчас часто говорят, что учиться рисовать не нужно. Возможно, соглашается она, для современного концептуального искусства техника и не нужна. Однако именно это и есть основа, как фундамент для дома:

— Смотря какое здание вы хотите построить. Чем оно сильнее и мощнее, тем прочней должен быть заложен фундамент. От этого и нужно отталкиваться. Николай Кузнецов — представитель отличной, крепкой школы. Он ведь прожил недолго, только подойдя к творческому расцвету, но в его работах есть та мудрость настоящего художника, который умеет делать отбор, полностью погружаться в объект, в его работах есть продуманность. Полвека — это очень мало. У художника было четыре инфаркта, последний и забрал его, именно они и говорят о многочисленных переживаниях творца. При этом на картинах мы видим удивительную легкость и воздушность, а это мастерство высочайшего уровня, — поделилась впечатлениями Ольга Гильмутдинова.

По словам члена Союза художников России и Татарстана Рустема Хузина, открывшаяся в Казани выставка работ Николая Кузнецова — большое событие культурной жизни страны. Для художников же она — великолепный подарок. Следующая персональная выставка Кузнецова, как пообещали работники музея, запланирована через 2 года — к 100-летию со дня рождения художника.

1 / 37 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов