Самакаев Ильгизар Майберович
Культура, Музеи, выставочные залы, галереи, Общественные организации
Общая информация
Родился 20 ноября в 1954 году в Казани.
Образование
1974 г. — Казанское художественное училище
1981 г. — Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова (мастерская Д.К.Мочальского)
С 1989 г. — член Союза художников России
С октября 2012 г. — председатель Творческого союза художников России в Республике Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, Казань, Большая Красная, 62
- Телефон: (843) 236-68-01
- Email: sh-tatar@yandex.ru, artunionrt@gmail.com
- Сайт: art-union-rt.ru
Дата последнего обновления: 04.08.2020