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Видеоопрос: «Отмечаете ли вы День святого Валентина?»

00:00, 13.02.2021
Видеоопрос: «Отмечаете ли вы День святого Валентина?»
Фото: bel.cultreg.ru

В этом году отмечать День святого Валентина решили 72% россиян. Такие данные приводит «Авито». Заявили, что планируют отметить праздник дома, 56%, а 30% хотят провести романтический вечер в ресторане. Что касается подарков, то 84% россиян планируют потратить на это не более 5 тысяч рублей.

— А вы будете отмечать День святого Валентина? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

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