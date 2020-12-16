Хабипов Ришат Рашитович

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Общая информация

Родился 4 октября 1963 года в п. Приудинск Чунского района Иркутской области.

Образование

1990 г. — окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «экономист».

Трудовая деятельность

1981 г. — тракторист в совхозе Бавлинского района Татарской АССР.

1982-1998 гг. — инструктор, заведующий отделом райкома комсомола, начальник отделения «Союзпечати», старший экономист и заведующий районным финансовым отделом.

1998-1999 гг. — первый заместитель начальника финансового управления администрации г. Казани.

1999-2002 гг. — первый заместитель главы администрации Нурлатского района и г. Нурлата.

2002-2013 гг. — глава муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район».

С декабря 2013 г. — заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по экономике и аграрным преобразованиям.

Награды и звания

Заслуженный экономист РТ (2018 г.).

Награжден медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2003 г.), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За укрепление боевого содружества» (2011 г.), памятным знаком «В ознаменование 95 летия СА и ВМФ» (2013 г.), памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014 г.).

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