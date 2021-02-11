Старый «Зенит» вернулся? Команда Алекно без проблем проходит в плей-офф Лиги чемпионов

Нгапет, Будько и Беднож наконец-то похожи на самих себя

В отличие от своих соседок команда «Динамо-Казань» сделала себе задел в Берлине в декабре, взяв девять очков из девяти. Так что на казанском этапе «Зениту» оставалось лишь выиграть стартовый матч с «Берлином» и официально оформить выход в восьмерку сильнейших Лиги чемпионов. Надо отметить, что не сумели выйти в плей-офф и остальные российские клубы. Казань осталась последним бастионом российского волейбола в Европе. О том, как легионеры «Зенита» вспомнили, как можно играть быстро и результативно, почему казанцы так спешили выиграть и каков расклад перед плей-офф, — подробности в материале «Реального времени».

Кризис пройден? Казанцы возвращаются в прежний режим

Дела у «Берлина» в немецком чемпионате хоть идут не идеально — они вылетели из Кубка Германии, проиграли главным конкурентам «Фридрисхаффену», — но в сравнении с проблемами казанского «Зенита», уступившего в семи играх из десяти последних, идут вполне себе неплохо.

Много претензий у наставника казанцев Владимира Алекно было к легионерам, и в первую очередь к польскому доигровщику Бартошу Бедножу. Свою порцию недовольства от болельщиков получал и Эрвин Нгапет, который редко вытаскивал матчи, а только эпизодически красовался своими фирменными приемами у сетки. Почти с самого начала сезона не показывал себя и связующий Александр Будько, который будто растерял скорость принятия решений и несколько тормозил первый темп.

Дела на лад у казанцев стали идти лишь в феврале. «Зенит» выиграл у крепких «Факела» и «Енисея» во внутреннем первенстве, и уже в этих играх было заметно, что движение команды другое.

Вчерашний матч, кстати, стал двухсотым на счету Вольвича в составе «Зенита»

Наверняка не последнюю роль в таком настроении команды и тренера сыграли новости о продлении контрактов лидеров команды Артема Вольвича и Максима Михайлова — они останутся в Казани еще как минимум до конца следующего сезона. Вчерашний матч, кстати, стал двухсотым на счету Вольвича в составе «Зенита». Некое воодушевление читалось во всех действиях команды.

Во вчерашнем поединке прибавили все — и легионеры. Команда поставила 8 блоков и столько же пробила эйсов, реализовала 64% атак и была сильнее на приеме. А скорость передач Будько напомнила о его лучших временах. Похоже, «Зенит» наконец-то выбирается из той ямы, в какую попал еще в середине декабря. Надо закреплять.

«Берлин» вновь сопротивления не оказал

Основной конкурент и относительно равносильный соперник для «Зенита», польский «Ястшембский Венгель» на казанский этап Лиги чемпионов вновь не явился. Причина всем знакома — вспышка ковида в команде. Поляки пропускали и первый, берлинский, этап ЛЧ по той же причине, а всего по ходу сезона у них это уже третий уход на карантин из-за эпидемии в команде. Интересно, что такого делают игроки команды, что ловят вирус каждые пару месяцев.

В отсутствие поляков остальные три команды группы получили по две победы на свой счет автоматом, а «Ястшембский» влепили технические 0:3. Так что Казани с ее тремя декабрьскими победами в группе хватало просто выиграть у «Берлина», чтобы выйти в следующую стадию турнира.

Как и на декабрьском этапе Лиги чемпионов. казанцы без особых проблем разобрались с командой своего соотечественника Сергея Гранина — 3:0. Причем с каждой новой партией «Зенит-Казань» только наращивал давление, а к третьей, заключительной части просто смял гостей паркета — 25:18, 25:16, 25:14.

Выиграв с легкостью во втором сете «Зенит-Казань» официально оформил проход в плей-офф еще до окончания этой встречи

Казанцы оформили выход в Лигу чемпионов еще до окончания матча

За день до игры с хозяевами площадки «Берлин» легко разобрал на части «Любляну» — 3:0, повторив декабрьский результат, и казалось, что «Зениту» борьбу тоже навяжут.

Однако злую шутку с немцами сыграло одно простое условие — «Зениту» нужно было выиграть как можно раньше и убедительнее, чтобы претворить формальный выход из группы в восьмерку сильнейших в жизнь. Для выхода хватало победить в двух партиях.

Так что наращивание преимущества из партии к партии логически объяснимо — казанцам хотелось поскорее оформить проход в следующую стадию, а остальную часть казанского этапа провести уже в лайт-режиме, играя для своего удовольствия.

63% реализации — таков был показатель уже после двух партий. Выиграв с легкостью во втором сете «Зенит-Казань» официально оформил проход в плей-офф еще до окончания этой встречи.

Впрочем, эта виктория — не гарантия первого места в группе «С». Чтобы быть сеяной командой при жеребьевке плей-офф сегодня нужно обыгрывать «Любляну».

Эрвин Нгапет был заслуженно признан лучшим игроком матча

Эрвин Нгапет перестал валять дурака и заиграл на результат. Метит на будущий отъезд?

Как мы уже отмечали выше, легионеры в Лиге чемпионов были действительно похожи на тех лидеров, какими их хочет видеть наставник команды.

Дуэль Бедножа и Бенджамина Патча оказалась самой напряженной в этом «прогулочном» для казанцев матче. А французский доигровщик в этом матче наберет 15 очков из 75 командных, реализует те же 64% атак, а 40% его приемов были доведены до заработанных очков.

Эрвин Нгапет был заслуженно признан лучшим игроком матча. Однако встает один резонный вопрос: почему француз и поляк так хороши в матчах Лиги чемпионов, в играх, которые видит вся Европа, но почему-то «сдуваются» в играх внутреннего первенства? Уж не в том ли дело, что в еврокубке их могут оценить боссы других (преимущественно итальянских) европейских команд с заделом на скорый отъезд? Что-то подсказывает, что связь между старанием легионеров в ЛЧ и блеклостью в российской Суперлиге все-таки имеется.

Эрик Добролюбов, фото vk.com/volleyzenit