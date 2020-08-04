Список персон

Самакаев Ильгизар Майберович

Культура, Музеи, выставочные залы, галереи, Общественные организации
Самакаев Ильгизар Майберович
Фото: Максим Платонов

Общая информация

Родился 20 ноября в 1954 году в Казани.

Образование

1974 г. — Казанское художественное училище

1981 г. — Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова (мастерская Д.К.Мочальского)

С 1989 г. — член Союза художников России

С октября 2012 г. — председатель Творческого союза художников России в Республике Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, Казань, Большая Красная, 62
  • Телефон: (843) 236-68-01
  • Email: sh-tatar@yandex.ru, artunionrt@gmail.com
  • Сайт: art-union-rt.ru

Дата последнего обновления: 04.08.2020

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