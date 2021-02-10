Какая бывает «косметика» для деревянного дома

Лаки, краски, масла и пропитки для деревянных поверхностей — что между ними общего и чем они различаются

В предыдущей статье мы говорили о том, что дерево уязвимо к влаге и к действию вредителей. Его следует обрабатывать специальным образом, чтобы продлить срок службы. Сегодня поговорим о том, какие типы материалов есть на рынке этой продукции и что помогает дереву (в интерьере и снаружи дома) прожить максимально долгую жизнь.

Пропитка: дешево, удобно… но ненадолго

Как мы уже говорили, пропитки — это универсальные покрытия. Они одновременно защищают дерево и от солнца (ультрафиолетовое излучение вызывает выцветание и растрескивание древесины), и от влаги, и от всяческой живности (начиная с бактерий и заканчивая насекомыми).

Выполняют пропитки и декоративную функцию — их можно использовать как полноценную краску для наружных или внутренних работ. Они могут быть бесцветными или колерованными. Бесцветные пропитки просто сделают фактуру дерева глубже и ярче, подчеркнут ее и придадут своеобразный светский лоск. Колерованные пропитки помогут сделать унылую светлую сосну золотистой или, скажем, шоколадной — словом, превратить бюджетную породу древесины в дорогую. Это свойство колерованных пропиток особенно пригождается в интерьерной отделке.

Наносить пропитку легко, она проходит глубоко в структуру материала. Сохнет такое покрытие быстро — за пару дней можно обработать поверхность в два слоя, финишным образом. Этот лакокрасочный материал стоит дешевле других своих «коллег», расход у нее вполне божеский. Так в чем же подвох?

Фото: akrilgermet.ru

А вот в чем.

Во-первых, у пропиток небольшая укрывистость. Это означает, что она не прикроет дефектов древесины — ни дыр, ни сколов, ни пятен. Даже колерованная пропитка прозрачна. Так что если вы использовали, скажем, для отделки дома дорогую древесину — можно экономить на обработке. А если хотите сделать из лохматой дворняжки породистого пуделя — придется потратить больше средств на финишную отделку.

И во-вторых, поскольку перед нами все же не укрывное, а лессирующее средство — оно нуждается в обновлении. Пропитывать поверхность заново придется примерно раз в 5 лет.

Краска: акриловая или алкидная?

Краски для дерева тоже обладают защитным эффектом: они и водоотталкивающие, и биозащитные, и даже бывают антипиреновые. Их главное отличие от пропиток — большая укрывистость. Они надежно закрывают дерево от внешних воздействий и, конечно, обладают мощнейшим декоративным эффектом.

Благодаря тому, что краска плотно ложится на дерево, ею можно скорректировать недостатки фактуры поверхности — и сколы, и даже небольшие трещинки. Современные краски способны придать стенам или потолку самые разнообразные цвета — полет фантазии не ограничен, вопрос лишь в стоимости материала, который вы выберете.

В отличие от пропитки, которой присущи в основном разные цвета дерева, краски могут быть хоть зелеными, хоть белыми, хоть сиреневыми — каталоги услужливо предлагают сотни вариантов. Понятно, что в современных интерьерах наибольшей популярностью пользуются десятки оттенков белого цвета — мода на скандинавский дизайн дошла и до Казани.

Фото: gwd.ru

Единственный общий недостаток краски как материала — она полностью закрывает структуру дерева. Хотите видеть «родные» сучки и характерный волнистый узор — выберите другой вид отделки. Хотите сделать аккуратно и не обуздывать полета фантазии — подумайте о красках. Кстати, для деревянных поверхностей чаще всего используются два вида красок.

Акриловые — водорастворимые. В их основе — акриловая смола, наполнители и добавки (например, мраморная крошка). В водорастворимых красках нет летучей органики — она быстро сохнет, не выделяет в воздух токсинов. Акриловое покрытие устойчиво к внешним воздействиям, а вместе с тем оно позволяет поверхности «дышать». Оно паропроницаемое, проникает в глубокие слои древесины. В среднем дом, покрашенный акриловой краской, простоит спокойно до 12 лет. Главный недостаток этого вида краски — цена. «Акрил» — не дешев.

