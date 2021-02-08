Алексей Нечаев: «Новые люди соберут для программы идеи со всей страны»

Председатель партии «Новые люди» анонсировал в Казани запуск федеральной кампании по сбору идей и прокомментировал гуляющих жителей и реакцию силовиков

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"/Елизавета Мищенко

Партия «Новые люди» начинает готовиться к сентябрьским выборам в Госдуму и запускает первый проект для своей программы — сбор предложений через «Марафон идей». Принять участие в инициативе может каждый, а в самой организации таким образом рассчитывают найти лидеров, уже меняющих жизнь к лучшему, и помочь им в этом деле. В Казани проект презентовал лично председатель партии Алексей Нечаев, который также обозначил свою позицию относительно митингов, политической конкуренции и «дискутирующей» Госдумы.

«Новые люди» начали с «Марафона идей»

С 12 февраля партия «Новые люди» открывает сбор идей и предложений с дальнейшей возможностью их реализации. Проект «Марафон идей» станет первым в рамках избирательной кампании в Госдуму. Выборы состоятся 19 сентября 2021 года. Подробнее об этой инициативе рассказал на презентации в Казани российский бизнесмен и политик, председатель партии Алексей Нечаев.

— Почему Татарстан? Здесь очень много инициатив, которые получили успех в России и отметились в мире. Это и Универсиада в Казани, движение WorldSkills пошло отсюда. Сейчас в Казани проходит спартакиада, через год — Всемирная специальная Олимпиада, я являюсь ее послом. Поэтому, если хочешь делать что-то хорошее, можно начинать с Татарстана, и это будет иметь успех, — пояснил выбор локации для запуска кампании спикер.

Предложения ждут до 15 марта от всех инициативных — ограничений по возрасту, сфере деятельности нет. Чтобы принять участие в «Марафоне идей», достаточно рассказать о своем проекте в социальных сетях под хештегом #брейншторм_новые_люди или заполнить заявку на сайте (12+). Участникам обещают подарок, а лучшие идеи станут частью программы партии. Более того, в каждом регионе победитель получит 300 тысяч рублей, чтобы реализовать свое предложение.

— Это могут быть идеи не только про то место, где мы живем, но и предложения по системе образования, медицине, экономике, устройству политической, судебной систем, по культуре, — говорит председатель «Новых людей»

Лучших со всей страны выберут на конференциях в марте и апреле. Решения будут принимать коллегиально председатель партии, эксперты, члены центрального совета организации и известные блогеры.

По словам Алексея Нечаева, партии нужны независимые люди, у которых есть реальные достижения в бизнесе, волонтерской деятельности, науке. Которые не потом что-то сделают, после избрания, а уже сейчас работают для своего города, республики, области. Поэтому «Марафон идей» рассматривается как площадка, которая поможет найти именно таких лидеров, чтобы впоследствии рассмотреть их кандидатуры для выбора в Госдуму.

— Я знаю с юности, что не надо бегать за людьми. В политику нельзя затаскивать, можно только приглашать. Человек, который дал идею, потом думает, а кто будет это делать? И сам начинает потихоньку реализовывать, — отмечает спикер.

«Заканчивается эра профессиональных политиков…»

На сегодня партия «Новые люди» открыла в Татарстане два штаба — в Казани и Набережных Челнах. На очереди — штаб в Альметьевске. К лету организация планирует запустить в районах РТ около 30 своих представительств. Председатель партии надеется, что «Новые люди» получат большую поддержку от жителей республики.

— В некоторых регионах, где много трудностей, люди по одним причинам поддерживают партию — устали терпеть. В тех регионах, где много успешных компаний, состоявшихся людей, там идет следующий шаг развития, там и причины другие. В этом смысле Татарстан, по сравнению со многими другими регионами России, достаточно благополучный. Это значит, что надо дальше развиваться. Республика как территория развития — это место, где «Новые люди» могут получить особенную поддержку, — считает Нечаев.

По его мнению, «заканчивается эра профессиональных политиков и чиновников, начинается эра, где люди важнее».

На сегодня партия «Новые люди» открыла в Татарстане два штаба — в Казани и Набережных Челнах. На очереди — штаб в Альметьевске

«Я не понимаю, зачем собирать столько полиции, арестовывать людей»

Что касается текущей ситуации с протестами в стране, по мнению Нечаева, люди очень ждут политического обновления и не уверены в завтрашнем дне.

— Многие живут жизнью нищих людей. Когда у тебя нет возможности купить йогурт своему ребенку, когда не понятно, что будет завтра, то разговоры про стабильность начинают звучать как потеря адекватности, — говорит Нечаев.

Вместе с тем он называет разрешительный порядок митингов устаревшим. Поэтому в партии обсуждают предложение заменить его на уведомительный. Правда, эксперты отмечают, что это станет проблемой для тех, кто живет на улицах, где митингуют. В качестве альтернативы «Новые люди» предлагают в каждом населенном пункте выбрать место, где можно будет собираться без административного согласования — сегодня подаешь заявление, завтра выходишь. В больших городах таких мест может быть несколько.

— Что касается протестов, которые проходят сейчас, то я не понимаю, зачем собирать столько полиции, арестовывать людей. 5 тысяч арестованных, 3,5 тысячи арестованных... Никогда в России столько людей не хватали. Я понимаю, когда задерживают людей, которые что-то кидают в полицию, пытаются что-то поджечь, бьют по каске. Но мы видим, что хватают людей, которые просто гуляют. Это наши граждане, — недоумевает председатель партии.

Он напомнил, что на ЧМ по футболу в России все видели доброжелательных и обаятельных представителей правопорядка. И именно такие полицейские нужны людям. При этом спикер призывает соблюдать хоть и неудачный, но действующий закон по митингам.

— Я понимаю людей, какое возмущение ими движет. Но на что работает этот протест? На ультраконсервативные круги, на тех же силовиков, которым поднимут финансирование, купят еще сколько-то водометов. Эти две крайности — радикальный протест и радикальные охранители — друг друга дополняют, как ни странно. Я такой протест, конечно, приветствовать не могу, — высказал свою позицию Нечаев.

Поэтому он предлагает увеличивать политическую конкуренцию и оставаться в рамках действующего закона. В том числе, например, через разнообразие в Госдуме, чтобы доминирующая партия технически не могла подавлять инициативы остальных.

— Когда-то один из спикеров Госдумы сказал, что там не место для дискуссий. Но где тогда дискутировать? — говорит Нечаев.

По его мнению, в Государственной думе не должно быть ни одной партии, обладающей подавляющим большинством. Тогда возможен настоящий диалог и политическая конкуренция.