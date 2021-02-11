Как Марс стал целью новой космической гонки — и почему Китай одерживает победу в ней

Китай ввязался в новую космическую гонку за покорение Марса с США и Россией, причем, по мнению экспертов, у КНР есть все шансы на победу. На этой неделе китайский зонд Tianwen-1 прислал первый снимок Красной планеты во время четвертой корректировки траектории для скорого выхода на околомарсианскую орбиту, сообщило Китайское национальное космическое управление. Почему это событие важной вехой в истории покорения космоса по ряду причин, в своей статье для международного издания The Conversation рассуждает Стеффи Паладини, доцент кафедры экономики и глобальной безопасности из Бирмингемского городского университета. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

«Успешный исход «Тяньвэнь-1" важен для новой космической державы»



Глядя на достижения КНР за последнее десятилетие, никто не усомнится, что Китай стремится выиграть новую космическую гонку. Мало того, что это была единственная страна, которая высадилась на Луну примерно за 40 лет, и первая, кто мягко приземлился на ее дальней стороне, она также установила флаг на лунном грунте и привезла образцы обратно на Землю.

Однако гонка между несколькими странами и частными компаниями еще далека от завершения. Китай приблизился к Марсу со своей миссией «Тяньвэнь-1". Успешный вывод на орбиту — марсоход приземлится только в мае — станет еще одной важной вехой в истории покорения космоса по нескольким причинам.

Марс может и близок к Земле, но это довольно сложная цель. Ничто не демонстрирует это лучше, чем цифры. Из 49 миссий до декабря 2020 года только около 20 были успешными. Не все эти неудачи были попытками новичков или наивными начинаниями. В 2016 году марсоход Европейского космического агентства Schiaparelli Mars Explorer потерпел крушение на поверхности «красной планеты». Кроме того, текущие технические проблемы вынудили Европейское космическое агентство и его российского партнера Роскосмос отложить свою следующую миссию «ЭкзоМарс» до 2022 года.

Китай приблизился к Марсу со своей миссией «Тяньвэнь-1". Фото wikipedia.org

Китай — не единственная страна, приближающаяся к Марсу. 9 февраля зонд ОАЭ «Хоуп» предпримет тот же маневр. Он не является прямым конкурентом китайской миссии (зонд будет просто вращаться вокруг планеты для изучения марсианской погоды), а марсоход Nasa Perseverance, который должен прибыть через неделю, определенно является.

Чтобы еще больше повысить ставки для Китая, среди горстки стран, которым удалось провести печально известный маневр выхода на орбиту, уже есть одна азиатская страна: Индия, прямой конкурент Китая не только в космосе, но и на Земле.

Индийская миссия Mars Orbiter Mission (MOM), она же Mangalyaan, достигла Марса в 2014 году –свершилась их первая миссия. Это одна из причин, почему успешный исход «Тяньвэнь-1" так важен для статуса Китая как новой космической державы: это способ подтвердить свое космическое превосходство над соседом. В отличие от Индии, Китай уже не в первый раз предпринимает попытку полета на Марс (предыдущая, Yinghuo-1, в 2011 году потерпела неудачу при запуске). Однако в данном случае шансы на успех выглядят намного убедительнее.

Индийская миссия Mars Orbiter Mission (MOM), она же Mangalyaan, достигла Марса в 2014 году. Фото wikipedia.org (художественная концепция аппарата на орбите)

Космическая эра 2.0

Разные страны имеют разные модели развития, особенно когда дело касается космоса, поэтому новая космическая гонка-это отчасти соревнование за лучший подход к проблеме. Это отражает специфику так называемой Космической эры 2.0, которая, по сравнению с первой, выглядит более разнообразной, где неамериканские акторы, государственные и частные, занимают видное место, особенно азиатские. И здесь, безусловно, видение Китая преобладает.

Но на карту поставлены более важные вещи. Усилия по развитию космического сектора Китая по-прежнему в значительной степени финансируются правительством и возглавляются военными. По данным Американо-китайской комиссии по обзору экономики и безопасности, комиссии конгресса при правительстве США, Китай рассматривает космос как “инструмент геополитической и дипломатической конкуренции”. Очевидно, что вместе с киберпространством космос стал фундаментальным новым полем военных действий, где США являются главным, но не единственным противником. Это означает, что коммерческие цели занимают второе место для многих стран, хотя они становятся все более важными в общем положении вещей.

Китай уже принял пятилетние планы своей космической деятельности, последний из которых завершился в 2020 году более чем 140 запусками. Планируется еще несколько миссий: новая орбитальная космическая станция, нахождение образцов с Марса и исследовательская миссия на Юпитер.

В то время как ресурсы, выделяемые страной, остаются в значительной степени неизвестными (мы знаем только то, что включено в пятилетние планы), по оценкам США на 2017 год эта цифра составляет 11 миллиардов долларов и уступает только самим США-бюджет NASA на тот же год составлял около 20 миллиардов долларов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пошутил, что вся миссия обошлась дешевле, чем голливудский фильм «Гравитация». Фото kremlin.ru

Индия заняла совершенно иной подход, где гражданские и коммерческие интересы преобладают уже давно. Следуя модели прозрачности NASA, страна публикует отчеты о своей деятельности и ежегодных расходах (около 1 миллиарда долларов США в год своего космического агентства-Индийской организации космических исследований (ISRO).

Отличаясь своими амбициями, масштабами и инвестициями, индийская космическая программа добилась некоторых замечательных успехов, таких как коммерциализация запусков для стран, стремящихся вывести на орбиту свои собственные спутники. В 2017 году Индия вошла в историю с самым большим количеством спутников. 104 когда-либо запущенных ракетой за одну миссию на сегодняшний день, все, кроме трех иностранных, принадлежали Индии (этот рекорд был побит SpaceX всего несколько дней назад, с 143 спутниками). Еще более впечатляющей является сравнительно низкая стоимость индийской миссии на Марс — 74 миллиона долларов — примерно в десять раз дешевле, чем миссия NASA Maven. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пошутил, что вся миссия обошлась дешевле, чем голливудский фильм «Гравитация».

Из-за геополитических проблем и конкуренции ситуация может измениться. Правительство Индии опубликовало свой ежегодный доклад за 2019-20 годы, в котором говорится о растущем военном участии в космическом секторе. И еще одна миссия на Луну и Венеру хорошо вписывается в индийские планы ISRO, на случай, если китайцы уже не были достаточно мотивированы, чтобы сделать Tianwen-1 ошеломляющим успехом. Космическая гонка 2.0 по-настоящему набирает обороты.