Алкидные — на органических растворителях (типа уайт-спирита). Основное связующее в них — алкидные смолы и наполнители. Покрасив стены в таком доме, не стоит торопиться в него заселяться — надо подождать, пока выветрится растворитель. Достоинство алкидных красок — прекрасная адгезия к основанию, легкое нанесение, ровное и плотное покрытие. Оно устойчиво к влаге, истиранию и солнечным лучам. А еще алкидные краски дешевле акриловых. Но и у них есть серьезный недостаток — плотное покрытие не дает древесине «дышать», а при изменении ее геометрии (дерево в любом случае хоть на несколько миллиметров в год, но меняет конфигурацию) трескается. Мелкие трещинки вы увидите уже года через четыре.

Масла: дорогое, но регулярное удовольствие

Древесину можно обрабатывать натуральными маслами. Несмотря на то, что по защитно-декоративным свойствам они не уступают ни краскам, ни пропиткам, их использование выглядит скорее как выбор эксцентриков, нежели как обычная строительная процедура. Почему? Давайте разбираться.

Фото: ecosrub.ru

Мало что можно назвать более экологически безопасным, чем натуральное масло (чаще всего для обработки деревянных полов и стен используется льняное). Оно не только защищает древесину от всего на свете, но еще и сообщает ей эластичность, регулирует ее влажность, предохраняет от высыхания и продлевает срок службы. Дерево, обработанное маслом, сияет изнутри.

Во внутренней отделке льняное масло применяется в смеси с воском и скипидаром (первый поможет отталкивать влагу, второй отпугнет дереворазрушающую живность). В итоге поверхность мало загрязняется, отлично выглядит, отталкивает воду, пропускает пар, экологичнее вообще ничего не придумать…

И наконец, вот он, подвох: поверхность, обработанная маслом, нуждается в полировке три-четыре раза в год. С добавлением этого же самого масла. Словом, если вы держите штат прислуги, а в годовом бюджете есть выделенная строчка «на масло» — вы даже не заметите этих хлопот. Но что-то нам подсказывает, что большинство наших читателей не готовы обрабатывать маслом стены, потолки, и тем более срубы, снаружи. Чаще всего такой способ бережного ухода за древесиной используется на мебели, лестницах, террасной доске, деревянном паркете, предметах антиквариата.

Лакированная жизнь

Лаки для дерева — еще один вид обработки деревянной поверхности. Не будем вспоминать лакированное растрескавшееся дерево на даче вашей бабушки. Современные лаки совсем другие. Они могут быть изготовлены на базе акриловых смол, силикона, полиуретана, других синтетических материалов — словом, широко простирает химия руки в дела человеческие, как говорил великий Ломоносов.

Фото: ecosrub.ru

Современные лаки образуют на древесине устойчивый слой, который защищает ее от механических повреждений, от прожорливых жучков, от грибка и плесени. И, конечно, лакированное дерево выглядит совсем не так, как необработанное: оно блестит, играет фактурой и всячески заявляет о своей декоративной ценности.

Итак, выбирая, каким средством для защиты натуральной древесины воспользоваться, нужно понимать, чего вы хотите в итоге. Если у вас хорошее покрытие, не требующее коррекции — можно выбрать пропитку или масло. Если нужно «подрихтовать» обработкой поверхность — возьмите укрывную краску. Если вам нужна стопроцентная натуральность интерьера — обработайте все маслом (и будьте готовы несколько раз в год работать над красотой этого интерьера, экологичность нынче и недешева, и трудозатратна). Если вам хочется максимально уберечь от износа самые популярные зоны дома — покройте их лаком.

Словом, вариантов обработки деревянных поверхностей — масса. В каждом отдельном случае строители и отделочники исходят из желаний заказчика и из его приоритетов.

