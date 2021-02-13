Видеоопрос: «Отмечаете ли вы День святого Валентина?»
В этом году отмечать День святого Валентина решили 72% россиян. Такие данные приводит «Авито». Заявили, что планируют отметить праздник дома, 56%, а 30% хотят провести романтический вечер в ресторане. Что касается подарков, то 84% россиян планируют потратить на это не более 5 тысяч рублей.
— А вы будете отмечать День святого Валентина? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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